Mundial de Qatar | Uno por uno todos los que no están al 100% en la Selección Argentina

La Selección Argentina ya llegó a Qatar y Lionel Scaloni piensa cuál será el equipo con el que debutará en el Mundial de Qatar. Por ello, el entrenador encendió las alarmas porque hay varios jugadores que no están al 100%. Acá te contamos quienes son.

Si bien quiso bajarle el tono cuando volvió a cruzarse con la prensa, está claro que algún ruido hace dentro del cuerpo técnico la situación física en la Selección Argentina. El hecho de sólo mencionar que hasta el día previo al debut en el Mundial de Qatar puede cambiarse la lista, instaló el tema. El técnico aclaró que no espera tener que hacerlo, pero también enfatizó que “son todos grandes para saber cómo están”.

Repasamos el uno por uno de los que no estaban al 100% antes del amistoso. Por lesiones viejas, cansancio por el viaje o recuperaciones tardías. Obviamente, no todos están en la misma situación. Casos como el de Paredes, que salió por un golpe o el mismo Tagliafico, quien en el partido con Emiratos no entró porque había llegado con una sobrecarga muscular. O los casos de Dybala (recuperado pero no para arriesgarlo) y Lautaro Martínez (molestia menor). La cuestión es que el tema lo instaló el propio cuerpo técnico.

Tucu Correa

El 5 de octubre fue sometido a pruebas físicas por una molestia en el tendón de la rodilla izquierda. Contra Emiratos entró por Di María y metió el quinto gol. Aunque no se mostró con su habitual potencia física. Eso llamó la atención de Scaloni. A seguirlo de cerca, porque es el más complicado y el que más preocupa.

Nico González

El jugador de la Fiorentina es otro que arrastra una lesión muscular, razón por la cual todavía no está al 100%. Habitual reemplazante de Fideo Di María, habrá que ver si podrá estar a disposición para el debut con Arabia Saudita. El 22 de octubre se lesionó en un partido contra el Inter: duró 8 minutos, salió y no volvió a jugar.

Huevo Acuña

Arrastra una pubalgia, una lesión crónica que a veces genera mucho dolor. Contra Emiratos el Huevo se sintió bien y jugó 45 minutos en buen nivel (central a Di María en el 2-0). Fue una prueba física para él, porque si no respondía, su participación en Qatar hubiese estado en riesgo. El DT de la Selección no le gustó enterarse que Sampaoli, técnico de Acuña en el Sevilla y anterior entrenador de la Selección en Rusia 2018 en la que Scaloni era parte del cuerpo técnico, había dicho que el Huevo tenía un problema crónico y debía operarse.

Juan Foyth

Llegó a la Selección con apenas 15 minutos disputados, tras estar dos meses parados por una lesión en la rodilla izquierda. Contra Emiratos jugó de lateral derecho y luego de central derecho en una línea de tres. Pagó en la marca. No mostró una buena versión. Pero jugó los 90 minutos. Está bien.

Cuti Romero

Recién recuperado de una distensión en el gemelo derecho, Scaloni decidió no arriesgarlo más de la cuenta. Por eso, optó por cuidarlo para el debut mundialista ante Arabia Saudita. Al final del partido, trabajaron en el campo de juego con el Profe Luis Martín.

Papu Gómez

Alejandro Gómez, quien pelea un lugar para ser el reemplazante de Lo Celso, no estuvo entre los 11 porque tiene una molestia en la rodilla. Por esa razón, también fue cuidado para el debut mundialista. Igual se entrenó después del amistoso.

Leandro Paredes

Sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho hace un mes. Se recuperó y volvió a jugar ante la Juve y ante Emiratos completó 74 minutos. Salió por un golpe, aunque luego confirmó que no tiene ninguna gravedad.

La Selección llegó este jueves a Qatar (en la madrugada qatarí) luego del partido en Abu Dhabi. Y la idea sería hacer una prueba el viernes más exigente con aquellos que aún les trae dudas. Desde adentro, también entienden que el entrenador los quiere a todos a full, que el hecho de estar en la lista no los relaje para nada.