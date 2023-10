Copa Libertadores | Con Figal y Marcos Rojo en duda, Boca aterrizó en Brasil para medirse con Palmeiras

El Xeneize se entrenó por última vez en Ezeiza y ya emprendió rumbo a San Pablo de cara a la vuelta con Palmeiras. El DT no paró un once y los dos centrales titulares se movieron diferenciados.

Boca cambia el chip y se pone en modo Copa Libertadores. No tiene mucho margen de tiempo y tampoco de error. Después del traspié en el Superclásico, Jorge Almirón se juega una parada decisiva contra Palmeiras este jueves por la noche y, a raíz de eso, desde hoy temprano ya aceleró en la conformación del equipo. Si bien el DT no paró un once, a esta hora la principal novedad tiene que ver con que Marcos Rojo y Nicolás Figal están en duda.

La dupla central titular se movió por segundo entrenamiento consecutivo de manera diferenciada del resto de sus compañeros de Boca y por ahora es una incertidumbre si llegarán en condiciones para el jueves. El capitán atraviesa una molestia muscular en el gemelo, mientras que el ex-Independiente sufre un dolor en la rodilla por un golpe. El cuerpo técnico sabe de su importancia, los esperarán hasta último momento y son optimistas.

El plantel volvió a entrenarse en una cancha de pasto natural y no en sintético, como era el plan inicial de Almirón con el objetivo de que los jugadores experimenten una especie de aclimatación a lo que se encontrarán en el campo de juego del Allianz Parque, y a horas del mediodía emprendió vuelo a San Pablo, donde ya aterrizó.

Aunque todavía es prematuro empezar a dilucidar un equipo para la revancha copera ya que el DT no dio indicios, se perfila una formación similar al que jugó en la ida (a la espera de Rojo y Figal), con la duda de si Miguel Merentiel seguirá como titular o en su lugar ingresará Nicolás Valentini para formar una línea de 5 u otro delantero pero con características distintas, como puede ser Lucas Janson o Exequiel Zeballos. Incluso, hasta Jorman Campuzano puede ser una alternativa para plagar el mediocampo.

El once de Boca que se perfila para jugar con Palmeiras

Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Nicolás Valentini (o Miguel Merentiel), Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani.

Cómo es el césped sintético de Palmeiras que preocupa a Boca

El cambio en el campo de juego se realizó en enero de 2020 y se estrenó en un encuentro ante Mirassol, por el campeonato paulista. Tiempo después, instalaron esa superficie en uno de los campos de entrenamiento con el objetivo de que sus futbolistas pudieran practicar allí e ir acostumbrándose.

Sucede que uno de los cambios más notorios del sintético al césped es la velocidad en el juego. En este tipo de canchas la pelota rueda a mucha más velocidad. Además, otra de las principales características es que el campo de juego está completamente nivelado.

En la casa de Palmeiras, el campo cuenta con cauchos cilíndricos de 5 milímetros, llamados TPE, que es un tipo de «elastómero termoplástico», según ha contado Alessandro Oliveira, presidente del Soccer Grass, empresa responsable de las obras del Allianz Parque.

Fuente: TyC Sports