Habló la mamá del niño golpeado en Posadas: “Capaz me pasé y le pegué un poquito de más”

Luego de que Misiones Online diera a conocer el caso de Enzo, un nene de 7 años que fue brutalmente golpeado por su mamá, y expusiera la denuncia y los dichos del padre del pequeño, Rocio F. habló y afirmó que lo golpeó. Sin embargo dice que todo se trata de una maniobra legal de su ex pareja.

Rocio F; mamá de Enzo, quien habría golpeado al pequeño de 7 años, habló ante las cámaras y contó su versión de los hechos. Asegura que nunca le pega pero que en esa ocasión (donde agredió a su hijo con una tacuara y le dejó marcas en la espalda) fue por mal comportamiento: «Si, capaz me pasé y le pegué un poquito de más» dijo.

En medio de días de extrema sensibilidad por el caso Lucio Dupuy, un nuevo episodio de violencia intrafamiliar ocurrió en Posadas, Misiones. Matías, papá de Enzo, denunció que su hijo de 7 años fue brutalmente golpeado por su madre y pide desesperadamente la tenencia: “No quiero que mi hijo sea otro Lucio”, dijo a Misiones Online.

Más allá de que el niño le habría dicho a su padre que no quería volver a vivir con su mamá, la mujer de 27 años de edad, asegura que todo se trata de una jugada para que el padre del pequeño se quede con la tenencia completa. Agrega además que denunció en reiteradas ocasiones al hombre por violencia de género. «Ellos saben que yo le tengo bien a Enzo, no se que se le habrá cruzado por su mente para hacerme eso».

Durante la entrevista, también reconoció que ella envió audios donde lo amenazó a su ex pareja: «Fue por impulso» dijo Rocio.

Asimismo agregó: «No es que yo le maltraté al chino ni nada, solo lo eduqué, no le pego, no le maltrato, está bien alimentado, pueden pasar a ver las condiciones donde vivo, y como yo le tengo. Siento que me parte el corazón que me hagan esto. Creo yo como cualquier madre lo que hice es educarle a los chicos, por eso andan así como andan, son atrevidos, salen a robar, porque no podes educarlos que ya te sacan un denuncia».

«Yo solo lo que hice es educarle a mi hijo para que no sea atrevido y no me pase por arriba. Como toda madre uno intenta educar a los hijos», añadió Rocio.

La mujer asegura que realizó denuncias en reiteradas ocasiones también contra su ex pareja. Lo cierto es que en medio de su disputa está el bienestar de un pequeño de 7 años.

Una de las ultimas reflexiones que hizo fue: «Para mi fue fuerte ver como me escracharon, porque como te digo lo único que hice fue educar a mi hijo»

El caso está en manos de la justicia y la misma se encargará de determinar como avanza el caso. Se espera que en las próximas horas se terminen de realizar las pericias y chequeos médicos y psicológicos al pequeño de 7 años.

Precisiones del caso

En diálogo con Misiones Online, Matías padre de Enzo expuso que todo comenzó luego de que fuera a buscar al nene a la casa de Rocio: «Logré convencerla de que me deje buscarlo por teléfono. Durante la llamada me dijo ‘recién le llame la atención porque no me hace caso y se porta mal’. Entonces le dije que ponga en alta voz el celular y le pregunté a Enzo por qué lo castigó, a lo que me dijo ‘Papi no sé como hacer para que mi mamá no se enoje conmigo».

Asimismo agregó: «Ahí la convencí de buscarlo y cuando lo traje a casa, cuando se estaba por bañar vi lo brutales golpes que tenía, casi no podía caminar, tenía la espalda toda morada y las partes genitales golpeadas también, tenía el cuerpo caliente como afiebrado», describió.

«Ahí fui a la comisaría de la mujer de Fátima para hacer la denuncia. Le mandé fotos a la madre de la espalda de Enzo y le pregunté porqué le pegó así, a lo que me amenazó y me dijo que me iba a prender fuego la casa». Denuncia mediante, Matías comentó que estaba con Enzo en brazos y dejó su vivienda sola, temiendo que Rocio pudiera atentar contra la misma.

«En la comisaría lo vieron al nene y lo derivaron al médico de la policía. Lo miró y me dijo que tenía hematomas, pero no podía revisarlo más. De ahí me fui a la Comisaria de la Mujer del centro de Posadas, y le mostré las fotos de los golpes, ‘casi se desmaya’. Me dijo que no era la jurisdicción pero por la gravedad del asunto vamos a llevarlo a la comisaria de Itaembé Miní, me tomaron la denuncia y adjuntaron las fotos. Pedí que me den un papel que garantice que él pueda quedarse conmigo, yo no quería que el vuelva con ella».

Cabe destacar que ambos adultos tienen un convenio de régimen de visitas donde el niño vive con la madre. El padre puede visitarlo o llevárselo con él, los miércoles y viernes de 17:30 a 22:00 horas y un sábado intermedio desde las 12 hasta las 22pm del día domingo.

Según contó, Enzo no quiere volver a la casa de su madre: «no quiero vivir más con mi mamá, ella me pega demasiado» sentenció el niño.

Matías vive en el barrio Miguel Lanús de la ciudad de Posadas, mientras que la madre de Enzo reside en el barrio San Marcos. En los próximos días espera que un médico forense de la policía (así se lo recomendaron los efectivos de la fuerza) lo vea al niño para constatar las agresiones.

Mientras tanto, Medina está junto a su hijo y no planea que el niño vuelva con la madre. Sin embargo, surge otro problema debido al régimen de visitas que ambos tienen.