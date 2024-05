Desde el Colegio de Farmacéuticos de Misiones advierten que la venta de medicamentos fuera de las farmacias es un riesgo para la salud de la población

Desde el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones advirtieron que la sociedad argentina está ante un grave riesgo para la salud pública: la venta de medicamentos fuera de las farmacias.

Como institución comprometida, recordó que la población debe tener acceso seguro y de calidad al medicamento, el cual es un bien social y no un producto de mercado. Para reforzar estos conceptos y advertir a los ciudadanos del peligro que los acecha, COLFARMI puso en marcha la campaña “Medicamentos solo en Farmacias”.

“Para el farmacéutico, dispensar el medicamento es un servicio. Para los gobiernos, garantizar ese servicio es una obligación. Y para el pueblo, el acceso es un derecho”, sostiene el Colegio como ejes de la iniciativa.

La red de farmacias de Misiones es un sistema organizado de acceso al medicamento en todo el territorio provincial, con profesionales responsables y comprometidos. Esto hace que la farmacia se constituya en el centro de acceso primario más utilizado por los ciudadanos.

Son los farmacéuticos los profesionales indicados para recomendar, sustituir y dispensar a los pacientes las diferentes especialidades medicinales, en tanto mantengan los principios activos, concentración, forma farmacéutica y cantidad de unidades que fueran prescriptos, de modo tal que el paciente pueda hacer uso de una opción en función de los precios y coberturas.

Las farmacias son responsables del origen, conservación, dispensación y trazabilidad de los medicamentos, estando siempre sujetas a la fiscalización de los órganos de control (Ministerio de Salud, municipios, organismos de control tributario, etc.).

Desde el Colegio se remarcó que la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las oficinas de farmacia conforma un serio riesgo para la salud de la población. Dicha condición de expendio no implica que se puedan dispensar en cualquier parte sino que no requieren receta médica.

Los medicamentos de venta libre no son sustancias inocuas. El exceso en el consumo y el mal uso genera un aumento considerable en internaciones derivadas de reacciones adversas e intoxicaciones.

Productos falsificados y comercio ilegal

La problemática se complejiza porque este escenario abre las puertas a la circulación de medicamentos adulterados, falsificados, de contrabando e ilegítimos.

En muchas ocasiones se trata de productos falsificados o de baja calidad, que se fabrican en la clandestinidad, sin medidas de control respecto a sus ingredientes ni al proceso de fabricación y por lo tanto no existe ninguna garantía en cuanto a su calidad, seguridad y eficacia. Se desconoce dónde son fabricados (instalaciones), con qué (materias primas utilizadas), cómo (qué procedimientos), etc. Además, se encuentran fuera del canal legal, sin ninguna garantía en cuanto a que se hayan observado las condiciones de distribución, almacenamiento y conservación necesarias, lo cual supone peligros adicionales en caso de que se consuman.

A todo lo anterior se suma que se venden en canales ilegales sin ningún control. Todos estos son hechos que ponen de manifiesto los riesgos (muchas veces irreparables) que representan para quien los consume.

Un medicamento adquirido en un lugar no autorizado puede contener componentes tóxicos o distintos a los que dice tener, podrían no sanar e incluso pueden empeorar una enfermedad ya existente o no diagnosticada, además de provocar reacciones adversas graves.

Los que provienen del comercio ilegal están expuestos a condiciones ambientales como el calor y la humedad, que degradan los componentes del producto, volviéndolo tóxico, por ende, perjudicial para la salud.

Todos los medicamentos sin excepción, empleados en dosis excesivas o durante períodos demasiado prolongados pueden producir efectos secundarios, colaterales, indeseables o adversos, generar interacciones con otros fármacos o sustancias, inducir conductas de abuso o dependencia e incluso retrasar el diagnóstico de una enfermedad que requiera cuidados médicos.

No puede dejar de tenerse en cuenta que casi todas las drogas de abuso de hoy fueron en un principio medicamentos, que por sus particularidades farmacológicas y toxicológicas (tolerancia, abuso, dependencia) comenzaron a ser utilizadas por sus efectos psicoactivos, siendo entonces restringidas. Tal es el caso de algunos opiáceos (morfina, codeína), las anfetaminas, los anestésicos (ketamina) o la efedrina.