De Garuhapé para todo el país | Con tan solo 15 años, Santiago brilló en los Juegos Culturales con su freestyle: “No importa el lugar, siempre estoy tratando de improvisar” 

Durante la última semana de septiembre, la ciudad de Mar del Plata se convirtió en el epicentro de la creatividad y el talento juvenil de todo el país al recibir a niños, niñas, jóvenes y adolescentes para los Juegos Culturales Evita 2023. En esta destacada celebración del arte y la cultura, uno de los protagonistas indiscutibles fue Santiago Nicolás Villar, un joven de 15 años oriundo de Garuhapé, que deslumbró a todos con su pasión por el freestyle.

Santiago, con una sonrisa en el rostro, compartió su emoción al ser parte de este evento cultural de renombre nacional: “La verdad estoy muy contento de poder representarlos e intentar representarlo de la manera más pura y posible que se pueda”.

Además, expresó su gratitud por la experiencia vivida. “La experiencia es inigualable. Compartimos con la gente y los pibes de cada taller para demostrar nuestro arte”, afirmó.

A pesar de su corta edad, Santiago demuestra un compromiso impresionante con su arte. Durante la entrevista, reveló su ajetreada rutina diaria: “Voy a un colegio técnico y estoy todo el día. Yo lo de la improvisación intento de practicarla en cualquier momento, no importa el lugar, siempre estoy tratando de improvisar”.

El freestyle es su pasión indiscutible, y Santiago lo describe como una forma hermosa de expresión:”Para mí el freestyle era una forma muy linda de expresarse, de poder expresar lo que uno siente en el momento. Para mí es algo muy hermoso”, dio

Santiago también reflexionó sobre su camino hasta llegar a los Juegos Culturales Evita: “Mi camino fue un poco largo porque primero en el 2021 me presenté, tenía 13 años y bueno, no tenía tanta noción de esto del freestyle y no era tan constante. Luego en el 2022 pasa lo mismo, pero esta vez tenía un poco más de noción y quedé en el segundo puesto me dolió un poquito, pero eso me dio una inspiración para seguir practicando, para llegar a más. Y bueno, llegó este tan deseado momento que se me dio la oportunidad”, recordó.

Santiago Nicolás Villar, con su dedicación y pasión por el freestyle, se ha convertido en un ejemplo inspirador para todos los jóvenes que sueñan con destacar en el mundo del arte y la cultura. Su participación en los Juegos Culturales Evita 2023 es solo el comienzo de lo que promete ser una prometedora carrera en el mundo del freestyle y la expresión artística.