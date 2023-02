“Papi, mi mamá me pega mucho, ni siquiera sé por qué”, la cruda confesión del niño de 7 años víctima de maltrato en Posadas

La historia de Enzo, un niño posadeño de tan sólo 7 años, tomó gran repercusión en la sociedad misionera luego de que saliera a la luz las crueles golpizas de las que era víctima por parte de su madre. El papá del nene se presentará como querellante y luchará por la tenencia.

Misiones Online publicó en exclusiva el caso de Enzo, quien hasta la semana pasada vivía con su madre en el barrio San Marcos de la capital provincial. El niño fue cruelmente golpeado y las golpizas, no eran recientes.

Un medio del interior de la provincia entrevistó a la madre del niño, quien reconoció el hecho pero lo justificó como un “correctivo” inclusive, mostró en cámara una ramita de árbol de aproximadamente 15 centímetros, no compatibles con las graves lesiones que sufrió el niño.

En diálogo con este medio, Matías Medina señaló el contexto de violencia en el que se veía envuelto el pequeño Enzo y, junto a su abogado, adelantaron que se presentarán como querellantes en el proceso, solicitando la tenencia del niño y prisión para la madre.

“Estamos luchando muchísimo para poder sacarle de esa casa, sacarle de la tenencia que tiene la madre. El viernes, le descubrí las marcas, eran horribles. Estaba muy golpeado, no podía caminar, tenía golpeada la parte genital, la parte de la espalda, las costillas”, comenzó contando Medina.

El pequeño Enzo, quien se sospecha vivía en un contexto de violencia y “correctivos” constantes, se quebró ante su padre y le contó lo que padecía en su casa, con su mamá. “Le dio una paliza. Le pregunté qué le pasó, cómo le pegó, me dijo que le había pegado con una tacuara, que le tiró al piso y le siguió pegando. Fue muy crudo lo que él me contó, siendo mi propio hijo. Yo no podía dejar que pase esto. Ya tenía reiteradas denuncias anteriores contra ella”.

Preciso que luego de la viralización de las imágenes que reflejan las lesiones que tenía el niño en el cuerpo, las autoridades judiciales están tomando cartas en el asunto, pero que aún no recibieron las respuestas que necesitan.

“Salí de la Fiscalía nuevamente, fui a hacer una ampliación de denuncia por las amenazas de ella. Nosotros verdaderamente estamos preocupados por la seguridad nuestra, por la seguridad de mi hijo. Todavía no tenemos una respuesta concreta de la Justicia. Nos dijeron que nos van a conseguir el botón antipánico”.

En las últimas horas, Matías junto a su pequeño niño visitaron comisarías, juzgados, sanatorios y hospitales tanto, para radicar las correspondientes denuncias como para que Enzo sea sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de las lesiones. “Ella sigue libre, impune por todo lo que hizo y el trauma que le causó esto a Enzo. Al margen de eso, cuando yo le llevé a él a la comisaría, viví momentos muy duros, él viendo todo el procedimiento en lugares que no son para los chicos”.

Esta mañana, a Enzo le realizaron estudios ginecológicos, lo que generó un impacto muy grande en la cabeza del niño y provocó que saliera traumatizado por la situación. “En el tiempo que él está con nosotros, se siente un poco más seguro y empieza a decir las cosas que antes por ahí no nos contaba, porque venía con ese miedo, con esa amenaza de la madre, de si contaba lo que pasaba, no iba a volver a estar conmigo. Él estaba asustado, estaba retraído en ese sentido y ahora como que se liberó, empezó a contar un montón de cosas de lo que él sufría con la mamá, con el novio de la mamá, con la familia de ella, con el tío que le pegaba a él también”.

Matías resaltó que aún no conocen toda la historia, que tan sólo saben una parte, pero cree que con el tiempo, su niño le confesará con profundidad el calvario que vivía en casa de su madre. “Necesitamos que todas las personas que sepan este caso, que no dejen pasar, la gente que sabe algo, que nos ayuden, que dé su testimonio, porque mucha gente nos dice pero nadie se anima a decir su nombre”.

Se sensibilizó y trajo a colación el asesinato de Lucio Dupuy en la Pampa, quien fue abusado y golpeado hasta la muerte por su madre y la pareja, por el único hecho de ser varón. “Es momento de ayudar a otros chicos para que no tengamos otro Lucio”.

Desde la Justicia dispusieron entregarle la tenencia del niño a su padre por al menos, 6 meses, mientras continúa la investigación. “Lo llevo a mi casa, el nene está con nosotros, se adapta, le llevamos a la escuela y en seis meses le tengo que volver a la madre, no tiene sentido”.

La Fundación Carolina Aló, presente

En gran parte, gracias a la publicación realizada por este medio, el caso tomó relevancia y un reconocido abogado misionero se hizo cargo de la causa, ad honorem. Se trata del letrado Federico Esquivel, quien es representante en la tierra colorada de la Fundación Carolina Aló.

“Existe un cúmulo de pruebas en contra de esta mujer, se pueden acreditar los hechos y que efectivamente, se ha realizado una acción típica de un delito grave de lesiones graves. Esta persona ya viene con varias denuncias por violencia contra el mismo niño, incluso, hay testimonios de personas que pueden acreditar que a otros chicos también han sido víctimas”.

