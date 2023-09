Comenzaron las elecciones en Santa Fe: qué se vota

Santa Fe vota este domingo en lo que será la tercera elección después de las PASO provinciales del 16 de julio y las PASO nacionales llevadas a cabo el 13 de agosto.

Santa Fe vuelve a concurrir a las urnas para votar gobernador y vice, con Maximiliano Pullaro, de Juntos por el Cambio como favorito y el peronista Marcelo Lewandowski buscando dar la sorpresa, mientras que también se elegirán legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Luego de que Javier Milei fuera el candidato presidencial más votado en la provincia en las PASO nacionales el 13 de agosto (con el 35%, una cifra superior a lo que obtuvo a nivel nacional), ahora los santafesinos volverán a enfocarse en la situación provincial para elegir a las autoridades locales.

En las PASO provinciales de julio pasado, Juntos por el Cambio (Unidos para Cambiar Santa Fe e incluye al socialismo pero no a la Coalición Cívica) arrasó ya que obtuvo el 63% de los votos en la sumatoria de sus tres precandidatos a gobernador, encabezados por Pullaro quien se impuso en la interna sobre la senadora Carolina Losada y la ex intendenta e Rosario Mónica Fein. Con esta ventaja, el dirigente radical y ex ministro de Seguridad provincial es el máximo candidato a suceder al peronista Omar Perotti y en caso de lograrlo será el primer mandatario radical de Santa Fe desde 1963.