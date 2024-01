Rally Dakar | Manuel Andújar, el argentino que ganó en quads y pasó al frente en la general

El bonaerense, campeón en el Rally Dakar 2021, quedó al frente de la tabla de posiciones en la categoría de cuatriciclos, luego de unir Al Salamiya y Al Hofuf. El francés Alexandre Giroud fue segundo y Marcelo Medeiros fue tercero.

El piloto argentino Manuel Andújar (Yahama) se convirtió este martes en el nuevo líder de la categoría quads del Rally Dakar 2024 en Arabia Saudita con su triunfo en la cuarta etapa que tuvo una extensión de 631 kilómetros (299 cronometrados) entre la localidad de Al Salamiya y la ciudad de Al Hofuf.

El corredor del 7240 Team Dragon Rally Service postergó por apenas 32 segundos al bicampeón titular de la especialidad, el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing), quien se clasificó segundo.

🏁 Stage 4️⃣ – Quads ⚙️

Provisional top 3:

🥇 Manuel Andujar

🥈 Alexandre Giroud

🥉 Marcelo Medeiros

💪 1st stage win for Manuel Andujar in this #Dakar2024

Follow the other categories live 👉https://t.co/BrruP0pcjg pic.twitter.com/DLudW0btYM

— DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2024