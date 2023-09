Elecciones en Santa Fe: con más votantes que en las PASO, cierran los comicios y comienza el recuento de votos

Las autoridades electorales de la provincia de Santa Fe informaron que a las 15.30 ya había votado casi el 58% del padrón electoral y difundió los porcentajes de asistencia en cada uno de los departamentos.

Hasta esa hora, el distrito que había reportado mayor concurrencia a las urnas era el de Iriondo, con un 67%; mientras que en el otro extremo se ubicaban San Jerónimo, con el 52%.

A comparación de las PASO, que para esta hora apenas tenía el 45% de la participación; las autoridades estiman que habrá un 10% de votantes.

Las elecciones para gobernador de la provincia de Santa Fe se desarrollaban con normalidad pasado el mediodía de hoy, y las autoridades esperaban más votantes que en las PASO del 16 de julio, según coincidieron los candidatos consultados.

El radical Maximiliano Pullaro, del frente Unidos, que integran 15 partidos de la oposición, desde el socialismo hasta el macrismo, aparece como el candidato a imponerse en base al resultado de las primarias, y compite con el experiodista rosarino y senador peronista Marcelo Lewandoski, candidato del oficialismo provincial.

Los comicios, en en los que también se elegirán intendentes y legisladores provinciales, comenzaron a las 8 en una jornada fría y soleada.

«La jornada se desarrolla con tranquilidad, desde las 8 se constituyeron todas las mesas, salvo alguna excepción de falta de autoridades que fue rápidamente subsanada por el jefe local», declaró el secretario electoral, Pablo Ayala, a Radio Nacional Rosario.

Pullaro votó a las 8.30 en la Escuela 504 de la localidad santafesina de Hughes, situada a 145 kilómetros al sudoeste de Rosario, y declaró luego que «a uno lo llena de emoción votar en un pueblo productivo de gente trabajadora, que le pone empeño a la vida para salir adelante, con la inmensa oportunidad y responsabilidad de convertirme en gobernador de la provincia de Santa Fe».

«Les pido a todos los santafesinos y santafesinas que hoy vayan a votar, que ejerzan su derecho al voto porque es un gran día para toda nuestra provincia», expresó.

Consultado sobre la repercusión de las elecciones en Santa Fe, opinó que «es una elección que indudablemente va a tener un impacto a nivel nacional si los resultados son los que esperamos y queremos todos, indudablemente esperamos que sea un mensaje de cambio que deje atrás un modelo populista en el orden nacional».

Por su parte, Lewandoeski, votó a las 11 en la Escuela John Fitzerald Kennedy, de avenida Grandoli y Gutiérrez, del barrio Las Heras, del sudeste rosarino, y expresó que «las diferencias quedaron muy claramente manifestadas en el debate del domingo pasado sobre los cuatro años en los que el candidato fue ministro de Seguridad», dijo sobre Pullaro, y acotó que «Rosario y Santa Fe están muy mal, pero no desde hace cuatro años sino desde hace 15 años».

Sobre la cantidad de participantes en la elección, Lewandowski sostuvo que «generalmente en las PASO vota menos gente, hoy es un día hermoso y va a venir más gente a votar».

Consultado sobre si podrá revertir el resultado de las primarias, el experiodista deportivo advirtió: «Perdíamos 3 a 0 cuando terminó el primer tiempo, pero estamos remontando y cuidado que no lo empatemos sobre la hora».

Por su lado, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, candidato a diputado provincial, votó a las 9.15 en la Escuela Bernardo Rivadavia, del barrio Martin, en el macrocentro de Rosario, y declaró a Radio Nacional que «Santa Fe no es una provincia narco, por eso las fuerzas políticas tenemos la responsabilidad de expresar en las urnas los valores que en la Argentina están muy claros, que son los valores del desarrollo expresados por el ministro de Economía, Sergio Massa, donde están los valores de la producción».

