Familiares, amigos y allegados de Sergio “Manteca” Martínez se reunieron frente al Juzgado de Instrucción Seis para pedir justicia por su muerte. El acusado, Martín Esteban Alcoba Sciortino, será indagado este martes por el juez Ricardo Balor.

Rocío Galeano, viuda de Martínez, dijo: “Lo único que pedimos es que este tipo quede preso, que pague lo que hizo, nadie me va a devolver al papá de mis hijas. No fue un accidente cualquiera lo dejó tirado, se llevó la vida de todos nosotros”.

El trágico suceso tuvo lugar el pasado 1 de mayo, cuando “Manteca” Martínez circulaba en su motocicleta por la ruta Nacional 12, frente al Parque de la Ciudad de Posadas. Repentinamente, el automóvil Renault Fluence conducido por Alcoba Sciortino lo embistió por detrás con violencia. Lejos de prestar auxilio, el automovilista huyó del lugar, abandonando a su víctima gravemente herida en el pavimento.

Galeano añadió: “Yo lo único que pido justicia, por favor, yo necesito que esto no quede impune. No sé qué contactos tiene, no sé cómo se mueve, pero yo lo único que quiero es justicia. Por favor, por mis hijas, por las hijas de él”, afirmó.

La viuda expresó: “Es horrible la palabra ‘mi pésame’. Yo siento que estoy en una pesadilla y que me voy a despertar. A mí nada ni nadie me va a devolver a Sergio, a mis hijas tampoco, pero no puede salir este tipo. Por favor, que no salga”, reclamó.

Después del fatal atropello, Alcoba Sciortino huyó velozmente hasta las inmediaciones del Hospital Baliña, donde abandonó el automóvil siniestrado para darse a la fuga. Permaneció prófugo durante varios días, hasta que finalmente se entregó a la policía el pasado sábado en la Comisaría Primera de Villa Sarita.