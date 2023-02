Misiones | “Me mandó un vídeo autosatisfaciéndose con un consolador, con el niño al lado”: pide la tenencia de sus hijos y denunció a su ex por violencia

Luego de conocida la historia de Enzo, el niño posadeño que era brutalmente golpeado por su madre, un vecino del barrio San Onofre rompió el silencio y pide a la Justicia la tenencia de sus dos hijos de 3 y 6 años y denuncia violencia por parte de la progenitora.

Es imposible no hacer mención al caso de Lucio Dupuy, que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la sociedad. La condena a las asesinas del niño de La Pampa reavivó el miedo de los padres y confirman que sus hijos podrían ser víctimas de violencia, inclusive de parte de su propia madre.

En Posadas, en los últimos días el papá de Enzo descubrió que su hijo no estaba seguro en casa de su madre y decidió convocar a este medio para contar la historia. Gracias a ello, consiguió abogado que se ocupará de la parte legal y el caso llegó a ser noticia nacional, difundido por los grandes canales del gran Buenos Aires.

Ahora, un hombre del barrio San Onofre de la capital provincial, rompió el silencio con Misiones Online y dejó un mensaje tanto a la Justicia como a la sociedad en su conjunto. “No queremos otro Lucio Dupuy”.

Orlando Olmos (37) es padre de una niña de 6 años y otro niño de 3, quien lucha por la tenencia de sus hijos y expuso las tantas denuncias que radicó en Juzgados de Familia y Penal en contra de su ex pareja y madre de los menores.

“La relación comenzó 10 años atrás, siempre fue violencia verbal primeramente. Ella por cualquier cosa me insultaba, me decía `pelotudo´, `inútil´, cosas así, yo lo tomaba como algo de la zona porque de donde ella es (San Luis), es normal la falta de respeto. Con el tiempo fue creciendo y empezaron los empujones. Cuando vivíamos en Buenos Aires, ella embarazada de nuestra hija mayor, recibí una patada en la espalda después de una serie de insultos, por eso decidí irme de la casa”, comenzó contando.

Luego de esa separación, momentánea, se comunicó con la madre de su pareja, poniéndole al tanto de la situación y de su decisión de irse de la casa por miedo de alguna reacción a las tantas agresiones de las que era víctima.

Pero ese distanciamiento duró poco. “Un tiempo después, ella me llama por teléfono y me aseguró que se iba a tratar y cambiar. Estamos unos meses bien hasta que nace la nena. Nuevamente comienzan los insultos, los empujones, las faltas de respeto, se mete con mi familia y eso iba en aumento. A pesar de ello, nos casamos, tuvimos nuestro segundo hijo y conseguimos una casa”.

Un tiempo después, a su hijo menor le diagnosticaron leucemia, por lo que comenzaron automáticamente el tratamiento médico. “Yo había empezado la carrera de enfermería pero opté por no seguir para así poder acompañar al nene y seguir con el trabajo por las cuestiones económicas que demandan la enfermedad en sí”.

En esa línea continuó, “Ella siguió con la carrera y un 15 de febrero al mediodía, empieza a reclamar por la comida que le había preparado para ella y los chicos y entre insultos, agarró un salero y me golpea en la frente. La nena que estaba a la derecha se pone a llorar desconsoladamente y el nene en estado de shock. Aún así seguía con los insultos”.

Nuevamente, tomó la decisión de irse del hogar familiar, pero esta vez, definitivamente, iniciando los trámites de divorcio. “En este trajinar, se pide que ella inicie un tratamiento psicológico y una perimetral por el hecho de que seguía con la violencia verbal y subía estados en whatsapp donde ponía en dudas cuestiones del estado en el que iba a trabajar, referentes a mi sexualidad y de mis familiares. Hizo comentarios en facebook donde pone en dudas mis comportamientos hasta que el Juez le prohibió publicar, pero lo siguió haciendo”.

Olmos pide que la mujer sea sometida a un tratamiento psicológico y, mientras tanto y hasta que reciba el alta médica que certifique que ella no resulta un riesgo para los niños, tener la custodia de los mismos.

“Con los chicos ejerció violencia verbal y psicológica, a la nena le decía que yo me iba a morir, que la abuela se iba a morir. Ha faltado a la medicación con el niño, le dio medicaciones que no corresponden o no dándole, lo que derivó en internaciones”.

