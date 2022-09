Continúan los reclamos de taxistas por la presencia de UBER en Posadas: “Es una competencia desleal”, afirman desde el sindicato

La titular del Sindicato de Taxis, Remises y Afines, Sandra Barrios, expresó su malestar por la presencia de UBER en Posadas, ya que consideró que se trata de una “competencia desleal”. Además, reiteró la necesidad de un proyecto para regularizar las aplicaciones.

En este contexto la sindicalista recordó que se presentó ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) y la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto para que exista un reglamento para las aplicaciones de taxis y remises: “Solicitamos que a los trabajados que están bajo esta aplicación se les cobre lo mismo que a los taxistas y remiseros, bajo las mismas exigencias”, manifestó.

Cabe señalar que debido a la diferencia en los costos radica la diferencia en las tarifas: “Está bien que exista competencia, pero esta debe ser leal”. Nuevamente hizo hincapié en que estos trabajadores deben tributar de la misma manera que los demás.

Debido al incremento registrado de usuarios de UBER, sostuvo que el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, también presentó un proyecto en el HCD, similar al que presentaron los trabajadores del volante “pero de allí no se movieron, si eso se trata y se aprueba, pasa al Ejecutivo”.

Con respecto a los hechos de violencia en reclamo de estos en otras provincias, Barrios expresó que “en Misiones tenemos otra idiosincrasia, es una pelea de pobres contra pobres”.

Posteriormente, dijo que estas aplicaciones continuarán porque no dependen de una oficina u espacio físico donde se pueda dirigir para dialogar: “Al haber una Ordenanza, se podrá tomar las medidas correspondientes cuando encuentren un auto particular haciendo transporte de pasajeros”, sostuvo.

En esa misma línea contó que los mismos taxistas y remiseros se encargan de dar aviso cuando ven en diversas circunstancias UBER movilizándose con pasajeros: “Se avisa a Movilidad Urbana que son los que deberían accionar”, relató.

Barrios remarcó que aunque no exista una reglamentación, no se puede trasnportar a pasajeros de manera particular. “Hay que cuidar a la población, porque no sabemos quiénes son estas personas, no se les exige antecedentes policiales, ni certificado médico o psicológico”, concluyó.

