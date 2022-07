Eliezer Golemba: “Me dijeron que van a barrer todo el predio de la comisaría hasta encontrar a mi hermano”

Empezó otro día de allanamientos en la comisaría de Dos de Mayo para encontrar indicios de la desaparición de Mario Golemba. Su familia acompaña al operativo con la esperanza de encontrar la verdad después de 14 años.

La jueza federal María Verónica Skanata, dispuso los allanamientos tendientes a sumar elementos para el esclarecimiento de la desaparición física de Mario Golemba. El miércoles se realizaron excavaciones en el predio sin obtener resultados positivos. Hoy buscarán dentro de un pozo ciego con la ayuda de un camión atmosférico y personal de Prefectura Naval.

Mario Golemba fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008 cuando viajó hacia Oberá por una consulta médica. Desde ese día su familia lo busca, al principio con las esperanzas de encontrarlo con vida, pero hoy aceptando la dura realidad de su muerte.

Su hermano, Eliezer Golemba, tenía 14 años cuando la tragedia golpeó a la familia y hoy acompaña a su madre en la búsqueda de la verdad. “Estábamos muy nerviosos, pero cuando tuvimos la reunión para conocer al equipo y aclarar cómo iba a ser el procedimiento, nos aclararon que iba a ser lento, pero con mucho profesionalismo. Son los mejores que hay para este caso y los indicados para hacer este trabajo. Van a barrer todo el predio y esto va llevar varios días”, aclaró.

En el mes de junio del 2021 la Justicia Federal se declaró competente para investigar el caso, y desde entonces la investigación se realizó bajo la figura de desaparición forzada de persona. “Hace un año que la búsqueda de Mario cobró otra relevancia y fuimos dando con las personas indicadas para este trabajo. Desde la Fiscalía y todo el equipo, las fuerzas que están investigando, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y eso le dio otro peso a la causa. La investigación comenzó desde cero y estamos muy conformes con lo que se está haciendo en muy poco tiempo comparado en los otros 13 años. Que ya se llegue a esto que nosotros tanto buscábamos quiere decir que se trabajó muy enserio”, destacó Eliezer Golemba en diálogo con Misiones Online.

La investigación empezó hace un año, cuando fueron llamados a declarar los testigos que vieron por última vez a Mario Golemba y que aseguraron que estuvo en la comisaría de Dos de Mayo. Todos los que ya se presentaron ante la justicia afirmaron que fue torturado por miembros de esta comisaría y que allí mismo falleció.

“Hay muchas testimoniales, no son solamente las dos iniciales, por eso hable del trabajo que se hizo durante todo este año fue muy intenso para mi familia y el trabajo que hizo el fiscal es tremendo. Lo que está haciendo la fuerza de Gendarmería es impresionante”, agregó.

El 30 de marzo del 2010 se habían realizado excavaciones en el destacamento de la policía de Dos de Mayo pero nunca encontraron rastros. Hoy son otras las condiciones tanto técnicas, de equipamiento como del personal para dar con los restos de Mario.

“Estoy tranquilo porque sé que esto es lo máximo que podemos llegar a hacer. Estuve muy nervioso, pero en la reunión cuando conocí a todo el equipo que trabaja me dejó tranquilo, porque no hay algo superior a esto. Cuando se hicieron las excavaciones en el destacamento hace algunos años, apareció un pozo, miraron y listo y ese era mi miedo, que pase lo mismo, pero me dijeron que van a barrer todo el terreno hasta encontrarlo”, expresó el hermano.

Y agregó que, “hablando con la parte técnica, hoy hay instrumentos que antes no había, la causa cobró relevancia a nivel nacional y provincial. Todo este tiempo generó algo positivo dentro de todo lo malo que pasamos para que hoy se esté haciendo este trabajo”.

