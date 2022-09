Tablado en Misiones l Habló el femicida de Carolina Aló: “No soy un loquito que anda por ahí buscando a quien matar” 

El asesino de Carolina Aló rompió el silencio este jueves y contó cómo llegó a la provincia. Además, manifestó que es una “persona libre y que no le debe nada a la Justicia”. Por su parte, hay repudio en la sociedad misionera.

En primer lugar, Tablado reveló que llegó hace unos días a Misiones tras ser echado en Virasoro, Corrientes. “Cuando yo vine a la ciudad de Posadas llegué con mi mamá luego de ser desalojado de Corrientes. Estuve un día alojado en un hotel. La gente quiere saber mi domicilio para acusarme con el dedo y humillarme”, señaló.

Tablado manifestó que el abogado (Federico Esquivel) que presentó una denuncia ante la Justicia no sabe de lo que habla “el señor no sabe de la dinámica de cómo me estoy moviendo, no comprende del acoso constante que estoy sufriendo”.

“Entiendo el malestar de la sociedad pero cuántas personas recuperan su libertad por día y pueden rehacer su vida. El hecho mío ocurrió hace 26 años”, dijo Tablado en una amistosa entrevista con un medio televisivo de Posadas.

Entre otras cosas, Tablado indicó que constantemente vive acoso por parte de la gente. En ese sentido, agregó que acudirá al INADI por la difamación que recibe. “Estoy sufriendo, vivo una persecución constante”, marcó.

“Tengo una pulsera electrónica que me impide estar a 300 kilómetros del domicilio del denunciante”, reveló el asesino. Cabe mencionar que fue Edgardo Aló, padre de Carolina, quien pidió la restricción sobre el femicida.

Es por eso que, según Tablado, sale a las provincias a buscar un lugar para instalarse. “No busco vivir definitivamente porque estoy radicado y tengo toda la familia en Buenos Aires. Lo que necesito es que esa medida cese para que pueda encontrarme con ellos”, agregó.

En cuanto a la medida que tiene, de no poder estar a 300 kilómetros del denunciante, Tablado calificó como “insólita”. Asimismo, mencionó que hay una persecución hacia su persona “tengo temor de salir a la calle, soy una persona libre. Estoy arrepentido de mi error”, contó.

“Me considero una persona renovada, restaurada, alguien regenerado. Los que me conocen saben bien de qué hablo”, sostuvo Tablado en diálogo con Canal 6.

En total, Fabian Tablado fue desalojado siete veces en distintos puntos del país. “Estuve en una situación infrahumana con mi mama de 68 años. Estuvimos siendo perseguidos y acosados”.

Por otro lado, Tablado reveló que con el correr de los años realizó distintos cursos y capacitaciones sobre violencia de género. “Yo no soy un loquito que anda por ahí buscando a quien matar, soy una persona que cometió un delito y estoy arrepentido de lo que ocurrió hace 26 años”, dijo.

Aferrado a su fe, Tablado entiende que Cristo cambia a la gente y que él actuó en su persona. “En vez de acusar porque no tratamos de ser puentes”, acotó.

“Mi intención no es vivir en Posadas”

Tablado contó que no tiene pensado instalarse definitivamente en Misiones ya que él desea encontrarse con su familia que reside en Buenos Aires. Según él, vive en distintos puntos del país porque está aguardando que cese la prohibición de acercamiento que tiene hacia el denunciante.

“Estamos trabajando con un equipo para que se levanten las medidas. Tengo abogados de Buenos Aires”, remarcó.

En cuanto a la declaración de “persona no grata” por parte de la sociedad misionera, Tablado mencionó que eso es “algo simbólico” y que “no es legal, no se puede expulsar a alguien de la provincia”.

“Yo no soy una persona fugitiva que está siendo buscada por las autoridades, yo pagué mis delitos”, añadió.

Por último, Tablado concluyó diciendo que “estoy momentáneamente viviendo en Posadas”. Y que llegó a la Capital misionera tras ser echado de Virasoro “estuve con un pico de presión y en cama. Estuve viviendo en el piso con mi madre pero tenía comunicación constante con pastores de Buenos Aires y de distintos puntos del país. Yo busco a Jesucirsto desde el año 1996”, cerró.