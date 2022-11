Elfinde: mirá la agenda y todo lo que podés hacer este fin de semana en Misiones

Cada localidad presenta un amplio abanico de actividades. Por eso, hoy te contamos todas las propuestas que ofrece nuestra querida tierra colorada para que disfrutes este fin de semana en Misiones.

Enterate todo lo que podés hacer este fin de semana en Misiones, con una variedad de actividades durante los próximos días. Desde teatro, shows en vivo y mucho más, hoy te traemos un listado con todos los eventos que hay este fin de semana en la provincia.

Viernes 11

#CataratasDay: 11° aniversario de Cataratas como Maravilla Natural del Mundo

Este viernes, las Cataratas del Iguazú celebrarán su 11° aniversario tras convertirse en una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, y hay una interesante grilla de actividades programadas desde Puerto Iguazú- Argentina y Foz do Iguaçu- Brasil por el #CataratasDay.

En Puerto Iguazú

– Bienvenida a los turistas en el acceso, 11 de noviembre.

El viernes 11 de noviembre, el Iturem de Puerto Iguazú contará con un stand de promoción en la rotonda de acceso a la ciudad de las Cataratas, lindante al parador y el cartel donde los visitantes suelen sacarse fotos. Allí el equipo recibirá a los turistas con reviro, chipitas, mate cocido, regalos y música. En la oportunidad se promocionará el destino Iguazú, Wanda, Puerto Libertad, Puerto Esperanza y Andresito.

El presidente del Iturem Leopoldo Lucas sostuvo además que «ese día se invitará a la gente a postear sus fotos con el hashtag #CataratasDay y vamos a invitar a los famosos también que hayan estado en Cataratas, a sumarse a esta campaña con sus fotos».

Entre los posteos de ese día con el hashtag #CataratasDay se sorteará un premio que consistirá en 3 noches para dos personas en un hotel de selva de Puerto Iguazú.

– Elección del embajador de la Ruta del Diseño Misionero, 11 de noviembre

Entre las actividades que se realizarán por el 11° aniversario del #CataratasDay, se realizará una gala para la elección del embajador de la Ruta del Diseño Misionero, de la cual participarán 17 finalistas que presentarán una cápsula con 4 diseños.

La gran gala, con la presencia del diseñador internacional Benito Fernández- como invitado especial- tendrá lugar el viernes 11 de noviembre, a las 21.30 horas, en el Centro de Convenciones del Amerian Portal del Iguazú.

Cabe recordar que desde la Incubadora del Diseño Misionero, al inicio del año, se realizó una convocatoria de diseñadores en toda la provincia, luego se realizaron diversas preselecciones y capacitaciones, tras lo cual quedaron seleccionados 17 diseñadores, que participarán de la gran gala de la Ruta del Diseño, en la cual se elegirá al próximo embajador del Diseño Misionero, que recibirá el cetro de manos de la actual embajadora, Luciana Villalba.

– Entrada gratuita al Parque Nacional Iguazú

Por otra parte, anunciaron que quienes saquen vuelos con destino a Puerto Iguazú durante este 11 de noviembre, tendrán entrada libre y gratuita al Parque Nacional Iguazú desde noviembre hasta mayo del 2023.

El anuncio fue efectuado por el ministro de Turismo de Misiones José María Arrúa, quien dijo al respecto que “hemos hecho acuerdos con las aerolíneas y el Parque Nacional Iguazú. La única promoción es que el hashtag #CataratasDay sea parte de cada una de las plataformas digitales de las tres líneas aéreas que son las más importantes que tiene hoy la Argentina (Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart) y que vuelan hasta el destino Iguazú”.

En Foz do Iguaçu- Brasil

– #CataratasDay, 11 de noviembre

Como en ediciones anteriores del #CataratasDay, los residentes de las 14 ciudades aledañas al Parque, que forman parte del Pase Comunitario, tendrán acceso gratuito el 11 de noviembre, día oficial del #CataratasDay. La entrada se liberará previa presentación de un comprobante de residencia y una identificación con foto.

Todos los vecinos están invitados a visitar y celebrar la consagración de Cataratas como unas de las 7 Maravillas Naturales del Mundo el 11 de noviembre, ya sea en coche, moto, bicicleta o transporte público, con aparcamiento y entradas gratuitos. Se instalará una carpa en el Centro de Visitantes del parque para el servicio exclusivo del #CataratasDay.

