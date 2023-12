La misionera Ingrid Grudke subió un video en microbikini tricolor y dejó una reflexión: “Disfruto tanto del hoy y ahora”

La misionera Ingrid Grudke compartió con sus seguidores un video en el que se la ve luciendo un microbikini tricolor, mientras se sumerge en una reflexión sobre la importancia de disfrutar del presente. Desde Mar del Plata, la modelo oriunda de Oberá mostró uno de los caprichos de la temporada, inspirando a sus seguidores con un mensaje que va más allá de la moda.

Dedicada al fisicoculturismo y a mantener un estilo de vida fit, Grudke elige exhibirse de manera auténtica en las redes sociales. Comparte con sus seguidores de Instagram el proceso de transformación de su cuerpo, manteniéndose al tanto de las tendencias. En su más reciente publicación, se la puede ver con una microbikini tricolor, un must-have de la temporada, evidenciando su compromiso con la moda actual.

Desde la costa de Mar del Plata, la mediática deslumbró con un diseño de corpiño triangular, llevado al revés según las tendencias, y una bombacha colaless. El detalle distintivo de su atuendo radica en el diseño dividido en figuras geométricas en tres tonos de verde, creando una tendencia en auge para este verano.

Con un estilo relajado y natural, complementó su look con el pelo suelto al viento, peinado con raya al costado, una cara sin maquillaje y anteojos XL de formato rectangular. Con una sonrisa radiante, extendió sus brazos mientras recorría la orilla con los pies sobre la arena húmeda. Como es habitual, acompañó la publicación con una reflexión significativa.

En sus propias palabras: «Hoy, a las 7:30 de la mañana en Mar del Plata. Disfruto tanto del ‘hoy y ahora’; cada momento que me brinda la vida lo disfruto con intensidad, ya sea en lugares, con mi familia, amigos o con la gente que me rodea en ese momento». Además, compartió un consejo con sus seguidores: «¡El mundo está para conocerlo! ¡Exprimirlo! ¡Disfrutarlo! Y es lo que hago cada día que me levanto». Acompañó estas palabras con hashtags como «vida fit» y «vivir sin filtros».