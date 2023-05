La mañana de este lunes, se conoció la historia de una pareja de ancianos que fueron desalojados por sus hijos en la ciudad de Posadas. Los actuales propietarios de la vivienda, el hijo la mujer desalojada y su nuera, alegaron que procedieron a desalojar a la familia por el estado de abandono en el que tenían a su abuela y madre de la mujer que vive en su automóvil.

Una pareja de ancianos se encuentra viviendo dentro de su automóvil, un Ford “Cierra”, porque fueron desalojados por su hijo, Marcos A., y su nuera, Evelyn A. La joven pareja que tomó esta medida alegó -siempre según sus relatos- que echaron a los ancianos porque tenían en condiciones “inhumanas” a su madre, abuela de Marcos y expropietaria del inmueble.

Según explicaron los jóvenes, la titularidad de propiedad actualmente se encuentra en manos de la pareja, ya que fue cedida por la anciana de 93 años, abuela de Marcos. También añadieron que esta decisión de la nonagenaria se dio por las condiciones de vida que llevaban por parte de su hija y su pareja, en la propiedad ubicada en la Chacra 102 de Posadas.

Por otra parte, con documentos en mano, la pareja de jóvenes dijo que realizaron varias denuncias hacia su madre por los malos tratos que tenían con la anciana. Además, Marcos dijo que su abuela se encuentra bajo su responsabilidad.

Así también, los jóvenes dijeron que en varias oportunidades invitaron a su madre a irse de la propiedad pagándole el alquiler por 3 meses. Ante esa propuesta -siempre en relatos de la joven pareja- la madre dijo que no se iría porque no tiene la posibilidad de pagarse un alquiler.

En la esquina de Luchesi y calle 103, en la Chacra 102, se encuentra un antiguo Ford Sierra que se convirtió en el hogar de una pareja de ancianos de aproximadamente 70 años. La triste realidad de estos adultos mayores fue relatada por Paulina Piris, una vecina de la zona que asiste a la pareja.

“Están viviendo adentro del auto», confirmó Paulina. «Hace más o menos 14, 15 días que ellos están ahí. Están enfermos, de todo están pasando. No tienen que comer, no tienen celular, nada. El señor tiene documentos, pero la señora no tiene documentos”, contó.

Además, mencionó que la pareja tenía su propia vivienda, pero fue desalojada por su hijo y la nuera. “Ellos tienen su vivienda con títulos, pero tiene la EBY los títulos de la casa. Fueron a hacer unas compras y cuando volvieron les dijeron que no podían entrar más. Clausuraron todo, hasta hoy no pueden, están incomunicados”, aseguró la mujer.

De esta manera, la vecina compartió su preocupación y pidió asistencia para la pareja. “Que alguien le ayude con alguna frazada, con provista, porque ellos no tienen nada. Están con la ropa puesta nomás”, lamentó.

Por otra parte, la misma situación fue confirmada por Fabián Ramírez, presidente de la comisión vecinal de la Chacra 102. “Ellos vienen de otra provincia. Hablé con ellos personalmente. La otra noche les ayudamos, les asistimos con el baño, sus necesidades, abrigos, están pasando frío. La verdad que es una situación muy complicada“, declaró.

Ramírez también coincidió en que, aparentemente, la pareja fue expulsada de su casa por su propio hijo y la nuera. “Esa es la información que me proporcionaron personalmente esa noche». Según él, los vecinos habían dejado todas sus pertenencias en casa cuando salieron al mercado. A su regreso, encontraron la casa con candado y «prácticamente estaban en la calle“.

Asimismo aseguró que vivieron un corto tiempo en la casa 14, manzana 17 del barrio Yacyretá y habían dejado el vehículo en el taller. Tras del desalojo, “no tenían otro lugar adonde ir y se quedaron en el auto”, afirmó.

Ramírez admitió que se trata de “una situación muy complicada» y sostuvo que los adultos mayores necesitan que se resuelva lo antes posible el problema de su vivienda, debido a que «se están alojando en un lugar que no se puede vivir”, remarcó.

La situación de la pareja generó preocupación en la comunidad, que colaboró con mantas y ropa de abrigo, pero como señaló el presidente de la comisión vecinal, “no pueden seguir así”.

En consecuencia, Ramírez instó a que alguna autoridad se ocupe de atenderlos, por lo cual esperan que tanto su testimonio como el de la vecina, sirvan para que se conozca la problemática e insten a que reciban una pronta solución.

