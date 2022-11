Luego de la viralización de un vídeo a través de las redes sociales donde una alumna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales escrachó a un compañero por acoso, varias otras víctimas se animaron a contar sus historias.

La semana pasada, una usuario de Twitter denunció públicamente a un estudiante de la carrera de Trabajo Social de la mencionada Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales por acoso.

En la filmación viral, la estudiante grabó a su acosador dentro de un colectivo y la publicación tuvo cientos de comentarios repudiando al victimario y a partir de allí, varias jóvenes tomaron coraje e hicieron público sus situaciones.

Esta mañana, dos alumnas de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) dialogaron con un medio nacional – sin exponer sus rostros e identidades – y manifestaron que hasta el momento no tuvieron respuestas concretas por parte de las autoridades, pero que si se comunicaron con el periodismo local para hacer de público conocimiento las acusaciones.

Anteriormente a la gran movilización generada a través del vídeo como disparador, otras estudiantes de la Universidad habían radicado denuncias contra los mismos acosadores, pero que no tomaron fuerza ni se hicieron visibles.

“La idea es que se abra el proceso judicial, pedimos que la Justicia investigue y condene con medidas de restricción y contacto. Necesitamos que la Facultad intervenga con sanciones concretas hacia estos alumnos. Hay muchas víctimas hombres que denunciaron a una persona que tiene mucho poder dentro de la Facultad, pertenece a una Agrupación importante”, expusieron a C5N.

Según las entrevistadas, en la Justicia se presentaron tres denuncias formales, la última de ellas fue radicada este lunes y las restantes son anteriores a la campaña “no al acoso”.

“Tenemos una red social para radicar las denuncias y la idea es articular con el protocolo que tiene la Facultad, que no fue muy concreto hasta ahora, pero si brinda un acompañamiento y disposición psicológica”, explicaron.

Una de las estudiantes contó que “A mí me pasó fuera de la Facultad, en un boliche me encontré con esta persona que dijo que me conocía, que estudiaba Trabajo Social, donde yo ese año me había inscripto. En el boliche él me manoseo y me obligó a beber bebidas alcohólicas. Cuando yo le paré el carro, me fui del lugar porque me sentía incómoda”.

Posteriormente, la joven comenzó sus estudios de manera presencial (antes cursaba virtualmente) y se encontró con el acusado. “Me decía `hola buen día hermosa´. El da talleres de género. En una clase dio una charla de acoso y me miraba todo el tiempo. Él es consejero y estudiante avanzado de la carrera de Trabajo Social”.

Hicieron hincapié al video viralizado en las redes sociales que actuó como disparador para que las demás estudiantes se animaran a denunciar. “El vídeo fue viralizado por una compañera en su cuenta de Twitter, donde se animó a denunciar a un compañero que lo cruzamos siempre en la Facultad. Fue el disparador para que nosotras nos movilizáramos”.

Tal vez te puede interesar leer: Misiones | Rechazaron el pedido para volver a trabajar que hizo un pediatra acusado de abuso y acoso sexual

En principio, el pedido de las estudiantes es concreto, no quieren que los varones den clases de género, porque tienen la mala experiencia de que al frente de la charla este su acosador. “Necesitamos que lo den mujeres formadas, que diariamente acompañan a muchas de nosotras”.

Cabe destacar que hablamos de dos personas distintas, por un lado está el joven que da clases de género y a su vez es estudiante avanzado y por el otro, el muchacho del colectivo, quien fue escrachado en redes sociales. Este último, también es alumno de la carrera de Trabajo Social hace más de diez años.

ATENCIÓN POSADAS. Esto me pasó en la línea 64, cuando bajamos me seguía y me hablaba, por suerte los chicxs que salen en el video se dieron cuenta de la situación y me acompañaron, sino no se que hubiese pasado.. cuídense, no anden solas :/ pic.twitter.com/mW5IdAOzzx — Nahir (@nahirmene) October 27, 2022

“Por la cuenta de instagram de `no al acoso´, pudimos tener miles de testimonios dentro y fuera de esta y de otras Facultades de la provincia. Alrededor de diez casos tenemos dentro de Humanidades”, comentaron.

Una de las estudiantes aseguró que “Es horrible cruzarse con mi acosador, me causa repudio y asco, no hay otras palabras. Prefiero irme por otro lado para no cruzármelo, me causa temor y miedo”.

La institución reactivó el protocolo de prevención de derechos y promoción de no a la violencia, poniéndolo a disposición de los estudiantes. “Necesitamos que se sancione a estos alumnos y que nosotras podamos caminar en paz”, cerraron.