Desde el INTA indicaron que Misiones atraviesa un “invierno benigno” respecto a las heladas y temperaturas bajas

José Olinuk, agrometeorólogo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Cerro Azul, describió el invierno actual como "benigno", con temperaturas atípicamente altas debido a la baja humedad y alta presión. Predijo un verano húmedo con temperaturas elevadas, y reconoció la influencia humana en el cambio climático, especialmente la deforestación y la emisión de CO2.

En medio de una ola de calor sin precedentes a nivel global, Argentina se encuentra experimentando un invierno extraordinariamente cálido, con temperaturas que rozan los 30°C. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Nacional, las primeras tres semanas de julio se caracterizaron por un calor extremo nunca antes registrado, llevando a este mes a posicionarse como potencialmente el más cálido en la historia.

El agrometeorólogo del INTA de Cerro Azul, José Olinuk, analizó este extraño fenómeno climático. «Si miramos a nivel planeta o en muchos lugares, sí; si miramos en Misiones yo diría que todavía no hay un cambio en el clima». Inmediatamente aclaró que «si miramos afuera qué es lo que está pasando, evidentemente, creo que había mucha gente que todavía no estaba, y algunos todavía no están de acuerdo en que haya un cambio en el clima, pero creo que cada vez son menos», afirmó.

Asimismo, dejó en claro que estas temperaturas altas no son normales, pero tampoco completamente anormales. El experto ofreció una perspectiva equilibrada sobre los patrones climáticos actuales. Admitió que estamos atravesando un “invierno benigno”, en lo que se refiere a heladas y temperaturas de un dígito. «Nosotros muchas veces vimos que cuando la humedad está relativamente baja, y cuando tenemos presiones muy altas, llega una amplitud térmica que no es común en Misiones», manifestó.

También prevé que tendremos una temporada primavera- verano con lluvias más bien abundantes y temperaturas que sí van a ser elevadas, aunque la humedad impedirá que alcancen niveles récord, indicó.

A propósito de esto, se refirió a la influencia humana en el cambio climático, admitiendo que si bien la actividad de las personas tuvo un impacto, no se le puede atribuir todos los cambios climáticos. «Nosotros podemos estar modificando de alguna manera, tenemos nuestra influencia, generamos, por supuesto, porque hay una cantidad de emisión de dióxido de carbono desde hace unos dos siglos, desde la época de la revolución industrial, que eso sí tiene su influencia en el tema del cambio climático».

Sin embargo, reconoció que la deforestación a gran escala y la emisión de dióxido de carbono por parte de las industrias y los vehículos son factores importantes. «Si al mismo tiempo echamos tanto dióxido de carbono y eliminamos los árboles, que son los que podrían ayudar a atenuar, yo creo que es lógico que algo tenemos que estar influenciando», concluyó.

