Los gobernadores del Norte Grande reunidos con los principales Think Tanks de Estados Unidos

Los gobernadores del Norte Grande argentino, junto al ministro del Interior Wado de Pedro y el Secretario General del CFI, Ignacio Lamothe, comenzaron su gira por los EEUU donde fueron recibidos por el embajador Jorge Argüello y su equipo de trabajo, en la Embajada Argentina en Washington.

Con el objetivo de dar a conocer el potencial de la región, en la relación bilateral con EEUU, los primeros mandatarios se reunieron con los principales think tanks de este país, para avanzar en materia de energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica.

Las 10 provincias presentes, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán presentaron los sectores productivos estratégicos de la región y entablaron relaciones con estos organismos para futuras relaciones e inversiones.

Los primeros mandatarios resaltaron la importancia de una región, donde habiendo distintos colores políticos, trabajan de manera conjunta planificando y articulando planes estratégicos, para que el Norte Grande sea un muy buen ámbito para invertir y producir.

Así también, lo destacó el ministro del interior al señalar que el bloque del Norte Grande viene trabajando de manera articulada. “Hay un consenso general de todos los gobernadores y del gobierno nacional para consolidar una argentina productiva.”

Por su parte, el presidente pro témpore del Norte Grande y gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora señaló, que están convencidos que las inversiones privadas son necesarias en nuestras provincias para generar desarrollo económico. “Queremos trabajar en desarrollo minero y tecnológico, como la electromovilidad, y también necesitamos el know how como lo tienen en empresas de EEUU.”

El gobernador de Chaco también mencionó el plan estratégico logístico que acordaron llevar adelante para aumentar la productividad y el desarrollo de la región. “Logramos consolidar en la región un trabajo en equipo colisionado y ahora tenemos un plan estratégico para los próximos 15 años, con el apoyo de nuestro gobierno nacional y con créditos acordados con organismos multilaterales, para mejorar las asimetrías de la región, en cuanto a sistema vial, puertos fluviales y marítimos, y transportes multimodales que nos permita vincular el Pacífico con el Atlántico para tener logistica integrada y aumentar nuestra base productiva y exportadora.”

Los principales centros de pensamiento los felicitaron por su visita y se mostraron muy impresionados por el trabajo que vienen realizando y quedaron en contacto para seguir interiorizandose en las propuestas de nuestro país.

El encuentro de trabajo fue con Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Americas, Eurasia Group, Fundación NDI (Think Tank del Partido Demócrata), Fundación IRI (Think Tank del Partido Republicano), Atlantic Council, CSIS.

La agenda de los gobernadores del Norte Grande continúa mañana con reuniones con autoridades del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.