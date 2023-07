Cooperativa avícola de Wanda asegura estar en quiebra por restricciones del SENASA: “Estamos tapados de deudas y el sueño de muchos productores jóvenes terminó tirado al piso”

El presidente de la Cooperativa Integral del Norte de Wanda Ltda, asegura no poder seguir trabajando por las restricciones impuestas por la Gripe Aviar. Samuel Rubén Doichele apuntó contra la medida impuesta por el SENASA, que prohíbe el ingreso de más de 70 pollitos por productor.

En los últimos meses y para frenar el contagio de la gripe aviar, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dispuso una medida que limita el ingreso de pollos al país. Al respecto el presidente de la Cooperativa que cuenta con más de 150 socios, aseguró que 70 pollitos por productor no es suficiente para el nivel de producción al que estaban acostumbrados.

“Aunque no crean seguimos restringidos por el SENASA que no nos permite el traslado de pollitos BB desde Entre Ríos. Sí permiten hasta 70 pollitos por productor, pero eso es demasiado poco, es absurdo. Si queremos producir más hay una resolución tremenda, terriblemente absurda y que pide una infraestructura de locos que sólo se aplica acá en Misiones, vemos que en Entre Ríos, por ejemplo, no se aplica esta resolución”, expresó el presidente de la cooperativa, Samuel Doichele, a través de un video publicado en su cuenta de Facebook.

“Pedimos disculpas a los clientes que hoy nos preguntan por qué no proveemos más los pollos caseros que producíamos en cantidad”, sostuvo, además.

“Estamos quebrados, metidos en deudas y el sueño de muchos productores jóvenes terminó tirado al piso por esto”, aseguró Doichele. La cooperativa hace al menos tres meses que no está pudiendo faenar y solamente se dedica a vender los pollos que le quedaban.

En los últimos años, esta asociación de productores invirtió en maquinaria y silos para poder diversificar y avocarse además a la producción avícola. Sin embrago, hoy no están pudiendo trabajar y responsabilizan al SENASA.

“No vamos a parar de trabajar, no vamos a parar de luchar por la soberanía alimentaria, por producir en cantidad y sacar adelante a la Argentina trabajando”, manifestó finalmente.

