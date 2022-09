Dos motociclistas perdieron la vida en distintos siniestro viales en Misiones 

Ambas personas fallecieron en el transcurso de la jornada de este sábado en Misiones. El primer hecho ocurrió en Garupá y la víctima fue identificada como Héctor Emilio Gatt. En tanto, en Posadas, Horacio Francisco chocó y murió en el acto.

Durante la madrugada de este sábado, el Barrio Fátima de la localidad de Garupá, donde un joven de 22 años perdió el control de su motocicleta por causas desconocidas, y chocó contra un poste de luz, quedando tendido sobre la calle y perdiendo la vida horas después de ser hospitalizado.

En la mañana de este sábado se produjo un fatal accidente en el barrio Fátima de la localidad de Garupá, donde un motociclista perdió el control, chocó contra un poste de luz y falleció horas después. Aún se trata de determinar la causa que provocó que el conductor pierda el control del rodado.

Se trata de Héctor Emilio Gatt, un joven de 22 años, quien falleció cerca de las 13 horas a raíz de politraumatismo, producto del fuerte impacto.

Cerca de las 5:15 am personal policial se acercó al lugar del hecho en Calle Salvador Azula y Santa María de Iguazú. Allí trabajaba personal de salud quien trasladó al joven, en primer lugar hacia el Hospital local y luego hacia Hospital Escuela de Agudos Dr Ramón Madariaga. En ese momento, los profesionales de salud no pudieron identificar al mismo ya que no contaba con documentaciones personales ni del rodado.

En un primer momento efectivos de la Dirección Cibercrimen hicieron el seguimiento del dominio de la motocicleta en cuestión y determinar al dueño del mismo. Por ello dieron con Gastón F. quien informó que había vendido la moto a su hermano Oscar, quien también comunicó que la había vuelto a vender a un compañero de trabajo.

Este fue el dato que llevó a los oficiales a dar con Héctor, el dueño del rodado. El joven no se había presentado a trabajar, lo que los llevó hasta su vivienda en el Barrio Punta Alta calle Libertad Lamarque y tras dialogar con los vecinos ubicaron a su madre, Silvia.

La mujer comunicó que aproximadamente a las 01:00 horas salió en su motocicleta y hasta el momento no había regresado. Los mismos se trasladaron al Hospital Escuela de Agudos a los fines de identificar el cuerpo.

Por su parte, en el barrio San Isidro, más precisamente en la intersección de las avenidas Nº 213 y Juan Manuel Fangio. Un paraguayo manejaba una moto de gran porte y perdió la vida al momento del accidente.

Un hombre de nacionalidad paraguaya impactó de lleno contra un vehículo y falleció en el acto cuando manejaba su motocicleta CBR 600. Se trata de Horacio Francisco G. de 55 años de edad.

El mismo circulaba en sentido Calle 200 y en un momento dado terminó impactando contra un Renault Clio. A raíz del impactó el mismo quedó tendido sobre la cinta asfáltica sin signos vitales.

El accidente se produjo debido a que el automóvil intentó girar hacia la izquierda desde la avenida 213 hacia Av. Fangio. La policía investiga el hecho para tratar de determinar con exactitud la culpabilidad y las causas del accidente.

Efectivos de la policía, el comando 911, y Criminalística realizaron los trabajos pertinentes.