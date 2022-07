“Es hora de que nos fijemos más en producir nuestros propios insumos para evitar la falta de dólares”, sostienen desde el Movimiento Industrial Misionero

La escasez de dólares con la que el actual Gobierno nacional se enfrenta requiere de medidas drásticas para comenzar a revertirse, incluyendo el reciente cepo a las importaciones, que golpeó de lleno a las actividades cotidianas de numerosas empresas a lo largo del país.

Néstor Carballo, empresario de la construcción y miembro del Movimiento Industrial Misionero (MIM), manifestó que las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno nacional responden a un contexto nacional e internacional de difícil solución.

“La escasez se debe a que se está comprando mucha energía al exterior. Esta energía, debido a la guerra, tiene valores más altos”, manifestó. Este valor más alto genera un panorama mundial en donde la alta inflación es un problema generalizado.

En el caso de Argentina, a esta inflación generalizada se le añadieron todos los problemas internos: “Se tiene inflación en dólares. Lo que se pagó el mes pasado al Fondo Monetario Internacional generó un vaciamiento de dólares, y se pretende solucionar eso momentáneamente con este cepo al dólar oficial”, afirmó el empresario.

Cabe recordar que Argentina contrajo una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. El acuerdo se realizó por una cifra récord, de cerca de US$57 mil millones.

Las medidas relacionadas al cepo de importación tienen tres niveles: primero, uno dirigido a las pymes que no importaron más de US$1 millón en insumos durante el año pasado, para las cuales el cepo a la compra de insumos en dólares no se aplica, incrementándose el valor de lo que ya compraron el año pasado en un 15%.

Los otros dos corresponden a las dos categorías del Sistema de Monitoreo de Importaciones (SIMI): la “A”, que comprende a empresas medianas y deja comprar lo que se compró el año pasado más un 5%, y la “B”, que abarca a las empresas más grandes, que son animadas a aportar dólares.

Según Carballo, las empresas comprendidas en la categoría A del SIMI se ven obstaculizadas por el poco margen de movimiento otorgado por ese 5% de diferencia, casi nada en comparación con la inflación, mientras que las comprendidas en la categoría B no están muy dispuestas a aportar los dólares, porque deben comprarlos a contado con liquidación y, por consiguiente, gastar más.

En el caso particular de Misiones, que es una provincia históricamente enfrentada a la necesidad de competir con las economías extranjeras de Paraguay y Brasil, el cepo a la importación crea más problemas que soluciones, de acuerdo con Carballo. “Para Misiones tiene un efecto mucho más complicado que el resto del país, debido a estas medidas”, aseveró, citando el caso especial de la industria maderera regional, que se vio especialmente impactada por las medidas.

La solución planteada por el empresario radica en desarrollar las fuerzas productivas del país, para así necesitar menos insumos del exterior. “El 90% de lo que produce Argentina lleva algún insumo extranjero. Es hora de que nos fijemos más en producir nuestros propios insumos, hasta donde podamos, para depender menos del exterior y evitar todos estos problemas de faltas de dólares”, analizó.

Los problemas ocasionados por este tipo de situaciones tienen la posibilidad de afectar a muchas personas, debido a la interconectividad de los procesos económicos. “Todo el mundo sufre las consecuencias, porque no hay neumáticos, entonces no hay transportes, ni combustible, ni papel higiénico, ni materiales de construcción”, explicó.

En el caso de los electrodomésticos, apuntó a un aumento de ventas en los modelos más viejos, que carecen de conexiones a internet, porque los modelos más nuevos, que dependen de componentes tradicionalmente importados del exterior, subieron de precio por su escasez.

Los principios del modelo abogado por Carballo se relacionan generalmente a la llamada “Industrialización por Sustitución de Importaciones”, o ISI, cuya estructura fue puesta en práctica, en mayor o menor medida, por sucesivos gobiernos de Argentina desde mediados del siglo XX. Por su enfoque en la construcción de la industria nacional, su visión intervencionista del Estado y en consecuencia, sus limitaciones a la libre exportación e importación, tales principios fueron tradicionalmente mal recibidos por un sector importante del empresariado. “Quienes no estén de acuerdo, desde el sector industrial, con el desarrollo industrial del país, es o porque no entienden, o porque les conviene seguir como estamos. No hay nación en el mundo que haya crecido sin desarrollar su industria propia”, objetó Carballo.

Pero desarrollar la industria no es un comodín que lo vaya a solucionar todo, alertó el empresario. “Tiene que ser un desarrollo de industria propia inclusivo, con generación de puestos de trabajo bien pagos. Hay que apuntar a eso, y creo que desde la provincia lo entienden”, afirmó.

El impacto de la renuncia de Guzmán

La reciente renuncia del ahora exministro de Economía, Martín Guzmán, hizo “más difícil” el avance en el sector de la construcción. “Seguramente con el correr del tiempo, y con esta falta de insumos, va a haber desabastecimiento. Ahora hay desabastecimiento parcial, pero en general hay”, comentó Carballo, refiriéndose también al nivel de ocupación de la mano de obra registrada que, según el empresario, ronda los 8 500 obreros registrados. “En el boom de las construcciones, durante la época de Néstor Kirchner, se llegó a 12 mil o 13 mil obreros. Previo a la pandemia, se ha estado en valores por debajo de los 5 mil”, agregó.

El empresario sostuvo que este nivel de ocupación se mostró especialmente bajo durante los últimos años de la era Macri y continuó durante el punto más álgido de la pandemia. “Desde 2017 en adelante cerraron siete mil pymes en Argentina. Después de la pandemia se empezó a levantar muy lentamente, pero todavía se está en proceso de recuperación”, explicó.

Camino a septiembre

Las medidas de cepo impuestas por el gobierno nacional tienen una fecha límite para septiembre, después de la cual, se dice, dejarán de regir. Pero a Carballo no le sorprendería que esta fecha límite se aplace. “Hay un motivo por el que ellos ponen esta fecha, que es la inversión muy grande que están haciendo para la compra de gas y energía, cuyos meses picos son julio y agosto. Entonces, ellos estiman que, mientras se tenga que comprar la energía muy cara, no pueden poner el dólar a disposición de la compra de insumos. Es razonable el planteo, pero no sé que va a pasar”, expresó.

Igualmente, muchos sectores se mostraron preocupados por la extensión de las medidas, refiriéndose a una dificultad por subsistir con tantas limitaciones durante tanto tiempo. “Seguramente se irán viendo los casos más emblemáticos, y no tengo dudas de que intentarán ir resolviéndolo de alguna manera. Si llegamos o no, vamos a tener que llegar. ¿Cómo? No sé, es futurología. Pero estamos acostumbrados”, opinó Carballo.

El empresario cerró apuntando a un dato clave: Argentina es el país con más dólares per cápita en todo el mundo. “El problema es la subfacturación cuando se exportan los productos de mayor volumen económico y la sobrefacturación cuando se importa. Esa diferencia genera que los dólares salgan con un valor bajo y entren con un valor alto, a favor del que genera este tipo de importación y exportación. Y tuvieron muchos años, desde los ’90, manejando los ríos y salidas con controles muy laxos, por lo que han hecho un desastre financiero para el país”, señaló.

En este sentido, según Carballo, la solución es aumentar el control: “Donde se controle si es real lo que se declare de salida e ingresos, el volumen de dólares sin dudas va a crecer para el país, no para los que importan. Ese es uno de los puntos que hay que lograr. Pero hace falta unidad política, y estamos lejos de eso”, finalizó.

