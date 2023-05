Tras consagrarse campeones de la Liga Desarrollo, el Oberá Tenis Club se prepara para el Torneo Interliga que disputará con equipos de Brasil

Sergio Fervesani, presidente del Oberá Tenis Club (OTC), comentó acerca de la participación del equipo juvenil de básquet, recientemente consagrados campeones de la Liga de Desarrollo. Además, resaltó el impacto positivo que tuvo en la comunidad, ya que aporta al crecimiento del deporte en la provincia de Misiones.

Sergio Fervesani – FM Express

Los juveniles del Oberá Tenis Club son los nuevos campeones de la Liga de Desarrollo. ¿En qué consiste esta Liga?

Participan chicos menores de 21 años de los mismos equipos que participan en la Liga Nacional de Básquet, como la reserva del fútbol pero con distinto formato y tienen reglas especiales, en el sentido de Liga de Desarrollo los cuartos son más cortos, los tiros libres, las reglas de los tiros libres y así diferentes cuestiones que la diferencian de la Liga Nacional de Básquet. Nosotros en particular, Oberá Tenis Club, presentamos un roster de 14 chicos que viajaron a Córdoba a disputar el cuadrangular final.

Habíamos terminado segundos detrás de Instituto de Córdoba porque se disputa en conjunto con la Liga Nacional, un día antes juega el equipo local con el visitante en ese momento y así se va desarrollando a la par de la Liga Nacional, solo que tiene una definición distinta, los primeros cuatro juegan un cuadrangular final que este año se realizó en la cancha de Instituto de Córdoba. Nosotros enfrentamos en la semifinal a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y en la final al dueño de casa de Instituto, que era un gran favorito.

¿Es cómo la reserva de un equipo de fútbol?

Exactamente, con la particularidad de que no es tan así porque no tienen la posibilidad que tienen los chicos de reserva de fútbol de participar en la Liga Nacional, en este caso en el básquet.

¿Y cómo está compuesto el cuerpo técnico?

En el cuerpo técnico está Lucas Ornati, que es exjugador del club y ya es el segundo año que es técnico de Liga de Desarrollo. Como ayudantes están Gastón Giuliani, que es también el técnico de la Liga Provincial, Daniel Tomasi, el preparador físico Oscar Aguayo, el kinesiólogo es Sergio Goffa, el jefe de equipo es Pichón Ruiz Díaz, y seguro que me voy a olvidar alguno, pero más o menos eso es el grupo que viajó. Están los choferes del colectivo del club también que hacen un poco de todo, de utileros, de psicólogos y de todo un poco.

Todo el equipo forma parte de este proceso de aprendizaje y de ganar minutos en experiencia y de crecimiento. Los chicos tienen un recorrido importantísimo en estos eventos.

Sí, además tenés que luchar contra herramientas distintas, siempre es lo que tratamos de igualar, estamos hablando de chicos todos menores de 21 años, eso hay que recalcar, que tienen un profesionalismo, una dedicación, unas ganas que son difíciles de lograr y de formar un grupo.

Nosotros tratamos siempre de darles las mismas herramientas porque, no estoy diciendo nada nuevo, no son las mismas posibilidades que tiene un chico de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, que un chico que tiene un club en Oberá, del interior del país, así que me parece que eso también hace aún más importante este logro que han conseguido los chicos y en condiciones de visitantes.

¿Cómo es la historia de OTC en este torneo juvenil, cómo fue dándose?

El año pasado llegamos al cuadrangular final y lo organizamos acá en Oberá, estuvo muy lindo, perdimos la semifinal contra Boca, que después fue el campeón. Este año se planteó desarrollar aún más a los chicos, aprovechar la experiencia que se había conseguido y que se había sumado en el torneo anterior. El objetivo era llegar a la final, porque la final te da participación en un torneo internacional que se llama el Torneo Interliga, que lo disputas con los dos finalistas de la Liga do Desenvolvimento, de Brasil, que también es parecido, el sistema de juego.

A fin de mes, en el mes de junio, en Buenos Aires, OTC va a disputar esa Liga Interliga con los dos finalistas de Brasil, o sea, los chicos van a disputar un torneo internacional. Ese era el objetivo de esta participación, y al final, la vara quedó más alta, pudimos lograr el campeonato y eso nos pone muy felices.