Continuó exponiendo que “estamos hablando de una persona peligrosa, hoy por hoy tomo conocimiento de que le amenazó de muerte a Matías. El juez tiene que entender esta situación, tiene que tomar cartas en el asunto y proceder a derecho”.

Cabe aclarar, como se mencionó anteriormente, que la madre del niño, Rocío F., en diálogo con Alem News, no negó el hecho, pero lo minimizó y lo catalogó como un “correctivo” por mal comportamiento de Enzo. Inclusive, aseguró haber golpeado a su hijo con una varita que difícilmente, le haya generado tales heridas en el cuerpo.

“En la querella, lo primero que vamos a hacer es la presentación para que se designe un perito para ver si con esa varita, se podrían provocar las serias lesiones que le provocó a este niño. Ya me parece chistoso querer hacer creer a la ciudadanía por un medio que salió publicado, que con una varita le va a provocar semejante daño”.

En la ampliación de denuncia, realizada en la Fiscalía de turno, solicitaron que se constate la salud del niño, porque en los estudios, se evidenció que hasta en los genitales recibió golpes con un objeto romo, compatible con una madera, tacuara o con un palo de escoba.

“Nos vamos a presentar como querellante en la causa, vamos a solicitar la investigación y vamos a seguir el proceso de la causa. Por supuesto que nosotros queremos una respuesta inmediata, por Matías y por su hijo que están reclamando Justicia”.

Aseguró que su cliente, teme represalias de su ex pareja, quien ya envió audios de voz en Whatsapp, amenazándolo de muerte. “Hay videos, hay mensajes, hay testigos, hay pruebas que pueden confirmar este hecho. Esta persona no se cansó con darle una paliza a su propio hijo, que espero no sea el próximo caso de Lucio Dupuy”.

En base al derecho y siguiendo la ley, solicitaran la detención inmediata de Rocío F. “Existe en estos momentos una amenaza de muerte latente sobre Matías y su hijito. No obstante ello, las lesiones graves que ocasionó la madre hoy por hoy está en un stand by judicial, así que esperamos que en estos próximos días se resuelva la situación procesal de esta persona”.

Enzo

El niño de 7 años hoy se encuentra con su padre pero indudablemente continúa en estado de shock por lo vivido. “Está traumatizado, está sensible, está todo el tiempo abrazándome, pidiéndome protección, justamente por todo lo que vivimos, por los lugares donde recorrimos con él, necesitamos a alguien que nos ayude porque yo le puedo dar toda la condición de padre, pero profesionalmente no puedo solventar lo que él está necesitando”, explicó Medina.

“Enzo ahora está asustado. Cuando escucha una moto, se asusta y dice puede ser mi mamá. Estamos constantemente mirando si para un auto, si no puede ser algún tipo de acción en contra nuestra, algún tipo de agresión, así todo el tiempo”.

Durante la mañana de este lunes, un cronista de este medio dialogó con la familia materna de Enzo, quienes tampoco negaron el hecho pero apuntaron contra Medina, asegurando que podría tratarse de una estrategia para quedarse con la tenencia del niño. Pero por los hechos y las pruebas, difícilmente sea esa la situación.

“Hace un tiempo atrás ya me viene pidiendo, me dice papi, yo me quiero quedar con vos, quiero vivir con vos. Yo le preguntó ´¿Por qué hijo, por qué queres vivir conmigo?´ y él me responde ´porque mi mamá me pega mucho, porque yo me tengo que quedar a cuidar a mi hermanita cuando ella no está y cuando ella viene me pega, pero ni siquiera sé por qué. Me dice ´papi, yo no sé como portarme bien, porque lo que hago siempre está mal, siempre recibo un castigo´”.

Explicó que, según su criterio, hay una delgada línea entre “corrección” y “maltrato”. “Esto fue brutal. El maltrato que recibió fue algo que lo va a marcar para siempre. Más allá de las marcas que tuvo en el cuerpo, lo marcó psicológicamente y ahora estamos peleando para salir adelante, para que termine esto, para que podamos tener una vida feliz y darle una niñez feliz a él, la que no está teniendo en su casa. Es por eso que él no quiere estar en su casa, porque no es feliz ahí, no va a ser feliz nunca en esa casa”.

Al momento de la entrevista, Enzo acompañó a su padre al punto de encuentro con el equipo de Misiones Online. En ese sentido, Matías comentó “está mucho más contenido, está mucho más alegre, mucho más seguro. Él nos cuenta cosas que nunca nos contó, se está desenvolviendo de otra forma. Se siente mucho más feliz, mucho más saludable, al margen de todos los golpes que puede tener, de todo lo que lo que puede sentir o lo que se le puede pasar por la cabeza”, cerró.

Por último, el letrado Esquivel precisó que hay suficientes pruebas para acreditar que, no solamente la madre golpeaba al niño, sino que también la pareja y el hermano de la mujer. “Nosotros vamos a arbitrar todos los medios y el mecanismo judicial como para que esto salga a la luz y realmente pueda llegar a haber una respuesta”.