El crimen de Báez Sosa y su similitud con el asesinato de un joven en Campo Viera: “No vamos a descansar hasta que paguen los asesinos”

Antonio “Toño” Ledesma (20) fue cruelmente asesinado el pasado sábado 24 de septiembre cuando estaba festejando el pase a la final de un campeonato de fútbol. La víctima residía en el barrio Oeste de Campo Viera, a metros de donde fue atacado a tiros.

Mientras el país está pendiente del avance del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, una humilde familia de la localidad de Campo Viera lucha contra viento y marea en la búsqueda de Justicia por el asesinato de “Toño” Ledesma, quien murió casi en iguales circunstancias que el joven estudiante de abogacía.

Según se pudo reconstruir en base al aporte de testigos, Antonio festejaba junto a sus amigos del barrio el pase a la final de un campeonato de fútbol que se llevaba a cabo en el Municipio. Una motocicleta con dos ocupantes, sin cascos, rondaba la zona e insultaba a los amigos que hacían oídos sordos a las amenazas.

En plena luz del día, al menos diez jóvenes, algunos de ellos menores de edad, arribaron al negocio donde Antonio y sus amigos estaban festejando. Armados hasta los dientes, a quema ropa y sin muestras de piedad, abrieron fuego.

Como un fiel relato de película de acción, un automóvil se detuvo en medio de la calle terrada, el conductor se bajo del vehículo y abrió las puertas traseras del mismo. Como quedó registrado en un vídeo que circuló en el barrio, los delincuentes extrajeron más armas de fuego del asiento de atrás y continuaron disparando a todo aquel que identificaran como enemigo.

Una de esas balas lamentablemente, ingresó en la zona del estómago de Antonio, quien murió camino al nosocomio local.

Brígido, Leandro y Mauricio Maidana son los actores principales de la escena del terror. El primero es el padre y cabecilla, los otros dos sus hijos, uno de ellos al momento del crimen, menor de edad, pero una semana después cumplió sus 18 años. Junto a estos tres, la policía detuvo a otros sospechosos. Algunos de ellos fueron liberados.

El crimen de Fernando y la similitud con el de Antonio

Fernando Báez Sosa claro está, fue asesinado por un grupo de al menos 8 rugbiers a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. A Antonio Ledesma lo mataron a tiros sin la posibilidad de defenderse o repeler el ataque de la banda de delincuentes.

“Así como todo el país mueve y comparte sobre Fernando Báez, también pido que compartan la foto de mí hermano, para que llegue a la Justicia y los culpables paguen lo que hicieron a él. Lo mataron a sangre fría, en bandas armadas, siendo él y sus amigos indefensos sin nada con que defenderse. Mi familia es humilde, de bajo recursos y solo por eso no nos dan bola, pero pido por favor que nos ayuden a que llegue mucho más lejos, no vamos a descansar hasta que paguen los asesinos de mí hermano”, escribió la hermana de Antonio en redes sociales.

Sus seres queridos lo describían como un joven trabajador, respetuoso, familiero, sin maldad y fiel con los suyos. “Justicia señor Juez, señor Fiscal, quien sea el que lleve el caso de mi hijo, por favor Justicia. Hay más culpables y todos tienen que pagar porque todos estaban de acuerdo y sabían lo que iban a hacer. No hay perdón, menos olvido. Sé que a mi hijo no me lo van a devolver pero confío en que la Justicia hará bien su trabajo y que paguen los asesinos que nos destruyeron la familia entera”, lamento Norma Macena, madre de Antonio.

