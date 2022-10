Fans de “Juego de Tronos” piden boicotear el nuevo libro por racismo

Disgustados por comentarios racistas que hicieron en el pasado dos de los autores que firman la obra en co-autoría con George R.R. Martin, fanáticos de la saga llamaron a no comprar "The Rise of the Dragon", cuyo lanzamiento estaba previsto para el próximo 25 de octubre.

Algunos de los lectores que cosechó George R.R. Martin con su saga “Juego de Tronos” no parecen proclives a tolerar todo lo que provenga del escritor o de su red de colaboradores: su nuevo libro, “The Rise of the Dragon”, cuyo lanzamiento estaba previsto para el próximo 25 de octubre, está siendo boicoteado en estos días por algunos de sus fans que se mostraron disgustados por comentarios racistas que hicieron en el pasado dos de los autores que firman la obra en co-autoría con el escritor estadounidense.

En la era de la cancelación, los archivos que exhuman viejos posteos o comentarios al pasar son una filosa herramienta para impugnar obras o personas en el presente. Esta vez le tocó a Elio M. García Jr. y Linda Antonsson, un matrimonio de fans del universo de “Juego de Tronos” que se terminaron convirtiendo en aliados del narrador en la escritura de este nuevo libro, una historia visual que presenta más de 180 ilustraciones sobre la dinastía Targaryen.

Sin embargo, algunos seguidores del autor de títulos como “Canción de Hielo y Fuego” no tienen intención de adquirir esta nueva entrega de la saga debido al comportamiento racista de García Jr. y Antonsson, al parecer porque esta última se expidió en su blog hace años sobre determinadas elecciones de casting para la versión audiovisual de la serie, argumentando por ejemplo que fue un error contratar a actores y actrices negro para interpretar a personajes que eran blancos en la historia original.

En marzo de 2012, Antonsson se pronunció en contra del actor negro Nonso Anonzie, que interpretaba al personaje de Xaro Xhoan Daxos, mientras que recientemente criticó al actor negro Steve Toussaint interpretando a Corlys en la reciente serie precuela “La Casa del Dragón”. Después de esa selección, la mujer también tuiteó: “Y ahí vamos tirando la consistencia y la construcción del mundo en House of the Dragon por la ventana en el altar de la corrección política”.

“Si George hubiera hecho que los Valyrianos fueran negros en lugar de blancos y esta nueva serie propusiera hacer que los Velaryon no fueran negros, habríamos tenido el mismo problema y habría compartido la misma opinión”, salió a decir la autora en un comunicado.

García y Antonsson fundaron Westeros.org, uno de los primeros foros dedicados a la obra de Martin. A medida que el fenómeno crecía, su web también lo hizo. Convertidos en auténticas autoridades del mundo de “Juego de Tronos”, conocieron en persona al escritor y, hace unos años, el propio escritor les pidió que coescribieran con él “El Mundo de Hielo y Fuego”, una suerte de enciclopedia sobre los Siete Reinos.

“The Rise of the Dragon”

La pareja repite colaboración con Martin en ese nuevo volumen, anunciado como el primero de una serie, y dedicado en exclusiva a la casa Targaryen. “The Rise of the Dragon” cuenta, apoyándose en 180 ilustraciones exclusivas, una profusa historia visual de la dinastía que protagoniza “La Casa del Dragón”, la precuela de “Juego de Tronos” que emite HBO Max. El libro cubre desde la llegada de Aegon el Conquistador a Poniente, con la consiguiente instauración del poder en el Trono de Hierro, hasta la Danza de Dragones, la guerra civil entre jinetes de monturas voladoras que deberíamos ver más pronto que tarde en la pequeña pantalla.

Martin había anunciado el 26 de septiembre la preventa del libro en su cuenta de Twitter. En los últimos días, sus seguidores le recordaron los comentarios del matrimonio en el pasado y le pidieron que se desvincule de ellos, asegurando que no comprarían el libro, según relata el portal Variety.

Antonsson le dijo a ese portal que los fanáticos tienen “declaraciones seleccionadas sin contexto” y que le duele ser “etiquetada como racista, cuando mi enfoque ha sido únicamente en la construcción del mundo”. También dijo que no tiene problemas con un casting más inclusivo, pero que “la diversidad no debería triunfar sobre la historia”. Ella sostiene que cambiar la raza de ciertos personajes “plantea todo tipo de preguntas lógicas”.

Desde su debut, “House of the Dragon” se ha convertido en una de las series más vistas de la actualidad y los números se replican en las redes, donde domingo a domingo, miles de fanáticos en todo el mundo comentan lo que ocurre en el universo creado por George R. R. Martin.

(Fuente: Télam)