Los municipios contemplados son: Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Ramilândia, Santa Lúcia, Serranópolis do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste, Capanema, Capitão Leonidas Marques, Céu Azul, Lindoeste y Santa Tereza del oeste. Para más información hacé click acá.

Fiesta Nacional de la Madera en San Vicente

La fiesta comenzó el jueves. Además de una amplia cartelera artística, en el evento realizarán una exposición maderera gratuita, con más de 150 expositores de maderas del área artesanal, ferias gastronómicas con capacitaciones y talleres con disertantes de la Mesa Forestal de Misiones.

Al respecto, la secretaria de Hacienda del municipio, Valeria Da Rosa expresó su alegría en el marco de los últimos preparativos que se están llevando a cabo para los siguientes días. Además, adelantó que habrá una grilla artística con músicos de primer nivel que van a estar brillando con sus shows en vivo.

En la primera jornada del día jueves, el evento tendrá una noche a puro folclore con artistas como Mario Bofill, Fabián Meza, el dúo Lira Verá y Huella Chaqueña. Mientras que el viernes seguirá la fiesta con la Noche de la Juventud: “Desde la organización invitamos a los jóvenes de diferentes escuelas e institutos a participar de las diferentes exposiciones”, indicó.

En esa misma línea, Da Rosa comentó que en la segunda jornada tocarán algunos Dj’s en vivo como Nicolas Vallorani, Dj Alex, y otros invitados de Brasil. Asimismo, el sábado elegirán a la reina de la festividad y se presentarán Los Palmeras. Por otro lado, el domingo se vivirá una tarde de la familia.

En este sentido, en el evento realizarán una exposición maderera gratuita, con más de 150 expositores de maderas del área artesanal, ferias gastronómicas con capacitaciones y talleres con disertantes de la Mesa Forestal de Misiones.

Las entradas para asistir a esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Madera serán gratuitas para los días jueves y domingo. Sin embargo, los días viernes y sábado se encuentran a la venta las entradas anticipadas que rondan entre 1000 y 1500 pesos: “Esperamos la presencia de la gente”, afirmó. Lee la nota completa acá.

Primera Fiesta de Educación Técnica en Puerto Piray

Del 11 al 12 de noviembre se realizará la Primera Fiesta de Educación Técnica de Misiones en Puerto Piray con la participación de 88 escuelas técnicas de toda la provincia de Misiones.

Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica, destacó que “se eligió a Puerto Piray como sede porque tiene una escuela técnica muy importante de muchos años y además cuenta con una villa olímpica que nos va a permitir desarrollar lo deportivo”. “1500 estudiantes participaran y el objetivo es mostrar la fortaleza que tiene la educación técnica en la provincia” agregó.

Berger, señalo que “Misiones está egresando a 2500 jóvenes por año, en más de 10 especialidades que van desde un técnico electromecánico, un maestro mayor de obras, un técnico agropecuario, entre tantas otras”. “Estamos convencidos que desde la formación de jóvenes profesionales vamos aportar mucho al crecimiento que está teniendo nuestra provincia” finalizó.

Escuelas técnicas de toda la provincia participaran de la Primera Fiesta de Educación Técnica en Puerto Piray. Cada establecimiento estará representado por 20 alumnos que expondrán sus trabajos y competirán en los eventos deportivos. Escuchá la entrevista completa acá.

Fiesta Provincial de la Cerveza en Leandro N. Alem

El evento se realizará del 11 al 13 de noviembre en el establecimiento del Club Germano Argentino del municipio. Los tres días tendrán diferentes presentaciones y espectáculos, además de los stands cerveceros.

La directora de Turismo de la Municipalidad de Leandro N. Alem, Romina Wosniak, contó a Misiones Online el itinerario de los tres días festivos. El primer día de la Fiesta Provincial de la Cerveza contará con un desfile particular en conjunto con los grupos de actividades deportivas. A las 21 se realizará el acto apertura de la noche de la juventud, con la presentación de Cristian Wagner, Doble 5 y DJ Carlos Frank.

