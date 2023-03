Puerto Rico | Con la presencia de autoridades provinciales, locales y referentes de la IV Circunscripción Judicial, quedó inaugurado el Juzgado de Paz N°2

El nuevo juzgado local recientemente inaugurado por la presidenta del STJ Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, estará a cargo de la Jueza Karina Mónica Beatriz Parfinjuk y funcionará en una de dependencias del Poder Judicial de la IV Circunscripcion ubicado en la avenida Carlos Culmey, casi San Martín, de la localidad de Puerto Rico.

La presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto a su par Ramona Beatriz Velázquez; el vicegobernador de la Provincia, Carlos Omar Arce; el vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Hugo Mario Passalcqua; el subsecretario de Seguridad y Justicia, Pedro Ariel Marinoni; el intendente de Puerto Rico, Carlos Koth y la jueza a cargo de la nueva dependencia, Karina Mónica Beatriz Parfinjuk, realizaron el tradicional corte de cinta y descubrimiento de placa que dejó inaugurada las oficinas donde los habitantes de Puerto Rico encontrarán su segundo Juzgado de Paz.

Luego de la bendición en conjunto a cargo del pastor Arnoldo Schumacher y el cura párroco Adam Klinikowoski, habló el intendente Carlos Koth quien subrayó la importancia del nuevo juzgado de paz al decir: “Esto nos acerca a nosotros y nos facilita el trabajo desde el municipio y el trabajo en conjunto”.

El vicegobernador de la Provincia, Carlos Omar Arce, agradeció la invitación y destacó el perfil de la justicia misionera: “Esto nace de una modificación de la ley en agosto del 2020 donde se amplía la jurisdicción y lo que se logra es acercar cada lugar con crecimiento demográfico a lo que llamamos oferta/demanda, donde la gente debe tener un acceso a la justicia. Cuando la justicia funciona humanamente, que ese es el perfil que tiene nuestra justicia misionera, la gente debe realmente recibir lo que merece una sentencia, una medida, una mediación o todo lo que compete a sus reclamos.”

“Los tres Poderes hoy estamos acá con un mismo objetivo: el bienestar de nuestra gente y en ello la justicia tiene un rol fundamental”, remarcó Arce.

El intendente Carlos Gustavo Koth además de dar la bienvenida y agradecer a los presentes el acompañamiento, expresó “esto nos facilita el trabajo desde el municipio y el trabajo en conjunto”.

En tanto, el diputado Hugo Passalacqua sostuvo que “Siempre acercar la justicia a la gente es un bien público, es el deber de la justicia. Puerto Rico es una ciudad que ha crecido muchísimo y se merecía éste nuevo Juzgado de Paz”.

Venchiarutti: “Es una alegría abrir una puerta más al acceso a la Justicia”

En el discurso de apertura del Juzgado de Paz N° 2 de Puerto Rico la presidente del Superior Tribunal de Justicia Rosana Pía Venchiarutti Sartori, además de saludar y felicitar a los presentes sostuvo “Es una alegría abrir una puerta más al acceso a la justicia, donde quien viene a denunciar se sienta acompañado, nadie del Poder Judicial debe decir a mí esto no me corresponde, nadie puede decir esta no es mi tarea; la gente tiene que recibir respuesta, y esa respuesta se la debemos dar nosotros porque para eso juramos ante la Constitución”.

“Lo que hoy vivimos es producto de un pensamiento articulado y de una ley que generó muchos más juzgados con muchísima competencia, pero más que nada es producto de un plan federal que tiene la justicia de Misiones” manifestó. “somos servidores y como tales tenemos que estar cada día más cercanos a la ciudadanía, al justiciable” agregó luego.

“La Justicia no solamente está radicada en la capital provincial, sino que tiene que estar diseminada por toda la provincia, en sus cuatro puntos cardinales y éste es un paso más que damos después de haber inaugurado el juzgado de Montecarlo, el de San Pedro, Andresito y otros, éste es una nueva puerta de acceso a la justicia” dijo entre otros conceptos Pia Venchiarutti Sartori.