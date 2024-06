Agenda deportiva del domingo: Liga Profesional, Primera Nacional, Roland Garros, automovilismo y más

Llega el domingo y con él una jornada imperdible para los fanáticos del deporte. Se viene una agenda repleta de acción en diferentes disciplinas para todos los gustos, incluyendo partidos de River y Rosario Central para la Liga Profesional y los octavos de final del Roland Garros.

Agenda deportiva del domingo: Liga Profesional, Primera Nacional, Roland Garros, y más

En el fútbol argentino, la Liga Profesional tendrá cuatro partidos imperdibles: Platense recibe a Boca Juniors a las 14:30 hs., Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrenta a Talleres de Córdoba a las 18:00 hs., Rosario Central juega contra Lanús a la misma hora y Instituto se mide con Gimnasia y Esgrima La Plata a las 20:30 hs. El plato fuerte de la noche será el encuentro entre River Plate y Tigre a las 20:30 hs.

En la Primera Nacional, Quilmes y Ferro se enfrentan a las 18:00 hs.

Los fanáticos del motociclismo no pueden perderse el Gran Premio de Italia de MotoGP a las 5:45 hs.

En el rugby francés, Toulon se enfrenta a Clermont a las 12:50 hs. y Toulouse juega contra La Rochelle a las 16:00 hs.

Para los amantes del automovilismo, la IndyCar Series presenta la carrera Streets of Detroit a las 13:00 hs.

Y por si fuera poco, el Roland Garros continúa con los octavos de final a partir de las 15:20 hs.

Agenda deportiva completa del domingo 2 de junio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:30 Platense vs Boca Juniors TNT SPORTS

18:00 Central Cba (SdE) vs Talleres (C) TNT SPORTS

18:00 Rosario Central vs Lanús ESPN Premium

20:30 Instituto vs Gimnasia (LP) TNT SPORTS

20:30 River Plate vs Tigre ESPN Premium

PRIMERA NACIONAL

18:00 Quilmes vs Ferro TYC SPORTS

MOTO GP

05:45 GP Italia DGO / ESPN / STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

12:50 Toulon vs. Clermont STAR +

16:00 Toulouse vs. La Rochelle STAR +

INDYCAR SERIES

13:00 Streets of Detroit STAR +

ROLAND GARROS

15:20 Octavos de Final DGO / ESPN 2 / STAR +