«La fiesta que dio lugar al crecimiento del turismo interno por posicionarse como una ciudad destino a nivel nacional, en esta edición buscará recuperar la magia y el brillo de ediciones anteriores», dijo.

En ese sentido, la directora de Turismo señaló que el sábado será una noche cervecera a partir de las 21 y habrá una gran variedad de cervezas industriales y artesanales. «Para el mismo día también está previsto la presentación la elección de la nueva reina y se presentará el grupo Crisol desde Paraguay y Banda Progreso desde Brasil. Para el domingo, a partir de las 11 habrá un almuerzo tradicional y a partir de las 15 un matiné bailable».

Para el broche de oro de la fiesta, está previsto que sea destinado para adultos mayores y por este motivo la entrada para jubilados, será libre y gratuita a partir de las 15:30. Según adelantaron los organizadores, llegarán varios colectivos para traer a mayores de diferentes lugares al cierre de la 46º edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza.

Las entradas costarán entre setecientos y novecientos pesos, y más allá de la venta de bebidas, habrá espacios gastronómicos y espectáculos, también venderán los típicos vasos cerveceros. Mirá la entrevista acá.

Feria del Libro en Eldorado

Desde jueves a las 9 horas y hasta el domingo en la Plaza Sarmiento del kilómetro 9, la Municipalidad del Eldorado nos invita a compartir una nueva edición de la Feria del Libro. Se trata de un encuentro creado para promover la literatura universal y regional.

Sábado 12

“Danza con todos” en el Teatro Lírico

El ciclo de capacitaciones en danzas “Danza con todos”, encarado por el Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento, tendrá su cierre anual el próximo sábado a las 18.30hs. en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento. Entrada libre sujeta a la capacidad de sala.

El ciclo “Danza Con Todos”, de la Escuela del Ballet Folklórico, inició sus actividades en el mes de marzo de este año a partir de la propuesta de brindar formación en danzas folklóricas a niños, jóvenes y adultos, para interesados tanto de de Posadas como de diferentes localidades de la provincia, siempre desde el alto valor artístico propuesto por el Ballet Folklórico dirigido por el Maestro Luis Marinoni.

De esta manera, los mismos bailarines del elenco del BFPC –muchos de ellos docentes en danzas- afrontaron el desafío de brindar sus conocimientos de una manera tanto lúdica como didáctica. Lee más acá.

Fiesta Provincial del Cordero en Fachinal

El intendente del municipio, Miguel Benítez comentó que la Fiesta Provincial del Cordero iniciará el sábado a partir de las 14, con presentaciones y capacitaciones para el sector bovino a cargo del Ministerio del Agro. Asimismo, para la noche del primer día también habrá elección de reina y finalizará con un baile con el costo de la entrada a doscientos pesos.

Para el segundo y último día de la fiesta, está previsto que a las 10 comience la doma y el festival en el escenario con desfiles regionales. Al mismo tiempo, habrá presentaciones folclóricas y asado a la estaca. Según especificó Benítez, cada productor se encargará de asar y vender el cordero y las ganancias no serán para la municipalidad. El precio fijado para el kilo de cordero asado es de mil seiscientos pesos.

Por otra parte la EFA San Cristóbal, venderá comidas regionales y asado de pollo a mil ochocientos pesos y el de cerdo a dos mil. En tanto otros productores también se encargaran de realizar asado de novillo a un precio de tres mil pesos los dos kilogramos.

En cuanto al domingo, el intendente mencionó que el predio estará abierto a partir de las 8 y la entrada será gratuita para jubilados y vecinos de Fachinal, mientras que para los visitantes costará quinientos pesos, a partir de los catorce años. En este sentido también recomendó a que asistan temprano para asegurar un lugar en el patio con sombra, en donde cada uno debe llevarse su mesa, su silla y objetos que utilizara para pasar el día. Para más información hacé click acá.

Desafío Tierra Colorada: Misiones vibrará con el mejor Freestyle Nacional

Los máximos exponentes de la improvisación y rimas competirán el sábado 12, desde las 16 horas, en el la Bahía El Brete. El país estará representado por 24 competidores que se disputarán el título de Maestro Gold, organizado por la BDM, Misiones Juventud (Ministerio de Desarrollo Social) y Bless Free.

