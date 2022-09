“Afecta a nuestro trabajo, no está en regla y no tiene número de licencia”, advierten taxistas en un nuevo reclamo en contra del servicio UBER en Posadas

Ante un nuevo reclamo por parte del Sindicato de Peones de Taxis en Posadas, los trabajadores remarcaron que el servicio de UBER no cumple con los requisitos para funcionar. “Esto afecta totalmente a nuestro trabajo. No está en regla, no hay una identificación, no cuentan con un número de licencia y no pagan los cánones que aportamos mensual y anualmente”, sostuvo el taxista Carlos Schmitt.

Las razones del reclamo, que se realizó frente a la Plaza 9 de Julio de Posadas, consisten en que el servicio de UBER no está regulado ni habilitado en la ciudad.

“Es una competencia para el sector de taxis y remises”, aseguró Schmitt. También explicaron que un conductor de taxi o remis debe pagar un carnet profesional, renovar la verificación técnica vehicular (VTV) cada 6 meses, y se les requiere presentar el certificado de antecedentes penales a nivel federal y provincial. Además, cuentan con un seguro para personas transportadas y no transportadas, hecho que brinda otro tipo de seguridad en caso de un siniestro vial.

Actualmente la bajada de bandera de un taxi cuesta $140 y $15 la cuadra. Por otro lado, tras el último aumento la demanda del servicio sufrió aproximadamente un 30% de pérdida. Sin embargo, el taxista detalló que se puede conducir un poco menos y la recaudación es similar a tiempos anteriores.

“Lo que sucede es que nuestra plata no vale”, agregó Manuel, otro taxista. Los trabajadores contaron que trabajan alrededor de 12 horas por día para lograr ganar una diferencia en la ganancia.

Con respecto al servicio de UBER, no se conoce su legislación y en muchos casos, esto resulta en que los pasajeros suben a un auto con una persona sin identificación alguna. No se les requiere actualizar su VTV cada 6 meses, tampoco a cambiar su auto, si resulta que no está en condiciones.

Al no estar regulado, se desconoce el tipo de seguro un seguro vehicular con el que cuentan. Esto permite que, en caso de un siniestro vial, la situación pueda volverse compleja para el pasajero. “Las personas no toman dimensión del riesgo de tener un siniestro en esa situación”, manifestó Schmitt.

Además, dicho servicio carece de regulación y habilitación alguna por parte del municipio de la ciudad. Manuel, otro taxista que acompañó a Schmitt sostuvo que tarifa diferencial con la cuenta UBER sin estos requisitos se vería afectada y, tras la regularización, la recaudación sería similar a la de los servicios de taxis y remises.

Finalmente, los taxistas (Schmitt ejerce hace 24 años y Manuel hace 12 años) precisaron que en el rubro se conocen entre todos y tienen registro de los movimientos y las personas que ejercen, por ello, anticiparon que “la continuación de las protestas dependerá de cómo se den los acontecimientos”, ya que desde la municipalidad de Posadas aseguraron que saldrán a controlar y verificar la situación de UBER.

