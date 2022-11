El decano de la Facultad de Humanidades recibió a estudiantes que denunciaron acoso, se comprometió a “habilitar espacios para el debate sobre la violencia”

Las estudiantes que denunciaron acoso por parte de sus compañeros fueron recibidas por el Decano de la Facultad de Humanidades, Cristian Garrido, quien indicó que el compromiso fue “habilitar espacios para el debate sobre la violencia y el acoso”. Mientras que la estudiante, Ludmila Fernández indicó que “solicitamos que se revean los protocolos ante casos de acoso y violencia”

Luego de varias estudiantes que denunciaron acoso, se realizaron una serie de acciones en la casa de estudios para visibilizar la situación y solicitaron que el decano Garrido las reciba, “presentamos en forma de documento a la facultad y a la oficina de Derechos que está dentro de Humanidades, una nota notificando todas las situaciones que habían sucedido y el testimonio de cada una de las personas que se animaron a contar. Fueron alrededor de diez testimonios, sabemos que hay más, pero fue lo que pudimos incorporar al documento”, indicó la estudiante.

Por su parte, Garrido aseguró que, “la semana pasada tuve una reunión con quienes están involucradas en estos casos de acoso y estuvimos conversando respecto de qué es lo que establece el marco vigente a nivel universidad en lo que respecta al protocolo para la atención de este tipo de casos. Como el trabajo que realiza la Oficina de Protección de Derechos y Contra la Violencia de nuestra Facultad, de manera que podamos ir encauzando estos hechos para que puedan ser abordados, analizados e investigados con el debido proceso”.

Al ser consultado sobre los planteamientos de las estudiantes, el decano remarcó que, “se planteó la necesidad de contar con espacios en nuestra facultad que sean efectivamente libres violencia y libres de prácticas de acoso. Porque esto es algo que ha conmovido fuertemente a toda la comunidad y que ha puesto justamente sobre la mesa la necesidad de que sigamos abordando esta temática desde distintos espacios. Y a través de estrategias y actividades que involucren a toda la comunidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales”.

Y agregó que, “estamos organizando una serie de reuniones para ir trabajando con los distintos departamentos de carrera y por otro, las acciones que hacen al trabajo directamente con docentes, estudiantes, y no docentes. Por ejemplo, la capacitación en ley Micaela. Como así también, habilitar espacios para el debate y la problematización respecto de lo que hace la violencia, el acoso y la posibilidad de desnaturalizar estas prácticas que están tan arraigadas en nuestra sociedad”.

Con respecto a las medidas que se tomarán desde la facultad, Garrido señaló que, “a raíz de las notas presentadas y las conversaciones que pudimos tener con este grupo de estudiantes se ha ido avanzando en un proceso que va a involucrar durante treinta días la presentación de toda la documentación y las instancias, entrevistas que son necesarias para que podamos ir avanzando en el esclarecimiento de los hechos. Y en ese sentido se están planteando medidas que permitan que terminemos el cuatrimestre, en las mejores condiciones posibles para que las estudiantes no pierdan las materias, no pierdan el cursado y puedan terminar bien este cuatrimestre”.

Por su parte, Fernández señaló que, durante la reunión, “el decano estuvo de acuerdo, e iba a rever el protocolo, porque existe un protocolo que se activa en estas situaciones, dentro o fuera de la facultad, pero con los responsables o los agresores que sean parte de la facultad, o de los albergues. Nosotros pedimos que se tomen medidas preventivas, que se active el protocolo y se revea al protocolo. Porque el protocolo plantea, en primera instancia, que haya una denuncia penal para iniciar el proceso de investigación”.

Y agregó que, “creemos y sabemos que es así, que la denuncia legal no es una obligación que tiene la víctima, sino que es un derecho. Quiere decir que la víctima en cuanto se sienta preparada para ir a testificar y hacer la denuncia legal lo va a hacer”.

Denuncia de acoso

Todo salió a la luz cuándo una joven publicó días atrás un video en su cuenta de Twitter, en el que se podía ver a un hombre que la acosaba cuando ambos estaban en una misma línea de colectivo en Posadas.

Tras el posteo, varias mujeres, en su mayoría estudiantes de la Facultad de Humanidades, comentaron la publicación contando historias similares de acoso que sufrieron por parte de esa misma persona. Se trata de un estudiante de la carrera de Trabajo Social.

Además, publicaron nombres, fotos y escraches de otros estudiantes de dicha casa de estudios, también acusados por parte de las jóvenes, de acoso y abusos, y difundieron a través de los grupos de WhatsApp testimonios de otros casos.

La violación y brutal femicidio de una estudiante e Humanidades que continua impune

Lucia Maidana era una joven estudiante de 19 años que en 2013 fue violada y brutalmente asesinada en su departamento. A día de hoy no hay ningún detenido por el femicidio dado que no pudieron identificar a quien correspondía el ADN encontrado en el cuerpo de víctima.

Lucía era una estudiante de Comunicación Social, en la Facultad de Humaniddes y Ciencias Sociales, que fue violada, asesinada y posteriormente calcinada en su departamento en Villa Urquiza de la ciudad de Posadas. Debido al fuego, los investigadores no pudieron rescatar las evidencias necesarias.

Aún no se han identificado responsables. Gracias a estudios de ADN, la única certeza que se tiene hoy es que quien cometió el asesinato es el mismo que violó a otras dos víctimas en Posadas.

En ese sentido, Felicitas, la hermana de Lucía había comentado a Misiones Online: “se comunicó conmigo una chica que había sido víctima de un robo. Vive exactamente enfrente del departamento que yo alquilaba con mi hermana. Ella tiene miedo, no sé si se relacionan los hechos, pero hay un loco suelto, que va a seguir atacando”.

Felicitas expresó sus ganas de salir adelante, pero para ello es necesario que se haga Justicia. “Al estar en el interior no estamos tan encima del juzgado, como si lo estábamos los primeros años”. También hizo referencia al “gran trabajo” y ayuda que le brinda constantemente la abogada de la familia, Roxana Rivas. “Sin ella estaríamos súper desconectados del caso.”

“A nosotros nos cuesta responder algunas preguntas que le corresponde responder a la Justicia. Ellos no dan notas, no explican, no hacen nada para responder las preguntas que la misma sociedad le solicita.”

Hasta el momento, solamente hubo un sospechoso del crimen de Lucia Maidana, Nicolás Sotelo. “No sabemos si fue o no Sotelo, el ADN está, pero no sabemos quién es el dueño de ese ADN.”

Por último, compartió el recuerdo de su hermana, resumido en “ella era nuestro todo”. “Nos hace mucha falta, es muy difícil poner una palabra para describirla, pero que era nuestro todo” concluyó.