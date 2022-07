Este fin de semana llega la séptima edición de la Fiesta Provincial del Envasado en Garuhapé

Este fin de semana se realizará la VII Fiesta Provincial del Envasado en el Parador 3 de Mayo, en Garuhapé. Habrá exposiciones de productores, artesanos y espectáculos musicales. La entrada es libre y gratuita.

Este fin de semana se realizará la VII Fiesta Provincial del Envasado en el Parador 3 de Mayo, en Garuhapé. Habrá exposiciones de productores, artesanos y espectáculos musicales. La entrada es libre y gratuita.

Desde el viernes y hasta el domingo se llevará a cabo la Fiesta Provincial del Envasado en Garuhapé. Será de 8 a 18 y en esta séptima edición tendrá un récord de expositores con más de 80 participantes.

Esta mañana se realizó en el Ministerio de Turismo de la provincia la presentación oficial del evento, que estuvo a cargo del ministro José María Arrua, Gerardo Schmied, intendente de Garuhapé, la directora de Cultura y Turismo de la localidad, Marta Ortellado y la comisión organizadora de la fiesta.

“Esta fiesta tiene que ver con nuestra identidad, nuestra provincia, nuestras raíces, nuestra producción y con lo fértil que es nuestra tierra misionera. No solamente tenemos paisajes, sino que también sabores. Vamos a seguir trabajando en el posicionamiento del producto, no solo para los consumidores misioneros sino también para los hoteles para que los turistas puedan conocer sus productos”, dijo Arrúa.

Son tres días de fiesta en el Parador 3 de Mayo, ubicado sobre la Ruta 12 Km 1486, en un fin de semana que se espera una gran afluencia de turistas que llegan a Misiones para pasar las vacaciones de invierno.

Habrá emprendedores que elaboran artesanías, envasados, productos regionales y gran variedad de gastronomía. También habrá shows y números artísticos.

“Tenemos altas expectativas porque después de ciertas circunstancias que atravesamos estos años, finalmente podemos hacer esta séptima edición en su manera original como se venían dando en años anteriores. Los productores del parador son 18 pero la invitación está abierta para toda la provincia”, expresó el intendente de Garuhapé.

Este año hay un récord de expositores, superando al del año pasado que fueron más de 60 y este año serán 80. “Son tres días de festejos con una interesante programación y presentación de shows”, agregó Gerardo Schmied.

A fines del año 1960 se asentó en la colonia 3 de Mayo de Garuhapé la familia Goralewski-Strider, que se constituyó en pionera de este tipo de emprendimiento al comercializar, a la vera de la Ruta nacional 12, cosechas de choclo, mandioca, sandía y productos de estación. En la actualidad, varias familias rurales se dedican a la producción, comercialización y envasado de productos regionales.

Helena fue la impulsora de esta fiesta, buscando una oportunidad laboral para sus vecino pero sobre todo para las mujeres de la chacra. “Hace unos años estuve en La Rural y los turistas me preguntaban “qué tiene de interesante Garuhapé”, y eso me rompió el corazón y me puse a pensar durante dos años que se podía hacer. Se me ocurrió esta fiesta, la presente en dos meses y fue reconocida en la Cámara de Representantes”, contó.

“Cuando estuve en la Cámara de Diputados, el presidente (Carlos Rovira), me preguntó cuál era el objetivo de esta fiesta y le dije que era una fuente de trabajo para las mujeres. Y hoy tenemos esta Fiesta Provincial”, recordó Helena.

Lugar de la Fiesta Provincial del Envasado

Viernes 22, Sábado 23 y Domingo 24 de julio

De 8 a 18

Entrada libre y gratuita

50 destinos

Durante la presentación del Fiesta Provincial del Envasado, también se firmó el convenio para las obras de infraestructura y puesta en valor del Parque Municipal Gruta India, que se enmarca dentro de los programas “50 Destinos”.

La semana pasada el gobernador Herrera Ahuad firmó el convenio por 500 millones de pesos con Matías Lammes, ministro de Turismo de Nación, para la puesta en valor de varios destinos turísticos de Misiones. “Tenemos más obras para Garuhapé y para la Gruta India. Firmamos con el Gobernador un convenio para nuevas obras de infraestructura turística”, dijo Arrua.

“Lo que hemos firmado es un convenio de la segunda etapa del proyecto 50 Destinos, en donde Garuhapé se ve beneficiado con la Gruta India. También tenemos el avance del proyecto del Parador 3 de Mayo, que va a ser en el mismo lugar”, agregó el intendente de la localidad.