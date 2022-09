54 familias podrían quedar desalojadas en Posadas: “Vamos a armar nuestras casitas en la calle, porque no tenemos otro lugar a dónde ir”

En la Chacra 189 de la ciudad de Posadas, hay 54 familias que se encuentran asentadas hace un mes y dos días en un predio de la zona, pero hace una semana le presentaron una orden para que desocupen de manera voluntaria el terreno. Los vecinos salieron a manifestarse en pedido de un lugar donde vivir.

Son 54 las familias que se encuentran asentadas hace un mes en un predio de la Chacra 189 de Posadas, tienen un plazo de diez días para desalojar de manera voluntaria el terreno, pero si no son reubicados en otro lugar, quedarán en la calle. Por esta razón, salieron a manifestarse y pedir un lugar digno donde vivir.

“Si nos desalojan estamos dispuestos a traer nuestras casitas, armar en la calle y vivir acá, porque otro lado no tenemos y para pagar un alquiler no nos alcanza”, comentó Dolores Pedrozo, vecina del lugar.

Este domingo 25 de septiembre, se cumpliría el plazo de diez días que tienen las personas para retirarse de manera voluntaria del lugar. En espera de promesas, las familias confiaban en que serían reubicadas en otro sitio, aunque eso parece que no se concretará y podrían quedan en la calle.

Dolores Pedrozo tiene un hijo menor de edad y subsiste gracias al Plan Potenciar Trabajo y la Asignación Universal por Hijo. “Con los vecinos salimos para demostrar que si nos sacan de ese predio, nosotros nos venimos a vivir a la calle, porque no tenemos otro lugar a dónde ir”, expresó.

Comentó además, que otro de los vecinos perdió su trabajo tras ausentarse varios días debido al apoyo que estaba brindando en el reclamo. Desde el viernes de la semana pasada que iniciaron con esta medida, cumpliendo esta mañana el tercer día de movilización. De todas formas, la manifestación es pacífica y dura dos o tres horas aproximadamente; durante ese tiempo, el tránsito se ve interrumpido por sobre la Avenida Centenario y 115 de Posadas.

“Con esta son tres veces que salimos a la calle y estamos dispuestos a salir las veces que sean necesarias hasta que alguien nos escuche y se haga presente para avalar nuestros derechos de tener una vivienda digna”, expresó Dolores.

El motivo por el cual le solicitan el desalojo, es porque “supuestamente le pertenece a alguien, tiene un dueño pero nosotros no le conocemos. Es un dueño invisible, porque nosotros pedimos una mesa de diálogo con la Defensoría del Pueblo para conocerle y llegar a un acuerdo”.

“No pedimos que nos regale la tierra, sino que nos venda en cómodas cuotas, estamos dispuestos a pagar algo que va a ser nuestro, no como el alquiler que pagas y no ves la plata y no nos alcanza, no llegamos al mes”, explicó la vecina.

“Tienen que ver nuestras casas en el predio y darse cuenta cómo vivimos, nos arreglamos como podemos. Es mejor que la calle, pero si nos desalojan estamos dispuestos a traer nuestras casitas y armar en la calle y vivir acá, porque otro lado no tenemos y para pagar un alquiler no nos alcanza”, finalizó.