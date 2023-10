Brenda, la joven de Cerro Azul que deslumbró con su pintura en los Juegos Culturales Evita: “Es una terapia” 

Durante la última semana de septiembre, la ciudad balnearia de Mar del Plata se convirtió en el epicentro de la creatividad y el arte, al albergar los Juegos Culturales Evita 2023. Niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todo el país se congregaron para disfrutar de una amplia variedad de talleres, charlas y muestras de 14 disciplinas artísticas en un evento que celebró su edición número 18 bajo el lema “Creciendo en democracia”

Uno de los destacados participantes en estos juegos culturales fue Brenda Correa, una talentosa artista misionera de tan solo 15 años, quien presentó su impresionante pintura en el evento. Brenda, emocionada por su participación, compartió sus impresiones sobre la experiencia con Misiones OnLine.

“La verdad que me parece una increíble experiencia, hermosa y super recomendable para el que quiera participar, que se anime a participar porque es realmente hermoso”.

Los participantes en los Juegos Culturales Evita 2023 tuvieron la oportunidad de participar en una variedad de talleres artísticos, y Brenda nos contó en qué se basaron los talleres en los que ella participó: “Yo me especializo en el área de pinturas y nuestros talleres se basaron en eso, hicimos trabajos de dibujo realista, collage, cuadros, pintamos, dibujamos y así que la verdad que fueron bastante movidos los días”, afirmó.

Cuando se le preguntó sobre su fuente de inspiración para su arte, Brenda explicó: “Más que nada en las situaciones del día a día de mi país, porque eso es lo que suelo pintar y como lo amerita la situación por la democracia. Me inspiré mucho en cómo los jóvenes viven esto que es la democracia y lo importante que es recordar para nosotros todo esto”, contó.

Originaria de un pequeño pero encantador pueblo lleno de cultura, Cerro Azul, Brenda comparte su rutina diaria: “Vengo de un pueblito bastante chico pero lindo, lleno de cultura. Me levanto y voy al colegio y dedico la mayoría de mis tardes a un taller de artes que se llama Idear. Ahí me capacito para poder hacer lo que me gusta que es pintar”.

Para Brenda, el arte no solo es una pasión, sino también una forma de terapia: “Es totalmente satisfactorio y reconfortante hacer esto que me gusta porque es lo que me gusta y realmente es un tipo de terapia”.

Los Juegos Culturales Evita 2023 no solo proporcionaron una plataforma para que jóvenes talentos como Brenda Correa mostraran sus habilidades, sino que también fomentaron la construcción de la identidad cultural de Argentina a través del trabajo colectivo y la inclusión. Bajo el lema «Creciendo en democracia», este evento celebró la diversidad y promovió la expresión artística como una herramienta fundamental en el crecimiento de la sociedad.