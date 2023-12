Opinión | De Renovación, Contrastes y Mandatos

Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli asumieron como gobernador y vicegobernador de Misiones, donde gobernarán hasta el 2027 como el mandato misionero lo indicó. Además, juraron los nuevos diputados provinciales que resultaron electos el 7 de mayo, seguida de la elección de Oscar herrera Ahuad como presidente de la legislatura provincial, el mismo fue propuesto por el Ing. Carlos Rovira.

Una de las principales tareas de la política es establecer certidumbres para todos los ciudadanos, esto es construido sobre fuertes pilares de estabilidad y previsibilidad que permiten a la sociedad planificar una vida personal, conjuntamente con proyectos en el futuro, lo cual se configura a través de un orden político cimentado con total legitimidad y autoridad por un régimen político.

La Renovación no solo sostiene este modelo, sino que está en un constante movimiento que evoluciona e innova, liderando las transformaciones de la sociedad en lo social, lo cultural y lo económico, teniendo al aggiornamento político como algo propio y normal.

Por ello, este domingo asumieron la dupla de gobernador y vicegobernador que el pasado 7 de mayo fue elegida por más del 70% de los misioneros, o sea siete de cada diez, decidió que tanto Hugo Passalacqua, como Lucas Romero Spinelli sean electos en el ejecutivo provincial, con mayoría en la Cámara de Representantes, y que en 76 de los 78 municipios sean electos intendentes Renovadores.

“Nunca esta lanza va a intentar trabar la rueda del carro del que está gobernando la nación, ya que nosotros venimos a construir”, destacó Passalacqua.

En esta línea, en la jornada de jura además de la asunción del nuevo gobernador y vicegobernador electos, se convirtió en el nuevo presidente de la legislatura Oscar Herrera Ahuad, considerado por el Ing. Carlos Rovira y por distintas encuestas como el “mejor gobernador de la Argentina”.

“Vengo a comprometerme a trabajar en conjunto, escuchando a la mayoría y no respondiendo a intereses minoritarios de espaldas del interés popular”, concluyó Herrera Ahuad.

En relación con esto, Rovira en un gesto de enorme generosidad política, y en tiempos de mezquindades, se corre de la presidencia de la Legislatura para nominar al saliente gobernador como el mejor calificado para ocupar ese sillón y continuar la senda de la gestión aplicada, austera y laboriosa.

El conductor del Frente Renovador dio un paso al costado de la presidencia, pero no de la política, el diputado con más leyes sancionadas en la historia del parlamento misionero, creador del digesto jurídico, de los dos nuevos y modernos edificios, impulsor del consejo de la magistratura, reconocido y respetado como referente nacional en el manejo de la estrategia y alta política, así como hombre de consulta permanente de gobernadores, presidentes y máximos dirigentes nacionales, continuará aportando ideas y propuestas a la Renovación Neo y al bloque Innovación Federal.

Con su guía, Misiones se convirtió en la provincia startup con fuerte y en el futuro hub tecnológico de la región, apostando a la educación de vanguardia, a la juventud, la robótica, la salud de calidad, la innovación y priorizando un clima de paz y concordia.

Con respecto a esto, el Frente Renovador de la Concordia logró lo que la política tradicional viene buscando hace tiempo, que es la participación de los jóvenes dentro de la política y de los espacios de poder, y uno de sus principales estandartes es su vicegobernador, sumado a que la renovación sigue abriendo nuevos espacios a las generaciones jóvenes, y en ese marco asume un joven dirigente como ministro de gabinete, varios diputados con menos de 30 años, y varios ministros que hasta ayer eran verdaderos desconocidos de la política, resultado de un espacio que da oportunidades de crecimiento para todos.

En un momento donde el sentido de pertenencia es mucho más líquido y difuso, muchos jóvenes escogen la Renovación para transformar la realidad.

Sin Norte

La oposición buscó la presidencia de la Cámara de Representantes proponiendo un candidato propio, lo cual fue en contra de la elección del pueblo misionero, pretendiendo que las minorías se impongan sobre las mayorías, además el propuesto a presidir fue Pianessi, quien responde a otros mandatos.

“La línea de sucesión en esta provincia es finita por el pasado histórico de la misma, por ello es de suma importancia respetar la línea de sucesión, y por eso no se discute la agenda legislativa”, expresó Herrera Ahuad.

El bloque del puertismo, la UCR y el PRO no encuentran su norte y continúan con las peleas internas alejándose aún más de la sociedad, que hace mucho tiempo no recuerda ningún aporte que hayan hecho a la provincia, con proyectos, ideas o acciones. Lo único que hicieron en el último tiempo fue oponerse y decir no a las propuestas del que gestiona y gobierna. A nivel nacional sus líderes están igual, cabe recordar cuando votaron en contra de la devolución del IVA o de la baja del impuesto a las ganancias.