Giuliano abundó que «está muy lindo el clima y ojalá también en Rosario haya una elección positiva, en línea con que trajimos la tarjeta SUBE después de muchos años de pedirla, sobre todo para los trabajadores, y trajimos también el tren regional a Cañada de Gómez, después de 45 años sin trenes regionales».

Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, quien votó a las 10 en la Escuela Doctor Francisco Netri, del barrio 7 de Setiembre, en el noroeste de Rosario, declaró luego de sufragar que «las PASO, por lo menos a nivel nacional, estuvieron signadas por la apatía, pero ahora hay un debate y en cada familia se habla sobre a quién van a votar». «El único candidato que habla de desarrollo es Massa, los otros candidatos hablan de ajuste», dijo sobre el orden nacional.

De las PASO del 16 de julio surgieron cuatro fórmulas para gobernador y vice: Lewandowski y Silvina Frana por Juntos Avancemos, Pullaro y Gisela Scaglia por Unidos para Cambiar Santa Fe, Edelvino Bodoira y Nora Sánchez por Viva la Libertad, y Carla Deiana y Mauricio Acosta por el Frente de Izquierda y los Trabajadores.

En esas primarias, Unidos para Cambiar Santa Fe, el frente del que emergió Pullaro, había obtenido el 63,05 por ciento de los votos totales, mientras Juntos Avancemos el 27,93 por ciento.

El gobernador Omar Perotti, que no puede ser reelecto porque la Constitución santafesina no lo contempla, encabeza la lista de diputados provinciales del peronismo.

La elección definirá también 19 bancas de senadores departamentales, 50 de diputados, intendentes de 46 ciudades -incluida la capital provincial-, 217 concejales y más de 1.600 miembros de comisiones comunales.

Como la Constitución provincial no permite la reelección, la intención de Perotti es obtener una banca como diputado provincial para reeditar lo hecho por sus antecesores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, quienes dejaron el Sillón del Brigadier López y pasaron a presidir la Cámara baja.

Son seis las listas que competirán por la mayoría legislativa, con Perotti a la cabeza de la del oficialismo, que fue la más votada en términos individuales, y la socialista Clara García al frente de la del frente opositor, que en conjunto obtuvo un mayor porcentaje en las PASO.

Además, son primeros en sus nóminas Amalia Granata (Unite), Juan Domingo Argañaraz (Viva la Libertad), Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación), y Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía).

La boleta única

En la provincia de Santa Fe se utiliza desde 2011 la boleta única de papel, con lo cual el votante recibe de manos del presidente de mesa una hoja por cada categoría que se elije, donde figuran todos los candidatos con sus fotografías y al costado casilleros para marcar con una cruz el de su preferencia.

El padrón del tercer distrito electoral del país cuenta con 2.845.522 electores que votarán en 8.398 mesas, que comenzaron a constituirse antes de las 8.

En Rosario se vislumbra una elección de antemano pareja entre el intendente radical Pablo Javkin, que va por un nuevo mandato, y el candidato de Ciudad Futura Juan Monteverde, que integra un frente de centroizquierda.

En cuanto a la ciudad de Santa Fe, los votantes podrán optar entre cuatro propuestas, entre ellas la más votada en las PASO que lidera el médico Juan Pablo Poletti, sorpresivo vencedor del actual intendente Emilio Jatón.

Monteverde votó antes del mediodía en una escuela de avenida Alberdi y French, del barrio Arroyito, y opinó que «por el momento que vive Rosario no está para dividirnos, pero no tenemos que contarle a la gente lo mal que está la ciudad porque eso lo vive todos los días, así que no tengo ninguna duda de que va a haber un cambio».

En Rosario, Ignacio Martínez Kerz es el candidato que representará al peronismo orgánico, en tanto Federico Fulini (Proyecto Futuro), también de origen en el PJ, y Ramón Fratte (Viva la Libertad), completan la oferta.

Fuente: Infobae y Télam