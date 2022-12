Hasta hace poco estuvo en Doha, apoyando a la Selección en el Mundial, pero durante casi todo el año alterna entre Nueva York, Milán, París, y Buenos Aires. Volvió a su Argentina natal en tiempos de fiesta, y tiene planeado pasarlas junto a su familia en Misiones, su provincia de origen.

A los 22 años, Imán Kaumann es una de las modelos argentinas que más fuerte pisa en el escenario de la moda internacional de la actualidad. Niña mimada de Dior, Vuitton, Chanel, Celine, Valentino y otras marcas de lujo, fue elegida para ser parte del impactante desfile que tuvo lugar hace algunas horas en el Stadium 974 en Doha, Qatar.

El evento, llamado Qatar Fashion United by CR Runway, fue curado por la prestigiosa editora de moda francesa Carine Roitfeld y contó con la participación de más de 130 grandes marcas de lujo.

La megatop argentina desfiló con un vestido largo al cuerpo en color nude de mangas largas con apliques de corazones de pailletes en colores. Luego, fue el momento de mostrar el diseño que hizo Romina Cardillo, responsable de la marca sustentable Nous Etudions.

Cardillo fue seleccionada para representar a nuestro país en este evento y realizó una colaboración con la marca Off White rediseñando la camiseta de fútbol de Qatar. Imán Kaumann mostró el diseño en su cuenta de Instagram.

Imán Kaumann, la argentina que pisa fuerte en la moda internacional

Integrante del staff de la agencia de modelos Lo Managment, la misma de la otra gran top internacional argentina Mica Argarañaz, Imán Kaumann es hija de la famosa diseñadora de los años 90 Miuki Madelaire y del artista David Kaumann. Desde chica estuvo relacionada con el ámbito de la moda y a los 14 comenzó su carrera. Actualmente vive entre París, Nueva York, Milán y Buenos Aires.

Su viaje a Doha fue breve y no perdió la oportunidad de posar en la ciudad con la camiseta argentina. “Me encanta que sea en este momento del Mundial que me toque este destino, un lugar con una cultura tan diferente a la nuestra“, le cuenta Kaumann al portal TN Estilo. Y agrega: “Yo me vuelvo fanática en los mundiales, no me saco la camiseta nunca, veo todos los partidos, grito los goles…. y Qatar que está lleno de argentinos. Es una experiencia única“.

“Siempre llevo mi camiseta de Argentina a todos lados. Me encanta representar a mi país, me siento orgullosa de ser argentina. Los argentinos compartimos una cultura que es tan nuestra, me encanta. Así que me puso muy feliz viajar a Qatar a festejar este mundial juntos“, asegura la modelo.

Imán Kaumann sobre Vuitton y Valentino

Louis Vuitton y Valentino son dos marcas vinculadas al mundial de Qatar. Vuitton es responsable del estuche que guarda la Copa que se llevan a su país los ganadores y Valentino armó en Doha una retrospectiva que fue visitada por Georgina Rodríguez y Valeria Mazza en su paso por Qatar.

Imán Kaumann es una niña mimada de ambas firmas. “Me encanta lo que hace Nicolas Ghesquiere, el diseñador de Vuitton, con esa impronta tan futurista. Es un honor trabajar para ellos“, cuenta la top argentina que planea pasar su Navidad en Misiones junto a su familia.

“También me encanta todo lo que está proponiendo Valentino hoy. Trabajar con los grandes de la moda me llena de orgullo y veo mi trabajo en la moda con una mirada artística porque también hago música y pinto, celebro todos los procesos artísticos“, finaliza Kaumann.

(Fuente: TN)