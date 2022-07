¿Quiénes estaban a cargo de la comisaría de Dos de Mayo el día que desapareció Golemba?

Catorce años pasaron desde la desaparición de Mario Golemba, el joven agricultor que había viajado a Oberá por una consulta médica y nunca más regresó. La principal hipótesis de la familia salpica a la cúpula policial de la comisaría de Dos de Mayo, efectivos que fueron trasladados y ascendidos de cargos en los últimos años.

El 27 de marzo de 2008 Mario Golemba salió temprano de su casa para ir a una consulta con una nutricionista. A finales de ese año iba a casarse con su novia y quería aumentar de peso. Al mediodía le mandó un mensaje a su familia avisando que ya se había atendido con la médica y que iba a volver a la chacra en el colectivo de la tarde. Las horas pasaron y Mario no llegó nunca más.

Su padre, Antonio Golemba se presentó dos días después a la comisaría de Oberá para radicar la denuncia por desaparición. Desde entonces su familia no dejó de buscarlo, ocupando todos los medios posibles. En 2021 lograron que la causa pase a estar en manos de la Justicia Federal a cargo de la jueza María Verónica Skanata que dispuso una serie de allanamientos en la comisaría de Dos de Mayo.

Pero, ¿por qué los allanamientos son en esa comisaría? En 2009 dos internos de la Unidad Penal II de Oberá, relataron que el 27 de marzo vieron a Mario en la comisaría esposado y que escucharon cómo lo golpeaban. Luego lo subieron a una camioneta y no volvieron a verlo.

“Una noche a eso de las nueve le traen a un muchacho esposado con las manos en la espalda, pero no le hacen entrar al calabozo, le dejan al lado de la puerta y le reconozco como a Mario Golemba. Él también me reconoció y me dijo: ‘Hola, Ramón, ¿podés sacar mi celular? Yo te voy a dar el número para que llames a mi gente’, el celular lo tenía en el bolsillo de adelante del pantalón y no podía sacar porque estaba esposado con las manos atrás. No llegué a sacar el celular porque cuando estaba por meter la mano para sacarlo vinieron dos policías y lo llevaron a otro lugar”.

Esa fue la declaración de Ramón Domingo Olivera (29), el 28 de abril de 2009, ante el entonces jueza de Instrucción Uno de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat. El jefe de la comisaría de Dos de Mayo en ese entonces era Evaldo Katz, que fue removido tiempo despues al igual que el resto de la cúpula que estaba a cargo de la institución el día que desapareció Golemba.

Tiempo después aparecieron más personas que reavivan la hipótesis sobre la implicancia de la policía en la desaparición de Mario. Un policía retirado se comunicó con la familia y aseguró que el joven fue detenido en Oberá ya que ese año se estaba buscando a una banda que se dedicaba al robo, que los denominaban los boqueteros y en cada comisaría o dependencia policial había unos identikits, uno de los cuales muy parecido al de Mario Golemba y que esa misma noche había sido trasladado a la comisaría de Dos de Mayo.

Un año después (2010), otro integrante de la fuerza policial aseguró que un colega suyo había asesinado al joven y que su cuerpo estaba enterrado en la comisaría. Con estas declaraciones la justicia realizó excavaciones en el perímetro de un ex destacamento de la comisaría de Dos de Mayo, pero el resultado fue negativo.

Sin embargo, todas estas declaraciones que apuntaban a una hipótesis, nunca fueron tenidas en cuenta por la justicia y el expediente quedó en un cajón. Cuando se cumplieron diez años de la desaparición de Mario, su hermano Eliezer cargó contra la jueza que estaba a cargo de la causa. “Alba Kuzman de Gauchat es la principal encubridora de la desaparición de mi hermano”.

La jueza se jubiló hace unos años sin avanzar en la investigación. El jefe de la comisaría Evaldo Katz fue Director de Seguridad Vial y Turismo de la Policía de Misiones y último dato que se tiene es que estaba en la Dirección de Jurídicos de la Jefatura de la Policía de Misiones. El subjefe y el resto de los uniformados fueron trasladados o ascendidos durante estos 14 años.

El 24 de abril de 2016, Antonio Golemba murió sin saber qué fue de su hijo Mario. Nunca dejó de pedir justicia y el dolor enorme que lo cruzaba no fue impedimento para su constante lucha.

Una nueva oportunidad

En el mes de junio del 2021 la Justicia Federal se declaró competente para investigar el caso, y desde entonces la investigación se realizó bajo la figura de desaparición forzada de persona. La familia Golemba volvía a encontrar la esperanza de saber qué pasó con Mario.

Un mes después la Justicia Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas llamó a declarar a los testigos que vieron por última vez a Mario Golemba. Todos los que ya se presentaron ante la justicia afirman que Golemba fue torturado por miembros de esta comisaría y que allí mismo falleció.

La jueza federal María Verónica Skanata, dispuso los allanamientos tendientes a sumar elementos para el esclarecimiento de la desaparición física de Mario Golemba. El miércoles se realizaron excavaciones en el predio sin obtener resultados positivos. Hoy buscarán dentro de un pozo ciego con la ayuda de un camión atmosférico y personal de Prefectura Naval.

«Hace un año que la búsqueda de Mario cobró otra relevancia y fuimos dando con las personas indicadas para este trabajo. Desde la Fiscalía y todo el equipo, las fuerzas que están investigando, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y eso le dio otro peso a la causa. La investigación comenzó desde cero y estamos muy conformes con lo que se está haciendo en muy poco tiempo comparado en los otros 13 años. Que ya se llegue a esto que nosotros tanto buscábamos quiere decir que se trabajó muy enserio”, destacó Eliezer Golemba en diálogo con Misiones Online.

La última información que se tiene de los allanamientos es que van a romper los pisos del interior de la comisaría de Dos de Mayo. Catorce años después la familia de Golemba espera encontrar finalmente la respuesta de lo que pasó ese 27 de marzo de 2008. Y también la sociedad misionera, que no olvida la fotografía de ese joven de la chacra que quería estudiar historia y que planeaba casarse con su novia, motivo por el cuál viajó a Oberá para ver a una nutricionista porque quería aumentar de peso para su boda que iba a ser a finales de ese año.