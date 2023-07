Las autoridades sanitarias de Posadas expresan su preocupación por la situación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. El Director de Vigilancia y Control de Vectores de la Municipalidad, Fabricio Tejerina, advirtió sobre la adaptación de los mosquitos al nuevo clima, el invierno menos frío ha permitido que el ciclo de reproducción de los mosquitos no se corte como debería.

Santa María de las Misiones – Fabricio Tejerina

Según Tejerina, el problema no se limita a la ciudad de Posadas, sino que es un fenómeno que se repite en toda Argentina debido al cambio climático cada vez más evidente. El aumento de la temperatura, producto del cambio climático, favorece la reproducción y proliferación de los mosquitos, ya que estos insectos, al ser de sangre fría, están influenciados por las condiciones climáticas, especialmente el calor.

«Lamentablemente, el cambio climático está provocando la adaptación de estos mosquitos a lugares donde antes no había presencia significativa y estamos enfrentando una población mucho más alta que en años anteriores», afirmó Tejerina.

Durante el invierno, normalmente los mosquitos, especialmente el Aedes aegypti, tienen una forma resistente que les permite sobrevivir a las bajas temperaturas, pero con el invierno menos frío de lo habitual, este ciclo no se ha interrumpido, lo que ha llevado a que los monitoreos realizados por el municipio muestren la presencia continua de mosquitos en distintas zonas de la ciudad.

Respecto a las recomendaciones para los ciudadanos, señaló que las medidas son las mismas de siempre: revisar patios y jardines para eliminar posibles criaderos de mosquitos, como recipientes con agua estancada. Además, hizo hincapié en que la transmisión del dengue puede continuar incluso en invierno, por lo que es crucial mantener la prevención todo el año.

Sobre las zonas más preocupantes en la ciudad, afirmó que actualmente los datos indican que los casos se concentran más en el norte de la ciudad, aunque aclaró que los mosquitos están presentes en toda la zona urbana. Las áreas del sur y oeste históricamente han mostrado un índice más alto, pero esto puede cambiar debido a la dinámica del problema y al compromiso vecinal.

Además, ante la no colaboración de algunos vecinos con la limpieza de sus terrenos, alentó a los ciudadanos a denunciar la situación a través del 0800 de la municipalidad. Si bien su dirección no tiene la autoridad para ingresar por la fuerza, otras áreas municipales pueden aplicar sanciones a los propietarios que no cumplan con las normas establecidas para evitar la proliferación del mosquito.

Asimismo, indicó que el Instituto de Control de Vectores pone a disposición de la comunidad un número de contacto (420-183) para que los ciudadanos puedan obtener información y comunicar cualquier preocupación relacionada con el dengue y el mosquito transmisor.