Los trabajos en el predio donde está la comisaría de Dos de Mayo llevarán varios días. “Si no lo encuentran en este operativo van a seguir intentado. Hay mucho compromiso de parte de la jueza, la fiscalía y todas las fuerzas que están participando. La policía local está colaborando también, eso hay que destacar, brindaron apoyo. Por primera vez están todos hacia el mismo objetivo que es encontrarlo a Mario”, dijo Eliezer.

Hace cinco años y quizá producto de la tristeza y el quebranto, su papá murió. Se fue de este mundo sin saber qué pasó con su hijo. “Papá murió de tristeza. Muchos años en incluso el viernes siguiente a la desaparición de Mario, cuando fuimos a la comisaría y los policías le palmeaba la espalda diciéndole que vaya tranquilo que cualquier cosa le avisarían, lloró todos los días porque no sabía de su hijo”, afirmó en una entrevista hace algunos años Eliezer Golemba.

Hoy el joven acompaña a su madre, la mujer que buscó todos los medios para encontrar con vida a su hijo y para saber quiénes fueron los responsables de su desaparición. “Mi mamá está fuerte, está preparada para aceptar lo que venga. Ya pasaron 14 años y fuimos haciéndonos la idea de que es muy probable que lo encontremos en estas condiciones, no vivo como lo esperábamos. Hoy es fácil hablar abiertamente, pero en su momento fue difícil. Ayer decían que el tiempo jugó una mala pasada en la búsqueda, pero por otro lado fue positivo para prepararnos para todo lo que viene”, contó.

Eliezer tenía 14 años cuando su hermano se fue a una consulta médica y nunca más regresó a su casa. “Me acuerdo un día después vinimos con mi papá a hacer la exposición y desde ese día nunca dejó de llorar. Yo sentí mucha impotencia y enojo”, recordó.

“Mis papás se sentaban a comer y lloraban. Mi papá siempre me decía que quería que estudie abogacía para resolver la causa de Mario, pero hice todo lo posible para encontrar a la gente indicada para llegar a la verdad y para mí es algo muy reparador poder estar dando esta mano a mi mamá para que pueda encontrar los restos de nuestro hermano”, dijo.

¿Qué pasó con Mario Golemba?

María Golemba teía 27 años aquella mañana del jueves 27 de marzo de 2008, cuando salió de su casa ubicada en la Picada Indumar, en la localidad misionera de Dos de Mayo, rumbo a Oberá. Ese día tenía una consulta médica con una nutricionista y cuando terminó la atención médica le envío un mensaje a su familia y a su pareja, para avisarles que iba a volver en el colectivo de media distancia de la tarde.

Las horas pasaron, se hizo de noche y Golemba no llegaba a su casa. Desde ese día y durante 14 años su familia lo espero, perdiendo poco a poco las esperanzas de volver a verlo con vida.

Al momento de su desaparición, Golemba tenía la tez blanca, medía 1,80 metros y era de contextura delgada. De acuerdo con los testimonios de sus allegados, era un chico tímido, tenía un círculo estrecho de amigos, y trabajaba con su padre en la chacra Dos de Mayo y también en la despensa de la Cooperativa Yerbatera de esa localidad. Además, se iba a casar con su novia, a fines de 2008, y ya había conseguido una casa para vivir con ella.

La última vez que sus familiares lo vieron, vestía una camisa oscura y un jean, pero la médica que lo atendió en Oberá, dijo que tenía puesta una camisa color clara, un pantalón oscuro y zapatos de vestir.

La última información que se tiene de los allanamientos es que van a romper los pisos del interior de la comisaría de Dos de Mayo. Catorce años después la familia de Golemba espera encontrar finalmente la respuesta de lo que pasó ese 27 de marzo de 2008. Y también la sociedad misionera, que no olvida la fotografía de ese joven de la chacra que quería estudiar historia y que planeaba casarse con su novia, motivo por el cuál viajó a Oberá para ver a una nutricionista porque quería aumentar de peso para su boda que iba a ser a finales de ese año.