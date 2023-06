Tras ser atacada presuntamente por su pareja, Norma Maidana se encuentra en coma inducido y sigue peleando por su vida: tiene más del 70% del cuerpo quemado

Emilse Zapponi es abogada de la familia de Norma Maidana, la mujer que hace 11 días pelea por su vida en el Hospital Madariaga y está bajo coma inducido debido a que tiene el 70% de su cuerpo quemado. En el momento del hecho, Norma estaba con su pareja, Julio López, a quien le había intentado realizar varias denuncias por violencia de género.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/06/06-02-RedCiudadana-Emilce-Zapponi-Caso-intento-femicidio-mejer-quemada-lucha-por-tu-vida-10.30.mp3

Emilse Zapponi – Red Ciudadana

Lamentamos que estés en esta situación tan complicada, ¿Cómo es tu relación con Norma?

Norma y yo somos amigas. Norma es una gran mujer que juega al fútbol, como muchas mujeres de nuestra sociedad y en el marco de un torneo de fútbol, con varias colegas estábamos brindando asesoría legal a todas aquellas que querían orientarse sobre algún trámite, es parte de nuestro compromiso social.

A partir de esta situación es que Norma me pone en conocimiento un vínculo que tenía con esta persona, Julio López, que era un vínculo que para ella no respondía a lo que sería un vínculo amoroso más o menos pactado, como todos lo tenemos entendido. Ella me planteó que pasó situaciones violentas, que se iban de las manos. Ante esto, como profesional del derecho, se debe asesorar respecto de cuáles son las vías para formular las denuncias, los diferentes caminos que se tienen hoy en día, gracias a Dios, para poder activar los mecanismos.

¿Podrías describir la relación de Norma con su pareja Julio López?

Norma me comenta que ella ya había intentado varias veces realizar la denuncia en la comisaría y no había tenido ninguna respuesta. Esto también hay que mencionarlo. Hay evidentemente alguna idea de cierto sector policial que las denuncias de violencia únicamente se reciben en comisarías de la mujer, lo cual es una mentira y es algo realmente grave. Sin embargo, al señor Julio López sí le tomaron las denuncias, sí se le otorgaron medidas de protección y se le otorgó incluso un botón de pánico. No sabemos bien porque. Hay que empezar a comprender cuál es la implicancia del fenómeno social de la violencia de género.

El fin de semana que ocurrió el suceso, mi última comunicación con Norma fue el sábado por la mañana. Después de eso no supe más nada de ella. Nosotras hablábamos todos los días. Y por la tarde me extrañó la situación. El domingo seguí sin tener comunicación. Y el día lunes por la tarde se comunicaron familiares de Norma para ponerme al tanto que la habían reconocido en el hospital. Y quiero detenerme en estas palabras: la habían reconocido en el hospital. Es decir, que Norma ingresó al hospital en una situación de emergencia total para su salud.

Norma llegó a decir algo cuando ingresó, ¿esto es así? Ella dijo, fue Julio, ¿es correcto esto?

Tenemos que ser muy cautelosos y es lo que se fue consiguiendo a cuentagotas. Norma llegó a decir que ella estaba fumando y que le tiraron algo. Esta declaración la hizo a las personas que la estaban atendiendo y no voy a dar ningún nombre porque todo forma parte de una investigación judicial y hay que ser cautelosos.

Tal vez te interese leer: Se negó a declarar el presunto autor del violento ataque con fuego contra su pareja y fue imputado por intento de femicidio

¿Podrías describir la investigación que llevó a cabo el personal policial?

Hubo un llamado al 911, los policías encuentran a una mujer con más de la mitad de su cuerpo dañado por una lesión de fuego y demoran a la persona que se encontraba con ella. Luego de dejar sentado que Norma tenía más del 70% del cuerpo dañado por esta situación que le tocó vivir, se determinó que no había elementos para sospechar de la persona que la acompañaba. Me parece que esto es una cuestión más grave porque con mucha lucha, el colectivo ha logrado que se incorpore un tipo penal como el femicidio.

El femicidio tiene una característica específica que es el vínculo que podría haber existido entre ambas personas. Es decir, si yo soy personal policial y tengo un manejo de lo que son los delitos penales, que son de mi competencia o por los que por lo menos voy a tener que hacer un abordaje, es importante saber y conocer los tipos penales y debo entender que por lo menos en este caso, existe un vínculo de pareja y que podríamos estar ante la configuración de un supuesto femicidio.

¿Cómo está Norma hoy?

Norma respira minuto a minuto porque tiene la fortuna de estar muy cuidada por el sistema de salud de nuestra provincia. No tenemos ningún diagnóstico ni ninguna posibilidad de saber nada más porque eso es minuto a minuto. Imagínese que la lesión que tiene Norma conforme a sus propios dichos es de haber estado fumando y que le tiraron algo. Imagínese que usted está fumando y que le tiran algún combustible ¿por dónde entra el fuego a su cuerpo?

¿Cuál es la situación de la pareja de Norma?

En este caso, él va a seguir a disposición de la justicia. Entiendo que no procede una excarcelación en este caso y vamos a tener que esperar qué ocurre con las lesiones de Norma.

¿Pero él está libre o está detenido?

No, él está detenido. Tuvimos que erradicar tres denuncias para que se dé la detención de Julio López.

¿Hubo algún tipo de secuestro de celulares de Norma, algún tipo de búsqueda de información extra?

El día lunes, cuando liberaron a Julio López, desde la comisaría de Garupá, él se presentó en el hospital y retiró el celular de Norma, sus documentos y cosas personales. El lunes lo liberan y después de su detención, hacen la búsqueda de antecedentes, que es lo que corresponde por protocolo, y determinan que lo podían liberar.

Posteriormente, cuando la familia de Norma toma conocimiento de todo lo que había ocurrido porque la familia no sabía lo que le había pasado a Norma y Julio estaba retirando el celular de Norma del hospital. Esto me parece que es una cuestión a tener en cuenta, y a partir de que la familia radicó la denuncia el día lunes a la noche, y la denuncia ampliatoria día martes, se produce una nueva denuncia con todo el relato de los padecimientos que venía atravesando Norma. Desde ese momento se determina la carátula del proceso que es la tentativa de femicidio que se mencionó y por esa razón se ordena la detención de él.

Hoy estamos a 11 días en que Norma pelea cada día, cada minuto por vivir debido a una lesión que le provocó a una persona con un odio invencible a la vida.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/ri21CQYDw5 — misionesonline.net (@misionesonline) May 31, 2023

Norma Maidna se encuentra en coma inducido