El director técnico de la Selección Argentina que debutará este martes ante Arabia metió mano en el segundo tiempo y utilizó otra variante en el fondo en el último amistoso antes del Mundial de Qatar 2022.

Quedan solo tres días para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y nada más que cinco para el debut de la Selección Argentina ante Arabia Saudita el próximo martes. Este miércoles el equipo tuvo su última parada antes de llegar a tierras qataríes y el amistoso ante Emiratos Árabes Unidos le sirvió a Lionel Scaloni para probar la línea de cinco en el fondo.

En el segundo tiempo y con el partido totalmente liquidado, el conjunto albiceleste ya goleaba 4-0 con tantos de Julián Álvarez, Ángel Di María (x2) y Lionel Messi, el técnico hizo varias variantes y planteó la defensa de otra manera, con cinco en el fondo. Aunque muy improvisada, debido a las bajas, la última línea quedó conformada por Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Pezzella, Lisandro Martínez, y Nahuel Molina.

Con la ausencia de Nicolás Tagliafico, que venía de sumar muchos minutos y el DT ya había avisado que no iba a arriesgar a nadie, Scaloni optó por usar al defensor del Atlético de Madrid por izquierda, que no es su puesto natural. Por su parte, el del Villarreal estuvo el primer tiempo como lateral y el segundo de stopper y venía con pocos minutos disputados antes de sumarse al equipo nacional debido a su lesión. Aunque no pasó grandes sobresaltos, el resultado no fue del agrado total del cuerpo técnico y salvo alguna situación muy particular durante un partido, no sería utilizada en el Mundial.

Con más certezas que dudas, el posible equipo de la Selección Argentina para el debut en el Mundial de Qatar 2022

Tras la goleada frente a Emiratos Árabes, la Selección Argentina ya piensa en Arabia Saudita en lo que será su debut en el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni tendría más certezas que dudas, las cuales pasarían por los dos laterales y saber quién será el tercer mediocampista, el reemplazante de Giovani Lo Celso. En la derecha pelean por un puesto Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, mientras que en la banda izquierda los candidatos son Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. En tanto, para jugar a la izquierda de Leandro Paredes se perfilan Alexis Mac Allister y el Papu Gómez.

Entonces el equipo podría ser: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

FUENTE: TyC Sports.