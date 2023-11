3 Miradas | Karyna González y Alejandro Uset brindan los pormenores de lo que será la Ruta del Diseño Misionero en el Cataratas Day

Karyna González y Alejandro Uset conversaron en el programa 3 Miradas sobre el gran evento del Cataratas Day, que se realizará el próximo 11 de noviembre. Además, manifestaron que elegirán al Emabajador del Diseño Misionero y al Modelo del año. Cómo será el concurso y quiénes serán los jurados, en la nota.

En esta edición de 3 Miradas, la tríada conductora tuvo la posibilidad de conversar con Karyna González, quien es la creadora y Directora del programa «Ruta del Diseño Misionero» y Alejandro Uset, diseñador especialista en Marketing de moda y Director de la Incubadora de Diseño Misionero.

Al respecto del nacimiento de la Ruta del Diseño en la provincia de Misiones, González expresó que «es una consecuencia del Cataratas Day que se viene haciendo desde el 11 de noviembre del 2011. En el 2016 nos propone el Ministro de Turismo generar una producción netamente misionera», en la que antes los diseñadores que no pagaban su participación no tenían acceso, explicó.

En este sentido, «como ya veníamos trabajando con la Costa Diseño Independiente, con Espacio Mujer y mostrando un poco lo que era el diseño, tomamos ese desafío de hacer un Cataratas Day en 2016, con diseñadores de acá», sostuvo González. «Al año siguiente, en el 2017, cambia un poquito todo lo que se elegía: todas las reinas provinciales participaban para ser la reina de Cataratas Maravilla».

Ante la necesidad de modificar los certámenes de belleza, se plantea la posibilidad de «cambiar por el embajador del diseño misionero. Y fue ahí que en el 2017 se consagra Ángel María Olivera como el primer diseñador, Embajador del Diseño Misionero», enfatizó González.

Para el año 2018, «nos dimos cuenta que ya se desbordaba todo, que había que profesionalizar la grilla que iba a Cataratas, que cada vez aparecían más diseñadores. Había que darles una visualización y había que potenciarlos. «Ahí es donde le propongo a Alejandro -Alejandro Uset- que se sume al equipo con el Ministro. Ahí se creó la Incubadora de Diseño Misionero», subrayó González.

En tanto, Alejandro Uset, expresó que «Yo me formé en diseño indumentaria afuera de la provincia, porque la carrera no había oficial en Misiones y lo mismo me había pasado con marketing: también estudié licenciatura en marketing, no había en la provincia y era difícil volver a la provincia», sostuvo.

El joven manifestó que «una de las formas más fáciles de compartir todo lo que aprendí a lo largo de estos años fue hacer la Incubadora del Diseño Misionero, y formar técnicamente a tantas personas que no tuvieron las mismas posibilidades que yo», enfatizó Uset. «Existen personas que sin la ruta del Diseño Misionero jamás pudiesen estar en una pasarela a nivel nacional», aseveró.

Consultado sobre cómo hacer para participar del programa, Uset afirmó que ellos trabajan con una convocatoria abierta a lo largo del año, donde la gente puede inscribirse de manera online a través de sus redes sociales, @rutadeldisenomisionerooficial y mediante su correo electrónico, [email protected].

Además, expresó que «año a año vamos descubriendo tanto talento en las ferias de Espacio Mujer, esas ganas de crecer en algo que es tan importante como lo que es el arte del diseño y sobre todo el arte manual del oficio, que hoy en día con la globalización se va perdiendo», sostuvo.

Tal vez te interese leer: 3 Miradas | Mirá el programa completo de la semana con Nicolás Aranda, Miuki Madelaire y Celeste Bosana

Uno de los plus que posee este tipo de programas es el «reconocimiento». Lorena Jacob fue la ganadora de los premios Iberá este año en el rubro «Accesorios». «Una misionera que salió de la Ruta del Diseño Misionero que fue mención en nuestro programa, va y gana en toda la región ese premio. Es un reconocimiento impresionante», reconoció González.

Consultados ambos invitados sobre qué es ser Embajador del Diseño Misionero, «el Embajador del Diseño Misionero es como un honor para cualquier diseñador emergente de ser la persona visible y física que represente a todos los diseñadores con voz y voto en las decisiones que se toman desde lo que es la Ruta del Diseño Misionero y también se premia al verdadero talento con identidad 100% misionera para que nos represente a nivel nacional», sostuvo Uset.

«La Ruta del Diseño Misionero no solo premia al Embajador del Diseño Misionero sino también premiamos al segundo y tercer lugar para darle oportunidades a más personas, de que puedan ir a mostrar de qué se trata el talento misionero, a la Feria Internacional de Turismo, específicamente en el Argentina Fashion & Travel», aseveró Uset.

Además, se realiza la elección de la modelo o modelo del año, no desde una óptica de belleza sino «destacar también el valor humano de las personas que trabajan como un elemento de comunicación. Nosotros desde la Ruta del Diseño distinguimos a una de las modelos que reúne todos estos valores y estas condiciones humanas que destacamos y que forma parte de esta familia que se convirtió la Ruta», expresó Uset. Es también la modelo que va a Buenos Aires a representar a la belleza misionera y los valores positivos de la mujer misionera cada vez que se lo requiera.

Este año, contarán con el acompañamiento como jurado de Marcelo Senra, que acaba de presentar su colección en Nueva York Fashion Week; Miuki Madelaire, quien es la Embajadora Cultural; Irupé Soto; Alejandro Uset, María Eugencia Chacón y Ana Campuzano, representando a Misiones Online y a la Fundación 7 Wonders.