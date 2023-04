Mató a hachazos a cuatro niños en una guardería en Brasil

Un hombre de 25 años invadió en horas de la mañana de este miércoles una guardería en Blumenau, ciudad cercana a Camboriú, en el estado brasileño de Santa Catarina, y mató por lo menos a cuatro niños con un hacha pequeña.

El atacante habría llegado en moto, saltó un muro y atacó con el hacha a los estudiantes que estaban en un parque ubicado en un patio trasero de la guardería.

Inmediatamente después del hecho, el hombre se entregó en el Batallón de la Policía Militar local.

Ocurrió en el Centro de Educación Infantil “Cantinho Bom Pastor”, localizado en la calle de los Cazadores, en el barrio Velha de Blumenau.

Autoridades confirmaron que un quinto niño estaría es “estado grave” y otras cuatro también sufrieron heridas de distinta consideración y fueron derivadas al hospital San Antonio. La Unidad de Salud confirmó que recibió a niños “de cero a dos años”.

La profesora Simone Aparecida Camargo, dijo que al momento del ataque encerró a los bebés que pudo en un baño, para salvarlos del ataque.

Los niños muertos tienen entre 5 y 7 años, son tres varones y una niña.

El hecho movilizó a la Policía Militar, el Cuerpo de Bomberos, el SAMU, agentes de tránsito y hasta a ambulancias particulares; mientras los padres se apresuraron a llegar al lugar y permanecen en los alrededores de la guardería, donde reina la confusión y la desesperación.

La Dirección Estadual de Investigaciones Criminales (DEIC) ya confirmó que estará a cargo de la investigación de este ataque.

Asesino preso

El gobernador Jorginho Mello está en esta mañana en Joinville, ciudad donde recibió la información del ataque a la guardería de Blumenau. “Es con profunda tristeza que recibo la lamentable noticia de que la guardería particular Cantinho do Bom Pastor, en Blumenau, fue invadida por un asesino que atacó a niños y empleados. Infelizmente 4 no resistieron y murieron. Determiné inmediatamente la acción de nuestras fuerzas de seguridad que ya están en el local del hecho. El asesino ya está preso. Dejo acá mi total solidaridad. Que Dios consuele el corazón de todas las familias en este momento de profundo dolor”, afirmó el gobernador Mello.