Comenzó la cuenta regresiva, este sábado la final nacional de la mejor música urbana explota en Posadas y otorgua un lugar en la BDM Deluxe, más 40 mil puntos en el ranking de ascenso argentino. Por primera vez el evento sale de Buenos Aires, y Misiones fue elegida para ser sede del desenlace del ritmo de la calle.

Sin embargo eso no será todo, ya que como previa se llevará a adelante el Desafío Tierra Colorada. Allí 16 competidores, entre ellos cinco misioneros, subirán la temperatura el viernes en el mismo escenario dando inicio a su primera edición.

Mientras que el cierre estará a cargo de Núcleo, un referente del hip hop y rap a nivel nacional. Es bailarín, rapero, productor y compositor; lleva grabado más de 60 discos y cerca de 100 producciones en poco más de doce años de carrera. También forma parte del jurado de la Copa Camet y ahora llega a Posadas para todos los fanáticos.

Obra “Cuando ellas dicen”

Este sábado 12 a las 21hs, el Centro Cultural Vicente Cidade (Posadas) presenta la obra «Cuando ellas dicen», un mega espectaculo lleno de arte con 9 artistas en escena y una increíble produccion musical.

Obra “El amor es un cuento”

Este sábado a las 21hs en Espacio Base (Rademacher 5324, Posadas) se estará presentando la obra «El amor es un cuento». Se trata de un espectáculo para reír de eso que nos pasa cuando nos enamoramos, desde la infancia hasta los últimos días. Mucho humor. Mucho amor.

La obra fue estrenada en 2015 con presentaciones en Colombia, México y Centroamérica.

Entradas desde 800 pesos. Reservas al 376-5130101.

Entrada general: $1000.

Estudiantes y jubilados: $800.

Parejas: $1800.

Torneo Festival del Mate en Santo Pipó

La Municipalidad de Santo Pipó invita este sábado a partir de las 8hs a participar del Torneo de Hockey Festival del Mate.

Domingo 13

“Ballet Ópera y Rock” de la Compañía de Ballet Clásico ESDa

La cita será a las 20 horas, en el Centro Artístico Mandové Pedrozo de Posadas, donde el cuerpo de baile de la Compañía ESDa presentará una interesante función y repertorio clásico, bajo la dirección de Cintia Mansilla. No te pierdas de este encuentro y adquirí tus entradas en Comprasmisiones.com.ar, en la caja que te dejamos a continuación.

El Centro Artístico Mandové Pedrozo, ubicado en Beethoven 1762, será el espacio predilecto para esta presentación de la compañía de ballet misionera, “Ballet Ópera y Rock”. En dicha ocasión, el público podrá disfrutar del repertorio que realizaron el pasado mes de septiembre, en la ciudad de La Plata en el emblemático Teatro Coliseo Podestá. Grandes expectativas hay por la función del grupo.

Torneo Regional Amateur

En la continuidad del calendario del TRFA, los equipos de la tierra colorada se preparan para disputar la quinta fecha del certamen, rumbo al Federal A. En esta ocasión, los representantes misioneros deberán disputar sus encuentros en la jornada dominical.

El Torneo Regional Amateur continúa esta semana y, por la quinta jornada, los representantes misioneros verán acción recién el domingo. Así lo confirmó el Consejo Federal, quien publicó este miércoles el calendario para una nueva fecha del TRFA.

De esta manera, La Picada abrirá la Zona 3 recibiendo a Timbó de Jardín América, desde las 16.30 en Villa Cabello. Este encuentro será clave para el “Tren del Oeste”, ya que, de conseguir los 3 puntos, clasificarán como lideres del grupo. Mariano Ágil será el encargado de impartir justicia, junto a Lucas Benítez y Augusto Pereyra.

Por otro lado, por la Zona 4, Guaraní Antonio Franco también quiere abrochar su clasificación y continuar con el puntaje perfecto. Desde las 17, la Franja visita a un urgido Nacional de Puerto Piray, que necesita sumar si quiere meterse en la lucha por el mejor segundo.

Federico Santiago Encinas, de Corrientes, será el árbitro del encuentro, mientras que Edgardo Javier Romero y Nicolás Matías Sosa completarán la terna.