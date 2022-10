Misiones | Un video publicado en redes sociales sacó a la luz varios casos de acoso a estudiantes de la Facultad de Humanidades

Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales denunciaron varios casos de acoso que sufrieron por parte de sus compañeros. Por este motivo alumnas autoconvocadas empezaron a recibir las denuncias de la victimas con el fin de iniciar los procesos judiciales.

Todo salió a la luz cuándo una joven publicó días atrás un video en su cuenta de Twitter, en el que se podía ver a un hombre que la acosaba cuando ambos estaban en una misma línea de colectivo en Posadas.

Tras el posteo, varias mujeres, en su mayoría estudiantes de la Facultad, comentaron la publicación contando historias similares de acoso que sufrieron por parte de esa misma persona. Se trata de un estudiante de la carrera de Trabajo Social.

Además, publicaron nombres, fotos y escarches de otros estudiantes de dicha casa de estudios, también acusados por parte de las jóvenes, de acoso y abusos, y difundieron a través de los grupos de WhatsApp testimonios de otros casos.

Ante esta situación, las estudiantes autoconvocadas presentaron una nota a la oficina de violencia e iniciaron un proceso para recepcionar las denuncias y de este modo iniciar los procesos judiciales. También crearon una cuenta de Instagram para «exponer» acosadores y recibir las denuncias.

ATENCIÓN POSADAS. Esto me pasó en la línea 64, cuando bajamos me seguía y me hablaba, por suerte los chicxs que salen en el video se dieron cuenta de la situación y me acompañaron, sino no se que hubiese pasado.. cuídense, no anden solas :/ pic.twitter.com/mW5IdAOzzx

— Nahir (@nahirmene) October 27, 2022