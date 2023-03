La misionera Shaira González Melo, contó sobre su estadía como bailarina en la India: “La verdad que es una experiencia bastante linda”

La misionera Shaira González Melo compartió su experiencia en India, donde se desempeña como bailarina y profesora de danza. Resaltó las diferencias culturales y su deseo de incorporar las danzas aprendidas a las clases que ofrece en Apóstoles, Misiones.

La bailarina misionera Shaira González Melo, que actualmente reside en Nueva Delhi, la capital de India, compartió su experiencia. Shaira comentó sobre cómo llegó a India gracias a una amiga que la recomendó como bailarina: “Ella me recomienda como bailarina acá y varias empresas se fueron contactando conmigo, presenté mi material, mis videos, me postulé en varias empresas y por suerte fui elegida en esta. La verdad que una experiencia bastante linda, bailando, que es lo que más me gusta hacer en la vida”.

González Melo también destacó las diferencias culturales entre India y Misiones, afirmando que son “completamente diferentes” en varios aspectos, incluidos la energía, la forma de vida, la comida y la participación del público en sus presentaciones de baile. A su vez, la artista expresó su deseo de traer a Misiones las danzas y enseñanzas que ha aprendido en India, como el Bollywood y las danzas clásicas del país.

A pesar de no haberse cruzado con otros misioneros en India, Shaira sí mencionó que ha conocido a otros argentinos y latinoamericanos trabajando en el país. Sumado a esto, compartió sus planes futuros: “Este año tengo pensado volver porque tengo a mi escuela en la ciudad de Apóstoles, la escuela Cascanueces, que la estoy compartiendo con mi mamá, tengo pensado volver porque quiero seguir dando clases y extraño muchísimo a mis alumnas, pero planeo seguir viajando, planeo seguir conociendo lugares y también India porque es un país que nunca se termina de conocer del todo y se disfruta muchísimo y el trabajo acá es muy lindo para los bailarines”.

Finalmente, Shaira habló sobre cómo se adapta a la rutina de ese país, donde la gente trabaja muchas horas y no tiene un día de descanso fijo. La misionera se levanta cerca de las nueve o diez de la mañana y trabaja hasta tarde en la noche, pero también se toma tiempo para practicar sus actuaciones.