Los problemas son constantes. “Ella me dice que tengo que buscarlos o traerlos ya porque si no se agarra con los chicos. Ellos viven en un estado de pánico constante, la nena hasta el día de hoy sigue con tratamiento psicológico, por orden judicial”. El Juez le dictó a la madre que la niña sea llevada al psicólogo, pero no cumplió. Por esa razón, se autorizó al padre a que se haga cargo de ello.

El vídeo

Lo siguiente es aterrador y podría derivar en graves consecuencias penales. El subtítulo hace referencia a un video pornográfico casero hecho por la madre del niño, junto a su hijo. “Lo último que se presentó como prueba fuerte es un vídeo que ella me manda un día, autosatisfaciéndose con un consolador, con el niño al lado, lo cual nos preocupa a todos porque no es algo normal y coherente, más con todos estos casos que han pasado. No tiene lógica lo que hizo”, sensibilizó.

Según el denunciante, los chicos tienen miedo de contarle a su papá lo que viven en casa de su madre. “El nene me comenta poco y nada, si lo hemos visto con algunas marcas. La nena me manifestó que su mamá le pegó y me dice siempre que no puede decir nada de lo que pasa en la casa. Ella se me planta y me dice `papá no te puedo decir nada´. Si te cuenta algo y por ahí quiero indagar un poco más, la nena mira lejos y no dice más nada”.

Los niños no tienen la culpa de nada y no tendrían porque estar involucrados en los problemas de sus padres. “Ella ya pasó todos los límites, más que nada con la salud del nene que es un paciente oncológico que tiene que tener muchos cuidados. Ella por negligencia, le dio un laxante y el nene estuvo 10 días internado”.

En época escolar, la niña de domingo a viernes está en casa de su padre, debido a que es él quien se ocupa de llevarle a la escuela y a patín, cubriendo cuotas, ropas, útiles, entre otras cosas. “A la madre nunca le reclamó nada en cuanto a lo económico. “Ella me planteó que los chicos estén una semana conmigo y la otra con ella, pero ella no tiene como traer a la nena a la escuela y pasaron circunstancias de que se duerme, la lleva tarde o no la lleva”.

En ese sentido, manifestó que “Ella no se encarga de los cuidados básicos, la nena se iba a la escuela sin desayunar o mal preparada, lo cual se nota la diferencia porque los maestros nos dicen, `cuando ella está con vos viene de una manera y si está con la madre viene de otra´. Incluso su actitud es diferente, porque cuando está con ella va cansada y sin ganas”.

Apuntó que la mujer tiene cambios de humor constantes. “Hay veces que con ella se puede hablar, pero en cualquier momento te salta con un montón de insultos, agarra a los chicos y se los lleva, no te deja verlos por días, no te manda una foto, no sabes como están, nada”.

Citó que durante algunas madrugadas, tiene que consolar a la niña porque su madre le dice “que su papá se iba a morir y al otro día me tengo que ir a trabajar a las 6 de la mañana”.

El caso Lucio y un miedo latente

El pasado 2 de febrero, el Tribunal de Audiencias de La Pampa, consideró que la madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, fue la autora material del «homicidio triplemente calificado por el ensañamiento, la alevosía y por el vínculo» pero fue absuelta por el abuso sexual, mientras que su pareja Abigail Páez fue autora material del «homicidio calificado por ensañamiento y alevosía y por abuso sexual gravemente ultrajante» del niño.

Esta sentencia, que prevé una pena de prisión perpetua, fue celebrada por el total de la sociedad pero aún así, nada quita el horror que sufrió el pequeño, cuyas lesiones derivaron en su muerte. Esto dejó una marca.

Sobre lo anterior, el entrevistado reflexionó y expreso que “Después de conocido el caso de Lucio, pienso que no hay condena suficiente, si estas mujeres iban a perpetua o le daban la mínima no cambiaba en nada, el chico lastimosamente murió de la peor manera”.

Sobre ello y haciendo referencia a su caso en particular, dijo que “Uno tiene ese miedo, con todo lo que está pasando, es decir las libertades en modo excesivo hacia el área feminista, ya no hay una igualdad con el hombre, porque si la situación fuese a la inversa, el Juez ya habría tomado una decisión, esta es la realidad”.

Por último cerró sosteniendo que “Yo estoy pidiendo la tenencia de los chicos, estoy haciendo los trámites en el IPRODHA para que la casa pase en un 100% a ella y el servicio también, porque un año después del divorcio, yo sigo pagando las cuotas de aquella casa donde los chicos van de visita prácticamente”.

