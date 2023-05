El estremecedor relato de María, una mujer que superó la violencia de género: “El día que mi ex prendió fuego los colchones con los niños dentro de casa, me llamaron diciéndome que amenazaba con quemar todo”

María Benitez relató sus experiencias de episodios de violencia de su pareja que llegaron a ser incontrolables, y la decisión que cambió su vida y la de sus hijos. También, aseguró que logró salir de la situación buscando ayuda profesional y espiritual.

En una entrevista con FM Estilo de Posadas, ex víctima de violencia de género recordó una experiencia que grafica el tipo de horror que llegó a vivir: “El día que mi ex prendió fuego a los colchones con nuestros niños dentro de la casa, me llamaron a mi trabajo diciéndome que él amenazaba con quemar todo”.

Benitez, que trabaja como enfermera, contó que frente a dicho panorama se dirigió a su domicilio en un remis para salvaguardar a sus niños: “Saqué a los chicos y pedí ayuda a una vecina. Ella estuvo en un momento crucial, nos asiló en su casa hasta que todo se calmó».

Luego de esto, decidió terminar la relación con su pareja y se animó a encarar la vida diaria y la crianza de sus niños separada.

También, buscó ayuda profesional y espiritual, que le ayudaron a sanar los estigmas causados por sus vivencias y a reinventarse “sirviendo a los demás a través de su profesión”.

Actualmente sigue desempeñándose como enfermera y disfrutando de su profesión, y sostuvo que “a través del perdón pude sanar mi corazón, pero eso no me obligó a la reconciliación».

Finalmente, Benitez animó a las mujeres que sufren de violencia de género a no dejarse llevar por el temor, solicitar ayuda a los organismos correspondientes y resguardar su vida propia y la de sus hijos.

La línea 137, una herramienta para abordar la violencia de género

Cabe señalar que ante este tipo de situaciones, la línea 137 de Víctimas de Violencia Familiar brinda atención y acompañamiento para las personas que sufran violencia familiar, sexual o grooming.

La misma está compuesta por un grupo de profesionales que asesora a la víctima en las cuestiones legales, administrativas y psicosociales, y también informa a la persona para que pueda acceder a sus derechos.

Desde dicho organismo señalaron a este medio que el equipo de call center se encuentra conformado por profesionales y funciona las 24 horas durante todo el año.

Allí, los profesionales se encargan de averiguar si la situación por la que nos consultan está sucediendo en el momento o es algo que podemos solucionar vía telefónica.

La línea trabaja en conjunto con la policía, por lo que si el agresor se encuentra en el domicilio deben acercarse acompañados por el personal policial para que controle la situación y luego trabajar con la víctima.