¿Hace cuánto que viene participando OTC de este torneo auspiciado por los jugadores de la Asociación Argentina de Básquet?

Esta es nuestra tercera temporada de Liga Nacional. La primera temporada fue en el medio de la pandemia y se jugó en un sistema de burbujas que jugaron solamente los mayores en Buenos Aires, solo se jugó en Buenos Aires. Ahí no hubo día de desarrollo. Entonces, esta es la segunda participación de OTC en la Liga de Desarrollo y también es la segunda vez que clasificamos al cuadrangular final.

Yo quiero destacar esto, que hay dos chicos que son menores de 17 años y el grupo es más grande, los que viajaron, los que pudieron viajar fueron 14, pero el grupo es más grande, que se agranda con chicos más chicos de acá de Oberá que han participado también cuando se jugaba acá, porque por supuesto, cada vez que viajaban se acortaba el número por una cuestión económica. Justamente ahora estamos armando todo el listado de chicos que han participado y es mucho más largo.

¿Y cómo es el efecto cascada de esta participación de OTC con el equipo de juveniles?

Hace 5 años entramos al club como comisión directiva y teníamos 50 o 60 chicos en formativa, sin básquet femenino. Hoy hemos sumado al básquet femenino y tenemos casi 400 chicos. Y esto es efecto de esa participación en Liga Nacional. Ese es el derrame. Hay una cuestión de que ese crecimiento ha hecho que nosotros tengamos que crecer también en infraestructura, en recursos humanos, en herramientas para darle contención también a esos chicos.

¿Cómo ves que esto puede replicarse en el básquet de Misiones?

Yo creo que ya se ha reflejado en Mitre y Tokio participando del torneo federal. Tokio que ya está en instancias definitorias, así que me parece que viene bien, faltaría que se sumen un par más. Me parece que sería importante que más equipos traten de participar en la Liga Federal y tratar de llegar y seguir creciendo. Pero este es un momento particular que vive el deporte misionero y hay que aprovecharlo.

¿Cuál es la importancia de la competencia y la formación local en el desarrollo del básquet en la provincia?

Hay competencia constante, incluso ahora se han sumado al básquet femenino. La competencia es mucha, hay de buena calidad, después de la pandemia fue una explosión de todo lo que tiene que ver con lo deportivo y me parece que el básquet lo está aprovechando muy bien.

De ahora en más, depende de nosotros, de los dirigentes y de los técnicos, aprovechar esos talentos que van a ir surgiendo. Nosotros tenemos la dificultad de la competencia. En la liga provincial de básquet de primera tenemos 10 o 9 clubes que están participando ahora. Después en la parte formativa eso se agranda. Necesitamos competencia para que los chicos crezcan.

¿Cómo crees que el desarrollo de jugadores locales en Misiones contribuye a evitar la necesidad de traer jugadores de otras provincias y a mantener a los talentos en su lugar de origen?

El día de mañana si nosotros tenemos buenos jugadores acá en Misiones, bien formados, yo no tengo que traer jugadores de otro lado. Y ya están formados acá en Misiones, no tienen el desarraigo de irse a otra provincia, de estar lejos de su familia, de su gente, comparten las mismas costumbres.

Por otro lado, faltan canchas de parqué en la provincia, nosotros acá en Oberá tenemos tres y hay una cantidad de chicos jugando al básquet, al voley, haciendo gimnasia artística, gimnasia deportiva, hay un montón de eventos más que se necesitan sobre pisos flotantes. Faltan muchas cosas, pero yo creo que se están haciendo muchas cosas también como para que eso cambie.

¿Cómo crees que el trabajo en equipo y el compromiso de las personas involucradas en el club contribuirán a que este proyecto perdure en el tiempo?

Hay un grupo lindo de trabajo, un grupo de gente comprometida, que se ha formado y que está trabajando a full por el club, así que, la idea es esa, que no sea un experimento, que no sea algo pasajero, sino que algo que perdure en el tiempo y que sirva para todo el deporte, no solamente para que OTC esté ahí.

Ojalá podamos trabajar todos en conjunto, no solo por el básquet, sino que me parece que alimenta un montón de cosas más que traen, cuestiones turísticas, cuestiones sociales, cuestiones culturales, que vienen detrás de todo esto, que me parece muy importante.

