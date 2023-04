Alerta en San Antonio | Extreman medidas en las escuelas por el presunto ataque a través de un juego de tiroteos que comenzó en Brasil

La Escuela 844 de San Antonio, ha tomado medidas de precaución ante la posible amenaza de un juego viral que incita a tirotear a estudiantes de escuelas. Aunque no hay confirmación oficial de que la escuela sea un objetivo, los padres están preocupados y se ha establecido un patrullaje policial.

Yolanda Fernández- FM Show

La directora de la escuela, Yolanda Fernández, explicó sobre esta situación: «Nuestra escuela no tiene custodia permanente, pero sí está circulando el comando, porque oficialmente no hay nada acerca de un ataque a la escuela a través de un juego, lo único que estamos haciendo es haber tomado, extremado todos los cuidados para evitar la psicosis de los padres, porque los padres están muy preocupados».

La posible amenaza proviene de un juego viral en Brasil que anima a los participantes a disparar indiscriminadamente a estudiantes de escuelas. «Es un juego que yo en realidad mucho no conozco, pero es un juego también de las redes sociales, que aparentemente es atacar a las escuelas, y cuanto menor sea la edad del niño, adquiere más puntos», explicó la directora de la institución escolar.

La situación ha causado preocupación entre los padres de los estudiantes, y la escuela ha tomado medidas de precaución para proteger a los estudiantes. «Estamos tomando todas las medidas posibles, pero es una situación difícil porque no sabemos si realmente hay una amenaza», dijo Fernández. «Lo que queremos es que nuestros estudiantes estén seguros y tranquilos mientras están en la escuela», añadió.

A pesar de que la escuela no ha recibido ninguna amenaza directa, los padres siguen preocupados. Hay un verdadero estado de psicosis entre los padres de los chicos, porque la escuela estaría señalada como parte de un juego, como objetivo de un tiroteo.

La escuela está ubicada cerca de la frontera con Brasil, lo que aumenta la preocupación de los padres y las autoridades. «Estamos tomando todas las precauciones necesarias y trabajando en estrecha colaboración con la policía para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes», dijo Fernández.

Según aseguran que el bachillerato y la escuela 844 de San Antonio figurarían en las listas de las escuelas que van a ser atacadas. “En las redes sociales circuló esa lista, pero yo tampoco accedí a ese mensaje, y tampoco ninguno de mis colegas, nosotros no lo vimos, los chicos de la escuela ni los padres tampoco, pero es lo que circula. Entonces, es como que lo único que podemos hacer es extremar las medidas de cuidado”.

Sin embargo, al enterarse de lo que circulaba, contó que rápidamente fueron a la policía, y la jefatura buscó la manera de ayudarlos. “Como no hay suficientes policías, recorren 10, 15 minutos el barrio, estacionan un rato, van, vienen, y nosotros extremamos todas las medidas de seguridad que podemos. El director o el vice siempre está alerta afuera, mirando a ver quién va, quién viene y tenemos los portones con llave”.

En medio del clima de preocupación, los padres retiraron ayer a sus hijos de la institución y hoy se registró un alto nivel de ausentismo.

También explicó que por seguridad hacen una revison a los alumnos asegurándose de que no tengan armas a pesar de que hay padres que no están de acuerdo. “Hay que extremar todos los cuidados porque en realidad no sabemos si es verdad o si es mentira o si puede suceder».

El inicio de esta situación en Brasil

¿Cómo empieza esto? El ministro de Justicia brasileño Flavio Dino advirtió tras la matanza en el colegio de Blumenau sobre la aparición en la red social Twitter de amenazas, de ataques a distintas escuelas. Todo comienza con un tal Luis Lima, de 25 años, sospechado de filiación neonazi, que mató a cuatro niños con un hacha el miércoles pasado en un jardín de infantes en Blumenau, en Santa Catarina. El lunes un chico de 13 años, de una escuela religiosa evangelista privada en Manaos, dio con un cuchillo a dos compañeras y una profesora.

Lo mismo en la prensa brasileña en el barrio de Perus, en el norte de Sao Paulo, un alumno fue descubierto con un cuchillo que llevaba a la escuela con intención de cometer una masacre. Lo mismo pasó en una escuela de pozos, Dacaldas, una comarca serrana en el interior del estado de Minas Gerais.

Y en las últimas horas, en redes sociales habría comenzado a circular un listado de escuelas que podrían atacar como parte del juego, atribuyéndole mayor puntaje, y ahí entra la zona fronteriza, donde estaban supuestamente marcadas la escuela 844 y el Bachillerato de San Antonio.

