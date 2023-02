Misiones | Portero que denunció a policía por intento de abuso sexual dijo que “se sentó a la altura de mi pelvis” y le pidió practicarle una felación

Una sorpresiva denuncia por un intento de abuso sexual radicada por un hombre en contra de un efectivo de la policía, causó revuelo en la interna de la fuerza provincial. El denunciado, ya tendría antecedentes similares y evalúan pasarlo a disponibilidad.

Un hombre de 43 años radicó una grave denuncia contra un efectivo de la Policía de Misiones por presunto intento de abuso sexual. La exposición fue realizada en la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní.

Según la denuncia a la que tuvo acceso este medio, el hecho se habría registrado durante la mañana de ayer jueves en las instalaciones del Instituto Neni Nº2091, ubicado en el barrio Néstor Kirchner, en el sur de la capital provincial.

“A las 8:00 horas cuando llegué al establecimiento a cumplir con mis funciones, saludé al personal policial que trabaja en el Destacamento de Policía que está situado en frente. Pasado unos minutos, este policía que se presentó como `Pablo´ se acercó a la Escuela a saludarme, por lo que comenzamos a charlar de la seguridad del barrio y demás”, comenzó relatando la víctima.

Amablemente, el denunciante accedió a mostrarle las instalaciones del Instituto y en un momento dado, siempre según la denuncia, el uniformado lo toma de la muñeca imposibilitándole la salida.

“Se sentó, me colocó frente a él, con su rostro a la altura de mi pelvis, y me dijo `quédate por favor, ¿te puedo chupar tu miembro?´, yo le respondí que no, porque tengo otro tipo de inclinación sexual”, expuso.

A lo que prosiguió con el relato, “Él me respondió `esas son cosas de antes, ahora es así, dale, vamos a pasar bien, vos cerrá los ojos y yo te chupo, va a ser unos minutos nomas y vas a ver qué bien te vas a sentir, si te gusta podemos tener relaciones luego´”.

El policía siguió insinuándole a la víctima que “le gustaba su físico”, mientras este último, además de sentirse incómodo por la situación, temió por su vida, debido a que el uniformado tenía consigo su arma reglamentaria.

“En el momento que logré hacer que me soltara, salí del aula y tuve que pedirle más de una vez amablemente que se retire, hasta que finalmente entendió y se retiró, ni siquiera me pidió perdón, solo me dijo `no te pongas nervioso, estas cosas pasan´, mientras se iba caminando despacio, como si nada hubiera pasado”, cerró.

