“Las medidas planteadas son las más apropiadas para el contexto, ya que se logrará reducir la inflación”, afirmó el profesor de Economía de la UNaM, Darío Ochoa

El profesor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Darío Ochoa, aseguró que los anuncios del actual ministro de Economía, Sergio Massa, deberían haber sido publicados al comienzo de la gestión para lograr una mejor trayectoria del actual Gobierno y consecuentemente, se evitaría la situación actual del territorio.

Ochoa Darío – Radio República

“El macrismo endeudó al país por unos 100 mil millones de dólares, como así también, los dos primeros años de gestión de Alberto Fernández se llevaron unos 35 mil millones de dólares; ambos poseían un concepto erróneo de la confianza. La situación de sobrendeudamiento se generó por un error de diagnóstico, creían que la reserva tenía cierta cantidad monetaria”, sostuvo Ochoa.

En este sentido, acerca de las propuestas de Sergio Massa, Ochoa consideró que son las medidas correctas, aun así, el principal problema que hay hoy es la inestabilidad cambiaria, la cual genera síntomas como la inflación existente. Por otro lado, hay que administrar un bien escaso, es decir, los dólares que conforman las reservas.

En este marco, Ochoa agregó que este dinero surge, mayormente, de las exportaciones del país. Sin embargo, el default que se formó en el año 2019 afectó bruscamente al sector que es encargado de generar una gran cantidad de dólares: “Las medidas planteadas son las más apropiadas para el contexto, ya que se logrará reducir la inflación con la administración del comercio exterior, que además garantiza reservas”, comentó.

Para Ochoa, son mecanismos macro económicos en los que debe haber una balanza comercial ordenada. “No es un gasto en cierto sentido porque el Estado invierte en muchas áreas. Se llegó dos años tardes con estas propuestas”, añadió Ochoa. Por otra parte, afirmó que se busca esquivar la brutal devaluación.

También se refirió a la disciplina fiscal y afirmó que “es gastar lo que te ingresa”. En este marco, para lograr un equilibrio existen dos formas, una es bajar los gastos, que es un ajuste clásico; o aumentar los ingresos. “Para esto, hay que hacer una reforma tributaria y supongo que el Estado combinará ambas metodologías”, manifestó.

En el caso que se dé el ajuste, precisó que el gobierno no puede bajar los montos de los salarios públicos, ya que 8 de cada 10 son policías, médicos, enfermeros o docentes, por lo tanto, no hay mucho que acordar en este sentido. Sin embargo, detalló que evidentemente irán por el corte de subsidios, y por lo tanto se producirán aumentos en las tarifas de gas, luz y combustible: “De esta forma, quizás el Estado logre ahorrar”, expresó.

Debido a esta situación, Ochoa apuntó a que los ciudadanos tomaron decisiones equivocadas en 2018 cuando se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y nadie protestó por dicho pacto: “Como sociedad se cometió errores: empresarios, trabajadores, políticos y medios de comunicación”, consideró.

Sobre uno de los vectores de competitividad para un país de ingreso medio señaló que debería ser la energía, la cual hay suficiente en el país. “No lograron construir un gasoducto y eso generó un terrible daño. Justamente es la oportunidad de este país, en el cual hay varios recursos naturales que pueden ser explotados y así obtener energía barata”, afirmó.

Para Ochoa, esto implica mayor trabajo argentino y se colocaría los productos manufacturados a un precio competitivo en el mercado. En esta misma línea, se prioriza el ahorro de la energía, ya que lo que se está surtiendo es solamente el consumo domiciliario porque el industrial de grandes magnitudes está mucho más caro que el domiciliario: “Esto ocurre principalmente en sectores del AMBA, el cual está con una estructura de subsidios mínimos”, expresó.

Para cerrar, opinó que aquellos que tienen un ingreso de 200 mil pesos ya se lo considera de estigma alto, por la misma devaluación y no acceden al subsidio; tampoco es sostenible recortar jubilaciones y pensiones o disminuir el 13% de los salarios: “Si se hace bien el recorte de subsidios puede que sea una opción, teniendo en cuenta que hay sectores sociales que alcanzan sostener el ajuste. No es una opción solicitarlo a sectores más postergados como la clase media-baja y baja, quienes no soportarían más”, concluyó Ochoa.