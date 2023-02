Mirtha Legrand cumplió 96 años: “La gente me demostró como nunca su amor y su cariño”

La ‘Chiqui’ contó cómo son sus días y qué hará para festejar en un día tan especial. Con familia y amigos, la conductora hará una fiesta para más de 40 personas. Además, analizó la actualidad del país y aseguró que quiere a todos los candidatos a presidente en su mesaza.

En el día de su cumpleaños, Mirtha Legrand conversó con TN de Noche y tocó absolutamente todos los temas. “Estoy muy bien por suerte, espléndida”, dijo al comienzo de la charla que mantuvo con Franco Mercuriali y Javier Fabracci.

La diva se mostró muy feliz por cómo se encuentra en esta etapa de su vida y adelantó que prepara un gran festejo. “Va a ser un día muy agitado, pero lindo. Jamás imaginé llegar a esta edad y estoy muy agradecida a la vida, a mis amigos y a mi familia”, dijo.

Y agregó: “Tengo cantidades de llamados como el de mi queridísima amiga Graciela Borges. A todos los que me llaman, les digo ‘estoy en TN, estoy en TN’”.

Además, reveló cómo se prepara para recibir a sus invitados: “Mañana tengo gente a la noche, seremos unas 45 personas. Brindamos, algunos me traen regalos, a pesar de que les digo que no hagan. (…) Y como siempre hacemos, a los periodistas que me esperan en la puerta y me sacan foto les damos una copa de champaña”.

A sus 97 años, la gran diva de la televisión y estrella de la época dorada del cine nacional valora la vigencia en el mundo del espectáculo y la admiración que despierta en distintas generaciones.

“Este año, la gente me demostró como nunca su amor y su cariño. Estoy viviendo momentos muy emotivos y felices. Nadie me falta el respeto, todos son muy cariñosos y afectuosos conmigo. Llegar a esta edad y tener este caudal de público es emocionante”, destacó.

Lo más emotivo fue cuando se refirió a sus seres queridos. Más allá de estar agradecida de estar rodeada por su hija y sus nietos, no pudo evitar emocionarse cuando mencionó a su hermana gemela Goldy, que murió el 1 de mayo de 2020. “Yo soy llorona, no puedo evitar llorar al recordarla”, remarcó.

Mirtha Legrand habló de la posibilidad de que los candidatos a presidente vayan a su mesaza

Una buena parte de la entrevista giró en torno a uno de los temas más importantes para los argentinos: las elecciones presidenciales. “Es un año electoral muy interesante, ya empiezan las candidaturas. Mañana se presenta Horacio Rodríguez Larreta”, señaló Mirtha Legrand. En ese sentido, dijo que se imagina a Mauricio Macri como candidato a pesar de que el exmandatario todavía no se manifestó al respecto.

“La Chiqui” sostuvo que le gustaría que los candidatos dejen atrás sus diferencias y que colaboren para que los argentinos estén mejor. “Vivo la situación como todo el mundo, con angustia y preocupación. Esperando que las cosas cambien, que no haya tanta miseria y tanta hambre. Quiero que volvamos a ser la Argentina de antes. Necesitamos querernos un poco más y que termine esta grieta espantosa”, reflexionó.

Por otra parte, adelantó que le gustaría que todos los candidatos vayan a su mesaza y que va a hacerles lo que mejor sabe: preguntas picantes. “Siempre hay que sacarles la verdad, aunque nunca la digan. ¡Qué difícil es ser político en Argentina, no sé cómo será en otros países!”, sentenció.

Enterate de todas las noticias de Misiones Online ahora también por WhatsApphttps://t.co/QzxHiEV33m — misionesonline.net (@misionesonline) February 15, 2023

FUENTE: TN.