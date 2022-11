Garuhapé | “Estaban muy organizados, no fue para nada espontáneo”, señalaron desde el Polo Obrero tras la manifestación impedida por vecinos

Dirigentes del Polo Obrero dieron su versión sobre los hechos ocurridos este lunes en Garuhapé, donde un grupo de comerciantes, productores y camioneros se autoconvocaron para echar de la ciudad a los manifestantes del Movimiento Teresa Rodríguez que se encontraban frente de la Municipalidad de la ciudad

Aníbal Zeretski – FM Santa María de las Misiones

Anibal Zeretski, dirigente del Polo Obrero, contó que mantuvieron una reunión con funcionarios municipales y el intendente de la ciudad, pero que al término de la misma, un grupo de productores los atacó físicamente.

“Estaban muy organizados, todos tenían barras de metal de dimensiones muy similares, no fue para nada espontáneo. No estamos de acuerdo con la violencia, nunca hemos agredido a nadie, en nuestra organización discutimos muchas veces cómo debemos actuar nosotros cuando recibimos algún tipo de violencia física o verbal. Si el motivo fue porque se cortaron las rutas se equivocaron, nosotros hace tres meses no hacemos eso”, afirmó.

Zeretski destacó que “hay grupos en la zona que se vienen organizando con declaraciones temerarias, donde hablan de ir al choque físico contra las organizaciones sociales o quienes se manifiesten. El Estado debe atender a las organizaciones sociales que muchas veces no les cumplen el compromiso que ellos asumen y debido a esto se reiteran las protestas que cansan al sector social”, finalizó el dirigente del Polo Obrero.

