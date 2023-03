Samira Almirón: “Una provincia startup necesita una ciudad capital startup”

Samira Almirón es la primera candidata a concejal del sublema “Vos Crecés”, que encabeza Fernando Meza. La ingeniera química de 29 años, egresada de la EPET N1 y de la Universidad de Misiones está decidida a sumar sus conocimientos para modernizar a Posadas.

“No vengo de la gestión ni de la política pero me parece importante que los jóvenes nos involucremos para devolver un poco todo lo que Misiones nos da», definió la ingeniera Almirón cuya familia está constituida por sus padres y sus dos hermanas, y un sobrino que la adoración de la candidata. Vivió toda su infancia y adolescencia en la Chacra 242.

Es amante de los animales, tiene dos perritos “Cancho y Petunia” y se reconoce fanática de la actividad física: tiene un equipo de fútbol en el que juega con amigas y el año pasado compitió en la Maratón Yabotí. Debutó en la versión de 21 kilómetros. Le gusta recorrer Misiones, conocer lugares menos explotados desde lo turístico, donde nos cuenta que se desconecta de la vida cotidiana, el laboratorio y la investigación que forman parte de su cotidianeidad.

Forma parte de la empresa misionera Misiopharma, en la producción de una solución oral a base de cannabidiol específicamente útil para tratar la epilepsia refractaria, como investigadora y en el desarrollo de productos derivados.

Cuando habla de su trabajo el rostro se le enciende. Cuenta entusiasmada que pronto será el lanzamiento de una crema a base de cannabis, que se venderá a todo el público sin necesidad de receta, ideal para tratar todo tipo de dolores.

¿Por qué decidiste sumarte al ámbito político?

“Me recibí en una universidad totalmente gratuita, en una carrera que no está disponible en todas las ciudades de nuestro país, en una carrera del futuro como es la Ingeniería. No vengo de la gestión ni de la política pero me parece importante que los jóvenes nos involucremos para devolver un poco todo lo que Misiones nos dio. Vivimos en un contexto privilegiado, ordenado y donde se nos da la oportunidad de ser protagonistas, por eso quiero aportar ideas, todo mi conocimiento y mi tiempo para el desarrollo de mi ciudad: Posadas. Decido sumarme desde el espacio de la Renovación porque comparto los mismos valores y considero que es un partido que le abre las puertas a los jóvenes, para que hagan sus primeras experiencias en política”.

¿Por qué acompañar a Fernando Meza en su sublema?

“Fernando me parece una persona increíble, es humilde y tiene mucha trayectoria. No es casual que la lista que lo acompaña tenga tantos perfiles jóvenes, a todos nos sirve poder aprender de él. Compartimos valores y recorrer junto a Fernando los barrios, que es también de donde vengo, es una oportunidad riquísima de aprendizaje para mi que me da una perspectiva distinta de la vida y renovó mi compromiso para poder brindar soluciones concretas a todas esas personas que voy conociendo”.

¿Cuáles son los temas que te convocan a la hora de pensar en tu posible rol como concejal?

“Quiero trabajar para que los jóvenes tengan mejores oportunidades a la hora de acceder a su primer empleo, que podamos aprovechar todas las posibilidades que nos brinda la provincia, y no hablo solamente de Silicon Misiones, son muchas las soluciones que hoy Misiones ofrece y quiero que los jóvenes que creen que no pueden acceder a estas herramientas sepan que cuentan conmigo para hacerlo. Me convoca también el tema de la seguridad, como estudiante sé lo que es viajar de noche y muchas veces tener miedo, por la falta de iluminación, de infraestructura y quiero que Posadas sea una ciudad segura para todos. Por otro lado, estoy convencida que una provincia startup necesita una ciudad capital startup, y la economía del conocimiento debe potenciar todo el talento que tiene la provincia para ofrecer al país y al mundo”.

¿Qué se siente estar viviendo tu primera campaña política?

“Jamás pensé que iba a poder vivir una campaña de primera mano, es una experiencia única, se me presentó la oportunidad y no la quise desaprovechar. Estoy convencida que estoy en el momento justo de mi vida personal y de mi carrera para poder devolverle a Posadas y su gente todo lo que recibí. Estoy aprendiendo muchísimo, especialmente de mi ciudad y de las personas que como yo la elegimos a diario para vivir y trabajar. Estas primeras experiencias me permiten entender la pasión por la política y el verdadero compromiso por transformar la realidad”.